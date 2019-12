COMUNICADO: Una mirada al pasado y al futuro: compromiso firme de TENCEL(TM) para impulsar la sostenibilidad en el ecosistema textil

Publicado 19/12/2019 8:02:58 CET

LENZING, Austria, 19 de diciembre de 2019 /PRNewswire/ -- Revisando el año 2019, la marca TENCEL(TM) se complace en anunciar una vez más la consecución de un año fructífero con el lanzamiento de campañas y proyectos eficaces de la marca TENCEL(TM) y el cumplimiento de objetivos para promover una mayor sostenibilidad. Basándonos en las observaciones de la industria, la última tendencia de la moda no es puramente sobre los colores de temporada o los estilos imprescindibles. Los actores implicados han adquirido una mayor conciencia ecológica y exigen cada vez más colecciones sostenibles y prendas éticas.

Hoy en día, las marcas y los consumidores están haciendo especial hincapié en la potenciación de la transparencia y la mejora de la situación medioambiental actual. Aprovechando este impulso, la marca TENCEL(TM) ha puesto en marcha diferentes iniciativas para ayudar a crear un entorno que potencie las prácticas industriales más sostenibles.

"En el aspecto comercial, además de participar en ferias comerciales y eventos semanas de la moda en todas las regiones, seguimos conectando a los socios del sector en toda la cadena de valor a través de la marca TENCEL(TM) El equipo ha hecho grandes esfuerzos para centrarse en innovaciones tecnológicas con el fin de mejorar los estándares del sector y actualizar la tecnología para impulsar aún más la huella ecológica. Aprovechando la creciente concienciación de los consumidores sobre la moda ecológica, encontramos formas de mejorar la experiencia del consumidor y crear una mayor conciencia entre el público en general", afirmó Robert van de Kerkhof, Director Comercial de Lenzing Group.

Aprovechando también el éxito de TENCEL(TM) en visibilidad de marca, compromiso y concienciación, en 2020, el equipo seguirá trabajando unido para respaldar el crecimiento de una industria textil más sostenible y responsable.

A continuación se incluye un resumen de las historias más recientes de la marca TENCEL(TM):

Lenzing presenta la tecnología de vanguardia REFIBRA(TM) que refuerza su compromiso con la economía circular en el sector textil [https://www.tencel.com/b2b/news-and-events/lenzing-unveils-r...]

Lenzing dio a conocer el último avance tecnológico de REFIBRA(TM), presentando la primera producción a escala de la industria de fibras vírgenes Lyocell de la marca TENCEL(TM) utilizando residuos de algodón posconsumo. Las fibras ahora pueden incluir hasta un 30 % de contenido de materia prima reciclada, mezclando ciertos residuos de algodón posconsumo con residuos de algodón preconsumo. La tecnología mejorada de REFIBRA(TM) creará nuevas oportunidades de negocio, impulsará la economía circular y está en consonancia con la visión de sostenibilidad de la empresa.

Incorporación de fibras TENCEL(TM) Luxe en la colaboración para la fabricación de ropa espacial de Under Armour y Virgin Galactic [https://www.tencel.com/b2b/news-and-events/tencel-luxe-fiber...]

Under Armour ha anunciado la colaboración para crear ropa espacial técnica exclusiva para los futuros astronautas de Virgin Galactic. Este proyecto marca un hito para Lenzing ya que el traje espacial incorpora fibra de filamento Luxe Lyocell de TENCEL(TM) como componente esencial; también es la primera vez que las fibras de la marca TENCEL(TM) se incorporan en ropa espacial.

Activewear respalda la sostenibilidad con la colección "TREE-CLIMATE"

La diseñadora de moda Christie Orlando ha colaborado con Lenzing en el lanzamiento de la colección TREE-CLIMATE de Activewear. Esta colección es la primera gran colección de cápsulas de Lenzing hecha con fibras Lyocell de TENCEL(TM) diseñadas para el mercado de ropa para exterior. La colección consta de piezas de diseño que van desde sudaderas y jerséis hasta chaquetas y ropa interior.

GUESS en asociación con TENCEL(TM) lanza su nueva colección ecológica "GUESS Eco [https://www.tencel.com/news-and-events/guess-partnered-up-wi...]"

GUESS ha presentado "GUESS Eco", una colección de moda para hombres y mujeres creada con materiales respetuosos con el medio ambiente, que incluye fibras Lyocell de TENCEL(TM) con tecnología REFIBRA(TM), en un proceso de fabricación de bajo impacto. La colección ofrece productos como vaqueros, tops de punto y vestidos.

La marca de Austria, Plural colabora con TENCEL(TM) en la Vienna Fashion Week en el lanzamiento de la nueva colección ecológica

En la MQ Vienna Fashion Week, la marca de moda Plural, con sede en Austria, presentó su nueva colección de tejidos fabricados con fibras Lyocell de TENCEL(TM) con tecnología REFIBRA(TM) Los artículos de la colección presentaban un aspecto monocromático, combinado con tonos terrosos, utilizando cortes rectos y combinados con diversas texturas. La colección es una dedicación al minimalismo que simboliza un estilo seguro y enriquecedor para los tiempos modernos.

LENZING(TM) ECOVERO(TM) y Mehtap Elaidi se reúnen en Estambul en la Mercedes-Benz Fashion Week con el lema "Don't Let the Colors of Nature Disappear" [https://www.tencel.com/news-and-events/lenzing-ecovero-and-m...]

Como patrocinador oficial de la marca de fibra de Mercedes-Benz Fashion Week de Estambul, la marca LENZING(TM) ECOVERO(TM) inició una campaña con Mehtap Elaidi, una diseñadora de moda de Turquía. Bajo el lema "Don't Let the Colors of Nature Disappear" (No permitamos que desaparezcan los colores de la naturaleza), la colección incorporaba fibras de viscosa LENZING(TM) ECOVERO(TM) y tiene su inspiración en las plantas raras y endémicas de Turquía, armonizando de manera única tonos de mostaza, rojo teja y azul petróleo.

LENZING(TM) ECOVERO(TM) inicia su incursión en las marcas de moda indias con Global Desi y AND [https://www.tencel.com/b2b/news-and-events/lenzing-ecovero-m...]

Este año, una colaboración con las marcas de moda Global Desi y AND de House of Anita Dongre marcó el principio de colaboración de LENZING(TM) ECOVERO(TM) con una de las principales casas de moda de la India. Aprovechando esta asociación, la marca TENCEL(TM) pasó a formar parte de la colección FW19 con ambas marcas utilizando las fibras de la marca LENZING(TM) ECOVERO(TM) para dar una visión consciente de los diseños atemporales que presentan siluetas clásicas con una estética contemporánea.

