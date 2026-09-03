Mind With Heart Robotics presenta el robot panda AnAn en Europa, en la feria IFA Berlín 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

La empresa galardonada con el premio CES 2026 Innovation Awards se expande a Europa con acuerdos de distribución en Alemania y Bélgica.

BERLÍN, 3 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Mind With Heart Robotics Co., Ltd. anunció hoy el lanzamiento europeo de su robot panda AnAn, que debuta en el evento oficial Robots on the Runway de la IFA Berlín. Este lanzamiento se produce tras el reconocimiento de AnAn como ganador de los Premios a la Innovación CES 2026 en la categoría de Inteligencia Artificial. La compañía también presentará en Europa sus robots de compañía de la Serie Duncan, diseñados no solo para niños neurodivergentes, sino también para niños con desarrollo típico en su etapa de educación infantil.

Llevar AnAn a Europa supone un importante paso adelante para nosotros", declaró el doctor Jiaming Zhang, fundador y consejero delegado de Mind With Heart Robotics. "Estamos buscando activamente socios comerciales en toda la región".

AnAn hace su debut en la IFA AnAn participará en Robots on the Runway, uno de los programas estrella de la IFA, que tendrá lugar el 5 de septiembre de 2026 en el Creator Stage del Palais am Funkturm de Berlín. La presentación mostrará a AnAn como un robot de compañía realista diseñado para brindar compañía y apoyo a personas mayores. Los asistentes podrán ver una demostración en vivo del sistema de detección táctil de cuerpo completo de AnAn, que responde al tacto mediante movimientos suaves y retroalimentación emocional, además de sus funciones de interacción proactiva y recordatorios sutiles, y su capacidad para aprender los hábitos de interacción del usuario a lo largo del tiempo mediante memoria a largo plazo.

Oportunidades de distribución y canales en Europa Mind With Heart Robotics ha firmado acuerdos de distribución en Alemania y Bélgica. AnAn saldrá a la venta en septiembre de 2026 a un precio de venta al público en el extranjero de entre 1.000 y 1.500 dólares. Se ha completado una producción de 100 unidades y hay muestras disponibles para su envío inmediato a los socios comerciales.

Un centro europeo especializado en reparaciones y servicio posventa, ubicado en Bélgica, brinda soporte a todos los clientes europeos, y una versión B2B de AnAn incluye paneles de control seguros que permiten realizar un seguimiento de las tendencias de comportamiento y los patrones de interacción para los proveedores de atención médica.

Acerca de Mind With Heart Robotics Co., Ltd. Mind With Heart Robotics desarrolla robots de compañía con inteligencia emocional en diversos formatos, diseñados para brindar apoyo emocional, compañía a personas mayores, bienestar infantil y atención institucional, guiados por su misión de sanar el mundo. Las innovaciones de la compañía están respaldadas por una cartera de patentes con más de 30 solicitudes presentadas y 18 patentes concedidas hasta la fecha.

Contacto para los medios: Doris Hu, doris@wxbionics.com

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