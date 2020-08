miR Scientific anuncia la validación de su test de cáncer de próstata no invasivo (2)

El impacto potencial de la detección precisa y definitiva y la clasificación del cáncer de próstata desde un test de orina no invasivo, escalar y único es profundo. Con un único test, hay múltiples puntos clave del viaje tradicional del paciente y del tratamiento continuado que se pueden trasformar en resultados mejorados y calidad de vida. Desde la perspectiva de la salud de la población de los hombres, los datos empíricos en la publicación Journal of Urology apoyan los beneficios ponderables y sostenidos para los principales accionistas cuando se adoptan a gran escala. La aplicación de los datos para poblaciones con la edad adecuada, se espera que como resultado de la capacidad de detección primaria del miR Scientific Sentinel, mejoren los resultados de los test de los pacientes, algo que a menudo minimiza los costes. De forma similar, como la cohorte de datos de la publicación incluye la población representativa descubierta en los grandes planes de salud de empleados, los empleados cubiertos de todas las etnias y marcos podrán tener la opción de beneficiarse del miR Scientific Sentinel Test, demostrando una evaluación rápida, fiable, precisa y segura del riesgo de cáncer de próstata y del tratamiento en marcha de la enfermedad. La elevada especificidad demostrada y sensibilidad indicados en el apoyo de los datos apoyan la posibilidad de evitar los costes de residuos y la pérdida de días laborales, algo que de otro modo estaría incurriendo cuando los procedimientos y tratamientos no necesarios se otorgan a los pacientes. Apoyado también por los datos, que cuentan con capacidad del miR Scientific Sentinel Test(TM) para identificar a los pacientes de alto riesgo de los que no padecen cáncer de próstata, o que padecen una enfermedad indolente, los hospitales y clínicas se pueden beneficiar de una capacidad de priorización y del talento médico para los que padecen esta enfermedad de alto riesgo. De forma similar, los pagadores de todo tipo es posible que procesen menos demandas de reembolso por procedimientos no necesarios y morbidades asociadas, como, por ejemplo, llevar a cabo una vigilancia activa con una opción más atractiva con test no invasivos, y mitigando los costes al apoyar las intervenciones de enfermedad de fase tardía.

El presidente y consejero delegado Salman indicó que, basándose en la validación de éxito de cada uno de sus tres elementos de pruebas Sentinel, miR Scientific había dado su paso final para generar un Sentinel Prostate Test(TM) único y completamente integrado desde la colección de espécimen de orina que clasifica definitivamente y controla el riesgo de un sujeto en uno de los cuatro grupos: "Sin evidencia molecular de cáncer de próstata" (NMEPC), o, para pacientes con evidencias moleculares de cáncer de próstata, bajo riesgo, riesgo intermedio o elevado riesgo de cáncer.

La compañía se prepara para un lanzamiento comercial a gran escala del Sentinel Prostate Test(TM) como test CLIA y test desarrollado por laboratorio CLEP.

Acerca del ensayo de próstata miR Scientific Sentinel

El documento publicado por miR Scientific en el Journal of Urology hace referencia a tres test validados de forma separada: el Sentinel PCa Test(TM), que determina si hay evidencias o no moleculares de cáncer de próstata; el Sentinel CS Test,(TM) para todos los que tienen un Sentinel PCa Test(TM) positivo (o diagnosis de confirmación de cáncer), que determina si el cáncer es de bajo riesgo frente a si es intermedio o de alto riesgo, y el Sentinel HG Test(TM), que es para todos los que tienen un Sentinel PCa Test(TM) positivo (u otro tipo de diagnosis de confirmación de cáncer), identifica a los pacientes con un cáncer de alto grado y con elevado riesgo. Basado directamente en la validación de los tres test en referencia a la gran cohorte del Journal of Urology, miR Scientific ha generado un test único que integra los cuatro resultados posibles basándose en un espécimen de orina único. La sensitividad extraordinaria y especificidad de los test de Sentinel les permiten utilizarse en pacientes de control, prognosis, diagnosis y control no invasivos con cáncer de próstata sin ningún otro test adjuntivo o analítico de entrada, como los específicos PSA, DRE u otro valor.

Acerca de miR Scientific

miR Scientific, LLC [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2880549-1&h=1825174630&u...] es una compañía de biociencias de precisión que se ha comprometido a transformar el tratamiento del cáncer a nivel global al proporcionar una detección primaria y muy precisa, caracterización y control de la enfermedad. Nuestro equipo ha desarrollado la miR Scientific Disease Management Platform(TM), formada por una prueba de biopsia líquida en orina que puede detectar, clasificar y monitorear el cáncer urológico. miR Scientific es una filial de propiedad mayoritaria de Impact NRS LLC, con sede central en la ciudad de Nueva York y que cuenta con filiales operativas en Israel, Canadá y Puerto Rico.

