Miramar bate su récord histórico de afluencia en la temporada estival - MIRAMAR

(Información remitida por la empresa firmante)

El complejo registra su mejor dato de afluencia y consolida un verano histórico que supera en un 5,73%, la mejor temporada de verano registrada hasta la fecha

El incremento de visitantes durante estos meses responde a la mejora de la oferta comercial y a una planificación de eventos basada en la escucha activa de las demandas y experiencias que buscan los visitantes de Miramar

Fuengirola (Málaga), 6 de octubre de 2026.- El centro comercial Miramar ha confirmado el éxito de su temporada estival al lograr récords consecutivos de afluencia en los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre, superando en un 5,73% el mejor dato registrado en este periodo, correspondiente al año 2023.

Este incremento de visitantes durante la temporada estival refleja la evolución de la oferta comercial de Miramar, que ha trabajado activamente en la incorporación de nuevos servicios para sus visitantes, así como en una mayor segmentación de la selección y programación de eventos.

Ignacio Domínguez, director del Centro Comercial Miramar, señala el esfuerzo de todo el equipo para alcanzar nuevas metas como la lograda este verano: “Miramar trabaja cada día y sigue reforzando su propuesta comercial. Además de las aperturas que hemos tenido hasta el momento, cuidamos minuciosamente los eventos que organizamos pensando en las familias, ofreciendo propuestas de entretenimiento para todos los públicos”.

Planes de ocio para todos los bolsillos

Dentro de la programación de eventos, este verano ha destacado la acción “La Casa de Muñecas de Gabby” que tuvo lugar el pasado mes de septiembre y que contó con gran acogida entre el público familiar. La puesta en marcha del espacio Family Zone es otra de las acciones que está consiguiendo gran aceptación familiar. Esta actividad que comenzó el pasado mes de mayo, consiste en la celebración de talleres y actividades familiares cada fin de semana, requiriendo reserva previa a través de la App del Centro.

Además, Miramar ha realizado durante estos meses distintos sorteos en sus redes sociales que han contribuido a incrementar la visibilidad de sus operadores, así como acciones de responsabilidad social corporativa con el objetivo de reforzar su compromiso con el entorno. Las más destacadas han sido la colaboración con Cudeca para la recogida de ropa con la que financiar su labor, que tuvo lugar el pasado mes de mayo, un torneo de balonmano solidario en beneficio de AFA y en colaboración con el Club San Francisco de Asís o la segunda edición de la Feria de Empleo en colaboración con Cruz Roja, celebradas ambas el pasado mes de junio en la Terraza de Miramar.

Inauguraciones, reaperturas y reformas

Durante este año, el centro comercial ha llevado a cabo distintas inauguraciones, como la de Casa del Libro, poniendo a disposición de los lectores un catálogo de más de 12.000 títulos.

La cadena internacional Primark renovó por completo su tienda con el objetivo de mejorar la experiencia de compra. La firma de belleza y cosmética Sephora inauguró su espacio en la planta baja durante el mes de junio. Meses antes, también dentro del sector cosmético, la cadena de perfumerías Primor amplió su superficie comercial y renovó su imagen.

En el ámbito de la moda y el calzado, la firma estadounidense Skechers llegó a Miramar en abril, acercando a los consumidores una amplia oferta de calzado cómodo y ropa deportiva. Asimismo, la oferta de ocio se ha reforzado con la incorporación de Sould Park Bowling & Arcade, que cuenta con cuatro pistas profesionales de bolos y más de cincuenta máquinas arcade.

Por último, la oferta gastronómica también se ha ampliado con la llegada de la malagueña La Cheesequería, que aterriza en Miramar para endulzar la visita de los amantes de las tartas de queso.

De aquí a final de año, Miramar seguirá creciendo y trabajando en distintas mejoras, como la renovación de su terraza, la ampliación de Women'secret o la reforma de Guess. La constante actualización de la cartera comercial y la amplia oferta de ocio y restauración afianzan cada día la posición de Miramar como un espacio atractivo tanto para los operadores como para los visitantes.

Sobre Miramar

Inaugurado en el año 2004, Miramar cuenta con 50.000 metros cuadrados de superficie, lo que lo posiciona como uno de los centros comerciales más grandes de la Costa del Sol. El centro dispone de más de 140 establecimientos distribuidos en 2 plantas principales, una planta Terraza y la zona comercial de La Plaza, situada en el Parking -1 donde se pueden encontrar todo tipo de servicios que encontrarías en tu barrio como lavandería, costura, barbería, clínica dental o revelado de fotos, en el acceso al Centro por la zona de Carrefour. Además, el espacio cuenta con un aparcamiento con 2.700 plazas distribuidas en dos plantas subterráneas y un espacio exterior.

Junto con las marcas mencionadas, Miramar alberga otros establecimientos de primer nivel como Zara, Stradivarius, Pull&Bear, Zara Home, Carrefour, C&A, Sfera o H&M y cuenta con una amplia zona de restauración para disfrutar en familia, a la que se suman las 12 salas de cine de Cinesur.

Con el objetivo de mejorar continuamente la experiencia de sus usuarios, Miramar ofrece una amplia variedad de servicios como aparcamiento gratuito, accesos adaptados para personas con movilidad reducida, ludoteca infantil, retransmisión de eventos deportivos en pantalla gigante, sala de lactancia y puntos de recarga para dispositivos móviles, entre otros.

Contacto prensa

Leopoldo Eduardo Alonso Llofriu – 600 90 56 25

leopoldoalonso@europapress.es

Sandra Delgado – 600 90 50 85

sandradelgado@europapress.es

Virginia García – 679 17 79 45

virginiagarcia@europapress.es