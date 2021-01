El minorista francés BUT equipa a sus 310 tiendas con Openbravo

LILLE, Francia, 21 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- Openbravo, proveedor de la plataforma omnicanal para un comercio ágil e innovador, ha anunciado hoy la adopción de Openbravo Store en BUT, minorista francés líder en el sector de muebles y decoración. La implementación ha cubierto el despliegue del software en sus más de 310 tiendas en Francia.

https://mma.prnewswire.com/media/703504/Openbravo_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/703504/Openbravo_Logo.jpg]

Este proyecto estratégico ha permitido a BUT soportar el crecimiento de sus ventas en tiendas y online. Openbravo ofrece a BUT nuevas capacidades que modernizan sus operaciones retail y mejoran la experiencia de compra en sus tiendas. Asimismo ayudan a acelerar su estrategia omnicanal, y ofrecen mayor escalabilidad y agilidad.

Entre ellas una solución móvil de Clienteling para asistir mejor a sus clientes desde cualquier lugar de la tienda. Los empleados acceden a información como imágenes de productos, niveles de inventario o reseñas de usuarios online. La solución ha permitido además a las tiendas apoyar la estrategia omnicanal de BUT. Entre ellos, servicios omnicanal como Click & Collect, compra online para entrega a domicilio o entrega en la acera (curbside pickup). Los pedidos online pueden ahora ser procesados más rápidamente en tienda con funciones que incluyen la posibilidad de ejecución de tareas de preparación desde dispositivos móviles.

El proyecto incluyó también la integración con una variedad de aplicaciones. Entre ellas con el sistema ERP central, el sistema de gestión de inventario, la base de datos de clientes y fidelización (módulo específico con Cetelem) y de reservas. Así mismo con otras aplicaciones de negocio, como para la normalización de direcciones o configuración EDI.

"Openbravo ha sido clave para implementar nuestra visión del tipo de servicio y experiencia de compra que queremos ofrecer. En tiendas, Openbravo permite experiencias más personalizadas y convenientes, con una infraestructura TI más ligera y flexible. También nos ayuda a servir nuestro creciente volumen de pedidos online y prepara nuestras tiendas para soportar una variedad de escenarios omnicanal." dijo Max Dragone, CIO de BUT.

"Hemos podido ofrecer a BUT una solución que equipa a sus tiendas con las herramientas necesarias para afrontar con garantías la nueva realidad del retail. Ello además con un aumento destacado de su agilidad TI, gracias a nuestra plataforma web y móvil", agrega Bruno Menteaux, Director General de Francia y Norte de Europa en Openbravo.

"Estamos muy orgullosos de la fuerte relación que hemos construido con BUT desde el año 2011. Este nuevo proyecto confirma el valor que ofrecemos a minoristas como BUT, que quieren estar al frente de la innovación retail y de los líderes del comercio omnicanal. Es otra prueba de como las características de nuestra plataforma nos han permitido ser hoy un referente en el mercado francés del software para comercio minorista", dijo Marco de Vries, CEO de Openbravo.

Lea el caso completo aquí [https://www.openbravo.com/es/clientes-but].

Sobre BUT

BUT es una marca francesa de tiendas especializadas en muebles y decoración. Establecida inicialmente en Le Havre, la marca ha crecido rápidamente para cubrir todo el país. Hoy en día BUT tiene la red más grande de puntos de venta en Francia con cerca de 310 tiendas. Las tiendas de BUT ocupan un promedio de 35.000 m², con una amplia gama de productos abarcando seis mercados: muebles, decoración, cocinas a medida, electrodomésticos, multimedia y ropa de cama.

Visite but.fr [https://www.but.fr/] para saber más.

Sobre Openbravo

Openbravo es la plataforma omnicanal preferida por marcas y minoristas para acelerar su estrategia omnicanal y de transformación digital. Una plataforma flexible y en la nube que permite la integración entre el canal online y las tiendas físicas, experiencias más personalizadas, convenientes y seguras en tienda, así como una gestión de pedidos inteligente con una visión única y en tiempo real del inventario. Líderes en España como Toys "R" Us Iberia, deporvillage, Outlet PC y Cooltra, o internacionales como Caroll, Zôdio o Sharaf DG prefieren a Openbravo, hoy utilizado por más de 18.000 usuarios back office y en más de 60.000 puntos de venta.

Visite openbravo.com/es [https://www.openbravo.com/es] para saber más.

Xavier Places, Marketing Director, +34 607 676 568, xavier.places@openbravo.com[mailto:xavier.places@openbravo.com]

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/703504/Openbravo_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/703504/Openbravo_Logo.jpg] Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1423778/BUT_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1423778/BUT_Logo.jpg]

https://mma.prnewswire.com/media/1423778/BUT_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1423778/BUT_Logo.jpg]