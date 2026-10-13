Mintos permite invertir en acciones sin comisiones desde 1€

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 13 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Mintos, la plataforma europea de inversión multiactivo, lanza la inversión en acciones sin comisiones. El nuevo servicio da acceso, desde 1€, a más de 4.000 de las acciones más negociadas de EE. UU., Europa y el resto del mundo, y convierte a Mintos en la única plataforma de Europa en la que los inversores particulares pueden tener ETF, acciones, bonos, préstamos, activos inmobiliarios, ETP de criptomonedas y Smart Cash en una única cuenta.

La participación de los inversores particulares en los mercados bursátiles está creciendo en Europa. Casi uno de cada diez adultos de la UE, es decir, 35 millones de personas, compró o vendió acciones entre 2022 y 2025, según la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA). En Alemania, 14,1 millones de personas tenían acciones, fondos de renta variable o ETF en 2025, dos millones más que el año anterior, según Deutsches Aktieninstitut. En España, los hogares poseían el 16,7% de las acciones de empresas españolas cotizadas en 2025, la cifra más alta de los últimos cuatro años, según BME.

Invertir en acciones sin comisiones

Mintos permite invertir en acciones sin pagar comisiones por operación ni gastos de custodia. Para acceder a este servicio no hace falta suscripción ni plan de pago.

En Mintos, las acciones estadounidenses se negocian en euros, sin necesidad de cambiar de divisa ni comisiones por tipo de cambio (FX). Gracias a las acciones fraccionadas, se puede empezar a invertir desde 1€, sea cual sea el precio de la acción.

"Las comisiones pueden dificultar que las personas comiencen a invertir en acciones, especialmente cuando invierten cantidades pequeñas, y queremos eliminar esa barrera", afirma Martins Sulte, CEO y cofundador de Mintos. "Pero el precio es solo una parte de la ecuación. Mintos es ahora el único lugar en Europa donde puedes invertir en acciones junto con ETFs, bonos, préstamos, inmuebles, ETP de criptomonedas y Smart Cash, todo en una misma cuenta. Para los inversores que quieren construir y gestionar una cartera realmente diversificada, supone un avance importante".

Formas flexibles de invertir

Mintos permite a cada inversor elegir cómo gestionar su inversión en acciones. Con la inversión manual, compran y venden ellos mismos las acciones disponibles y deciden cada operación. Con los planes de inversión, eligen una acción, el importe y la frecuencia, y las aportaciones se invierten automáticamente cada semana, cada mes o cada trimestre. Se pueden tener varios planes activos a la vez.

Una selección de las empresas más negociadas

Más que en el número de valores, la selección de acciones de Mintos se centra en las empresas más negociadas y que más buscan los inversores, de sectores como tecnología y semiconductores, servicios financieros, salud y farmacia, energía, y minería y materiales. Las acciones cotizan en euros a precio de mercado en tiempo real, y durante el horario de mercado las órdenes se envían a ejecución al momento. El catálogo irá ampliándose progresivamente.

Una oferta de inversión más amplia

Las acciones se suman a la oferta de renta variable de Mintos, que incluye más de 1.000 ETF UCITS disponibles sin comisiones por operación, así como su portfolio de Core ETFs, una opción de inversión con rebalanceo automático desde 50€, por la que Mintos no cobra comisión de gestión.

Construir una cartera diversificada entre distintas clases de activos ya no requiere utilizar varias plataformas, y Mintos ofrece un único extracto de inversión consolidado que incluye todas las posiciones del inversor.

Fuentes:

European Securities and Markets Authority, TRV Risk Monitor No. 2, 2026, September 2026

Deutsches Aktieninstitut, Shareholder numbers 2025: share investments continue to gain momentum, January 2026

BME, Annual Report on the Ownership of Listed Spanish Shares, September 2026

Comunicación de marketing. Mintos no cobra comisiones por órdenes, custodia ni cambio de divisas (FX) en la inversión en acciones. Cada ETF tiene su propia comisión anual (Total Expense Ratio), que cobra el proveedor del ETF y que está incluida en el precio del ETF. Más información. El capital está en riesgo; el valor de las inversiones puede bajar o subir. Las acciones de empresas que no pertenecen a la zona euro están expuestas al riesgo de divisa, incluso cuando se negocian en euros. Este comunicado de prensa tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.

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