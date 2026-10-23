Minueto se inspira en el pop británico para su nueva colección otoño-invierno 2026 - Minueto

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 23 de octubre de 2026. - La firma española de moda presenta London Calling, una colección que fusiona la estética británica, la nostalgia de los años noventa y las tendencias urbanas a través del color, los estampados y una actitud irreverente.

El espíritu del pop británico, la energía de Londres y la libertad creativa de su escena musical inspiran London Calling, la nueva propuesta otoño-invierno 2026 de Minueto. La firma española traslada al universo de la moda algunas de las referencias estéticas más reconocibles de la capital británica.

London Calling: nostalgia noventera y estilo británico

De la efervescencia de los Swinging Sixties al espíritu irreverente del britpop de los noventa, la capital británica ha construido una identidad estética inconfundible, a medio camino entre la elegancia preppy y la nostalgia pop. Este último movimiento musical, ligado a la identidad juvenil británica, recuperó referencias retro y las combinó con una estética urbana, desenfadada y cargada de carácter. Un imaginario que conecta de forma natural con la propuesta de Minueto y sirve como punto de partida para esta nueva colección.

Moda otoño-invierno 2026: color, estampados y estilo británico

En London Calling, Minueto traslada las referencias de la escena musical británica al universo de la moda y reinterpreta el estilo británico mediante el color, las siluetas y los estampados que caracterizan a la marca.

La paleta cromática elegida para la colección combina la profundidad de los granates y los tonos berenjena con el carácter cosmopolita de los azules, grises y negros. Los estampados abstractos y los motivos inspirados en la cultura pop conviven con vaqueros acampanados, chaquetas bombers deportivas, americanas estructuradas y blusas románticas con encajes y transparencias. El resultado es una mezcla de nostalgia noventera y actitud urbana que reinterpreta los códigos del estilo británico desde la mirada creativa de Minueto.

La propuesta combina prendas versátiles para el día a día con diseños de gran protagonismo visual. Las blusas con animal print, los pantalones de inspiración retro y las camisetas gráficas con referencias al britpop conviven con tendencias de la temporada otoño-invierno 2026, como los estampados de cuadros, las camisas fluidas de aire romántico y el bambi print. Una selección que invita a experimentar con la moda y a combinar estilos sin renunciar a la personalidad.

Más allá de las prendas, Londres actúa como hilo conductor de London Calling. Sus calles, sus clubes musicales y su cultura juvenil representan esa mezcla de carácter e inconformismo que conecta con la esencia de Minueto: una marca española de moda femenina que entiende la ropa como una forma de expresión individual y reivindica la creatividad a través de cada diseño.

Minueto, una marca española de moda con identidad propia

Fundada en 2012, Minueto ha construido una identidad propia basada en el color, el arte y la autenticidad. La música, la cultura contemporánea y las referencias artísticas forman parte del universo creativo de la firma, que transforma estas influencias en colecciones con una marcada personalidad estética. Cada prenda refleja un proceso creativo minucioso y una forma de entender la moda alejada de las propuestas convencionales.

Con una identidad que combina las referencias de inspiración retro con una visión fresca y contemporánea, Minueto está presente en más de 400 puntos de venta y continúa ampliando su presencia internacional en mercados como Italia, Grecia, Irlanda y Portugal.

Con London Calling, la firma vuelve a explorar la relación entre moda, música y cultura urbana a través de una colección para la temporada otoño-invierno 2026 que reivindica el espíritu británico desde una mirada propia, creativa y actual.

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