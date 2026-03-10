El Ministerio de Defensa del Reino Unido encarga más de 5.000 radios a TrellisWare Technologies

El Ministerio de Defensa del Reino Unido selecciona a TrellisWare Technologies, desarrollador líder de formas de onda, para suministrar más de 5.000 radios

El proyecto permitirá al Ejército británico implementar radios tácticas de TrellisWare utilizando las formas de onda TSM y Katana™ de la empresa, las mejores de la industria, proporcionando al Ejército los sistemas MANET (Mobile Ad-Hoc Networking) más recientes, avanzados, resistentes e interoperables disponibles.

SAN DIEGO, 10 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- TrellisWare, líder mundial en formas de onda resilientes y radios tácticas interoperables, anunció hoy que la compañía, a través de su socio británico Blacktree Technologies, ha sido seleccionada por el Ministerio de Defensa del Reino Unido (MoD) para proporcionar radios tácticas TrellisWare.

La evaluación exhaustiva y la selección específica de las radios y formas de onda de TrellisWare se alinean perfectamente con la estrategia de forma de onda emergente del Ministerio de Defensa y demuestran aún más su enfoque concertado para modernizar de manera asequible, pero mejor, las redes de defensa del Reino Unido al ritmo y al nivel de escrutinio que exigen las amenazas globales actuales.

Las ventajas tecnológicas del paquete de productos TrellisWare, junto con el hecho de que las soluciones están probadas en misiones y son totalmente interoperables con los sistemas de comunicaciones de otras naciones de la OTAN, jugaron un papel importante en la decisión del Ministerio de Defensa de trabajar con TrellisWare.

"Nos honra trabajar con el Ministerio de Defensa y el Ejército Británico para fortalecer su infraestructura de comunicaciones y contribuir al éxito de sus misiones futuras", afirmó Metin Bayram, consejero delegado de TrellisWare Technologies. "El uso estratégico de las formas de onda de TrellisWare proporcionará la resiliencia y la cobertura extendida necesarias para mantener comunicaciones claras y consistentes en los entornos de espectro congestionados y disputados que seguramente encontrarán en los campos de batalla de hoy y de mañana".

Los sistemas TrellisWare transmiten voz, datos e información de posición a través de la exclusiva red de retransmisión Barrage™, lo que permite escalar a cientos de nodos en un solo canal de radiofrecuencia, lo que permite un uso extremadamente eficiente de un espectro muy limitado. Esto tiene el potencial de brindar a muchos más usuarios individuales el acceso a servicios situacionales en el campo de batalla, en comparación con otras soluciones disponibles actualmente en el mercado de las comunicaciones tácticas.

Acerca de TrellisWare Technologies, Inc.

Fundada en el año 2000 y con sede en San Diego, California, TrellisWare Technologies, Inc. es líder mundial en formas de onda resilientes y radios tácticas interoperables, que abarcan desde radios de formato pequeño hasta soluciones totalmente integradas. Las formas de onda de TrellisWare son el estándar de la industria para las comunicaciones resilientes de Redes Móviles Ad Hoc (MANET) que ayudan a garantizar el éxito de las misiones en los campos de batalla altamente disputados de la actualidad. Para más información, llame al 858-753-1600 o escriba a sales@trellisware.com.

Contacto:Peter Nilsson, directorTrellisWare858-880-5466pnilsson@trellisware.com

