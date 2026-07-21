Mintos lanza la inversión en ETF sin comisiones desde solo 1 euro

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 21 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Mintos, la plataforma europea de inversión multiactivo para la creación de patrimonio a largo plazo, amplía su oferta con el lanzamiento de los ETF en su plataforma. A partir de ahora, los inversores pueden acceder a más de 1.000 de los ETF más populares entre los inversores europeos, sin comisiones por compra o venta, sin costes de custodia y con una inversión mínima de tan solo 1€.

"Los inversores europeos destinaron una cifra récord de 330.000 millones de euros a ETF en 2025. Vanguard prevé que esta cifra seguirá creciendo y que, para 2035, habrá 100 millones de europeos invirtiendo en ETF, frente a los 30 millones actuales. Los ETF son el punto de partida para la mayoría de los inversores en Europa: ofrecen diversificación, transparencia y, ahora, en Mintos, pueden comprarse y venderse completamente gratis. Nuestro objetivo era eliminar cualquier barrera entre un inversor y su primer ETF", afirma Martins Sulte, CEO y cofundador de Mintos.

Sin comisiones por transacción y con una inversión mínima de 1€

Mintos no cobra comisiones por la compra ni la venta de ETF, y tampoco aplica costes de custodia por mantener estas inversiones. La inversión mínima es de solo 1€, lo que permite a cualquier persona empezar a invertir desde el primer momento, sin necesidad de acumular grandes cantidades para que las comisiones resulten asumibles.

Esta estructura de costes resulta especialmente beneficiosa para quienes realizan aportaciones periódicas de pequeño importe. En muchas plataformas, una comisión de 1€ sobre una inversión de 20€ supone un coste inicial del 5% antes incluso de que el mercado se haya movido. En Mintos, el importe invertido se destina íntegramente al ETF.

Más de 1.000 fondos UCITS de gestoras de referencia internacional

El catálogo de ETF de Mintos, desarrollado en colaboración con Upvest, incluye fondos ampliamente reconocidos y que cumplen con la normativa europea UCITS, el estándar regulatorio diseñado para proteger a los inversores minoristas mediante estrictos requisitos de diversificación y transparencia. Los más de 1.000 fondos disponibles figuran entre los ETF más populares entre los inversores europeos y proceden de algunas de las principales gestoras internacionales, como iShares, VanEck, Vanguard y otros emisores de referencia.

La selección es lo suficientemente amplia como para crear cualquier cartera, y lo suficientemente específica como para invertir sin la carga que supone el análisis de un catálogo sin restricciones.

Inversión autónoma, automatizada o combinando ambas opciones

Mintos permite dos formas de invertir. Por un lado, los usuarios pueden seleccionar y gestionar sus propios ETF, comprándolos y vendiéndolos libremente desde solo 1€. Por otro, pueden optar por Mintos Core ETFs, una cartera preconfigurada y rebalanceada automáticamente que combina ETF de renta variable y renta fija, sin comisiones de gestión ni custodia y con una inversión mínima de 50€.Ambas modalidades pueden utilizarse de forma complementaria, permitiendo a los inversores comenzar con una cartera automatizada e incorporar posteriormente ETF seleccionados por ellos mismos sin necesidad de cambiar de plataforma.

Próximamente, Mintos incorporará la funcionalidad Investment Plans, que permitirá programar aportaciones automáticas con la frecuencia elegida (semanal, quincenal, mensual o trimestral) para seguir invirtiendo de forma periódica sin intervención manual.

*ETFGI's December 2025 European ETFs and ETPs Industry Landscape Insights, January 2026

El valor de las inversiones puede subir o bajar y es posible recuperar un importe inferior al invertido. Antes de invertir, consulte el Documento de Datos Fundamentales (KID) disponible para cada ETF en la plataforma de Mintos. Esta nota de prensa tiene carácter exclusivamente informativo y no constituye una recomendación ni asesoramiento de inversión.

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