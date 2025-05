(Información remitida por la empresa firmante)

- El Ministerio del Interior y Comunicaciones de Japón acogerá Beyond 5G ready showcase en la Expo 2025 de Osaka, Kansai, del 26 de mayo al 3 de junio

- Oportunidad para una experiencia simulada de comunicaciones en el espacio exterior, el mar, el espacio virtual, etc. más allá de los límites anteriores –

OSAKA, Japón y TOKIO, 8 de mayo de 2025 /PRNewswire/ -- La Oficina de Eventos Beyond 5G ready showcase ha anunciado que el Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (en lo sucesivo, el MIC) acogerá Beyond 5G ready showcase, un evento que brindará a los visitantes la oportunidad de experimentar la imagen de la sociedad futura y las tecnologías de vanguardia que traerá consigo la próxima generación de información y telecomunicaciones, desde el lunes 26 de mayo hasta el martes 3 de junio en Expo 2025 Osaka, Kansai, Japón.

Beyond 5G es la plataforma de información y comunicación de próxima generación que va más allá de la actual tecnología de comunicación 5G, conectando a la perfección diversos usuarios y sistemas independientemente de su ubicación y tiempo. El MIC persigue estrategias para hacer realidad Beyond 5G y también apoya su investigación y desarrollo. Con el objetivo de dar a conocer al mundo los esfuerzos de Japón para hacer realidad Beyond 5G, esta exposición mostrará cómo la realización de Beyond 5G cambiará la sociedad y la vida en el futuro a través de tres zonas: vídeos, experiencias y exposiciones.Imagen 1: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108665/202504237877/_prw_PI1fl_2e7NHLLR.png

ZONA 1 / Prologue TheaterUn teatro inmersivo con una pantalla de 180 grados presenta la historia de las telecomunicaciones y la transición hacia el futuro que supone Beyond 5G.Imagen 2: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108665/202504237877/_prw_PI2fl_JXgfBp2a.jpg

ZONA 2 / Future City Area + Technology Experience BoothEsta zona de experiencias ofrecerá cinco cabinas en las que los visitantes podrán participar en una experiencia simulada de los efectos de Beyond 5G en escenarios como el espacio exterior, el cielo, el mar y un espacio virtual.Imagen 3: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108665/202504237877/_prw_PI3fl_737Q3efi.png

ZONA 3 / Beyond 5G Development Technology ExhibitA través de paneles, vídeos y dispositivos reales, esta zona presentará las últimas tecnologías relacionadas con Beyond 5G que están desarrollando actualmente los proyectos Beyond 5G Fund, etc. del MIC y el Instituto Nacional de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (NICT).Imagen 4: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108665/202504237877/_prw_PI4fl_3HfIv3SK.jpg

Si desea más información visite la página web especial: https://www.soumu.go.jp/b5g-readyshowcase/en/

Esquema de los actos "Beyond 5G ready showcase"Imagen 5: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108665/202504237877/_prw_PI5fl_8YJgpm5f.jpg

(1) Acto in situ Fecha: 26 de mayo (lunes) - 3 de junio (martes) de 2025 10:00-21:00 (Última entrada a las 20:00) Lugar: Centro de Exposiciones EXPO WASSE (Norte) en Expo 2025 Osaka, KansaiPrecio de la entrada: Gratuito (se requiere entrada para la Expo 2025 Osaka, Kansai) Estructura de la exposición: Teatro del Prólogo, Cabina de la Experiencia de la Ciudad del Futuro, Exhibición de Tecnología

(2) Evento virtual Fecha: Del 26 de mayo (lunes) al 13 de octubre (lunes) de 2025 Lugar: En línea (la forma de acceder al evento virtual se anunciará en el sitio web especial, etc.)

Página web especial: https://www.soumu.go.jp/b5g-readyshowcase/en/

