El Ministerio de Educación de Brasil, la UNESCO y Huawei lanzan proyectos en Bahía y Pará

El Ministerio de Educación de Brasil, la UNESCO y Huawei lanzan proyectos de transformación digital de Escuelas Abiertas en Bahía y Pará

SAO PAULO, 11 de septiembre de 2025/PRNewswire/ -- El Ministerio de Educación de Brasil, la UNESCO y Huawei lanzaron proyectos piloto de "Escuelas abiertas con tecnología para todos" en Bahía y Pará.

Con énfasis en la educación digital verde y en llegar a regiones desatendidas, el proyecto brindará a las escuelas:

Infraestructura de conectividad

Sistemas de energía solar

Formación docente en tecnología educativa

Dispositivos digitales para las aulas

Currículos digitales

Con el apoyo de las secretarías de educación de los estados de Bahía y Pará y en el marco de la iniciativa de inclusión digital TECH4ALL de Huawei, el proyecto también establecerá dos centros de formación docente en las regiones norte y noreste de Brasil. Liderados por el Laboratorio de Creatividad e Innovación para la Educación Básica (LabCrie), se prevé que ambos centros se concluyan a finales de 2025.

"Esta iniciativa demuestra cómo la conectividad, las herramientas digitales y la formación docente pueden enriquecer los espacios de aprendizaje. No se trata solo de usar la tecnología, sino de incorporarla de forma crítica, creativa y sostenible, preparando a nuestras escuelas, educadores y estudiantes para los desafíos de hoy y del futuro", afirmó Iuri Rubim, director general del Instituto Anísio Teixeira, adscrito a la Secretaría de Educación del Estado de Bahía.

Alineado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 de la ONU y ahora en su segunda fase, el proyecto Escuelas Abiertas tiene como objetivo crear sistemas educativos resilientes que respalden las políticas educativas nacionales, sustenten la transformación digital del sector educativo y amplíen el acceso equitativo a la educación digital.

"Creemos que esta iniciativa es clave para impulsar la digitalización de la educación en Brasil. Actúa como catalizador para preparar a la sociedad para la transformación digital, garantizando que el futuro se construya con mayor innovación y equidad para todos", explicó Rafael Herdy, educador y coordinador de Tecnología de la Secretaría de Educación del Estado de Pará.

La capacitación docente se centrará en la formación de docentes de secundaria y preparatoria en educación digital sostenible e IA. Impartido a través de la plataforma de aprendizaje virtual AVAMEC del Ministerio de Educación, el programa de capacitación busca beneficiar a 1.000 docentes y estudiantes de escuelas públicas de Jequié y Breves.

"La UNESCO reconoce que ninguna pantalla podrá jamás reemplazar a un docente, pero creemos en el enorme potencial de la tecnología en la educación para construir futuros más inclusivos y sostenibles", comentó Maria Rehder, oficial de Proyectos de la UNESCO en Brasil. "La iniciativa representa un avance en la integración de la tecnología y la educación. Desarrollaremos metodologías de educación digital sostenible e inteligencia artificial basadas en el diálogo con los propios educadores".

El proyecto también pretende fortalecer las políticas públicas de Brasil en materia de educación digital, incluyendo el desarrollo de una guía nacional sobre educación digital verde que abarque plataformas nacionales mejoradas, la conexión de escuelas, la construcción de infraestructura tecnológica sostenible y la capacitación de docentes en IA.

"Escuelas Abiertas refleja el compromiso de Huawei con la democratización del acceso a la tecnología y la construcción de un futuro digital más inclusivo", indicó Elise Machado, Coordinadora de Asuntos Gubernamentales de Huawei Brasil. "Creemos que la inclusión digital comienza con la educación. Proyectos como este alinean la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo humano, impactando directamente a las comunidades en regiones históricamente marginadas".

Además de Brasil, la segunda fase de los proyectos de Escuelas Abiertas se está ejecutando en Egipto y Tailandia. La primera fase se desarrolló entre 2020 y 2024 en Egipto, Etiopía y Ghana.

En Egipto, Escuelas Abiertas apoya a 950.000 educadores de primaria y secundaria a través del Centro Nacional de Educación a Distancia.

En Etiopía, el proyecto benefició a 12.000 estudiantes y 250 educadores en 24 escuelas secundarias y mejoró el acceso a plataformas educativas para estudiantes y educadores en todo el país.

En Ghana , el proyecto llegó a 1.000 docentes y 3.000 estudiantes y mejoró las plataformas educativas nacionales.

