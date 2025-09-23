Una mirada desde dentro: Pall-Ex Iberia muestra su modelo logístico más eficiente y sostenible

(Información remitida por la empresa firmante)

Pall-Ex Iberia abre sus puertas para mostrar cómo opera su Hub central en Madrid: un centro neurálgico que articula una red ágil y eficiente, con entregas en 24 horas, tecnología aplicada a cada fase del proceso y una infraestructura en constante evolución que conecta con precisión cualquier punto de España y Portugal

Madrid, 23 de septiembre de 2025.- Este recorrido visual destaca, además de la capacidad operativa e innovación tecnológica, el compromiso con la sostenibilidad, avalado por la certificación de 3 estrellas Lean & Green, que reconoce la reducción real de emisiones en las operaciones de la compañía.



Todo ello se traduce en un modelo logístico fiable, especializado y orientado a generar un impacto positivo en el entorno.



24/48h en España y Portugal: un modelo Multihub que funciona

La eficiencia operativa es uno de los pilares del servicio. Gracias a su estructura Multihub, Pall-Ex Iberia conecta diariamente los principales enclaves de la Península, optimizando rutas y garantizando entregas en menos de 24/48 horas. Esta capacidad de respuesta, además de reducir los plazos de tránsito, también mejora el uso de recursos en cada trayecto.



Un Hub central que marca la diferencia

Ahora es posible ver desde dentro cómo opera el corazón de la red: el centro logístico de San Fernando de Henares (Madrid).



Con más de 12.000m2, 97 muelles y una certificación LEED Gold que lo posiciona como un referente de sostenibilidad en el sector, es un espacio concebido para dar respuesta a los flujos más exigentes, sin perder de vista la eficiencia energética ni el respeto por el entorno.



• Se puede descubrir en este vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=jHYMthcx2Sk



Soluciones adaptadas a cada sector

Pall-Ex Iberia ofrece un servicio especializado para sectores estratégicos como alimentación, bebidas, retail, gran distribución o industria.



Esta orientación permite responder de forma ágil y eficaz a las necesidades específicas de cada cliente, optimizando los procesos y garantizando la trazabilidad en cada envío.



Una red en la que confiar y querer formar parte

Ahora se puede observar de cerca la operativa que sustenta el liderazgo de Pall-Ex Iberia, reflejando la dedicación y profesionalidad que definen su servicio.



"Este trabajo refleja lo que es Pall-Ex: una red donde querer estar y a la que confiar los servicios", destaca Sergi Tomás, Director General de la compañía. "Queremos que se perciba con claridad la operativa, el valor aportado a los clientes y la solidez de la red".



Pall-Ex Iberia consolida su liderazgo como operador logístico de referencia en la Península, integrando eficiencia, innovación y sostenibilidad para marcar el futuro del transporte paletizado.



Sobre Pall-Ex Iberia

Pall-Ex Iberia, red de distribución exprés de mercancía paletizada fundada en 2011, dispone actualmente de más de 60 delegaciones repartidas por la Península Ibérica, 1 hub central en Madrid (San Fernando de Henares) y 5 hubs regionales en Barcelona, Zaragoza, Navarra, Valencia y Jaén, que permiten cumplir con unos plazos de entrega de entre 24/48 h y con múltiples formatos de palet.



