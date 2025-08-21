Miramar y Cruz Roja promueven la vuelta al cole solidaria con la campaña ‘Schooll4all’

La campaña estará en activo del 22 al 31 de agosto y tiene como objetivo recoger material escolar nuevo para menores en situación de vulnerabilidad

Los voluntarios de Cruz Roja recogerán durante diez días las donaciones en el stand ubicado en la planta baja frente a Carrefour

Fuengirola (Málaga), 21 de agosto de 2025.-Con motivo de la vuelta al cole, el Centro Comercial Miramar, en colaboración con Cruz Roja, promueven una vuelta al cole solidaria con la campaña ‘School4all’, una iniciativa que tiene como objetivo recoger material escolar nuevo para ayudar a niños en situación de vulnerabilidad. Esta campaña, que se celebra anualmente desde el año 2022, tendrá lugar del 22 al 31 de agosto.

Las donaciones se llevarán a cabo en el stand ubicado en la planta baja, frente a Carrefour, desde las 10.00h de la mañana y hasta las 22.00h de la noche. Voluntarios de Cruz Roja serán los encargados de recoger el material durante los días que dura la campaña.

Miramar y Cruz Roja invitan a todos a participar activamente en esta acción solidaria y así aliviar el impacto económico de la vuelta al colegio para las familias necesitadas. “Además de recoger material escolar, la acción busca sensibilizar sobre la importancia de la educación y el impacto positivo que cada donación puede tener en la vida de un niño”, señala Sandra Iglesias, marketing manager del complejo comercial Miramar.

Con el propósito de facilitar el acceso igualitario a la educación, además de promover por tercer año consecutivo esta campaña solidaria, el centro comercial Miramar aportará una donación económica de 500 euros para completar la compra de material escolar para las familias vulnerables de Fuengirola.

Desde marketing del destino comercial señalan: “tenemos una responsabilidad social con Fuengirola, no podemos mirar hacia otro lado antes realidades que les afectan. Por eso, volvemos a comprometernos un año más, acompañando a Cruz Roja, con esta campaña que trata de lograr una incorporación igualitaria y apoyando a quienes más lo necesitan”, concluye Sandra Iglesias.

Programa Vigías

La iniciativa solidaria ‘School4All’ se enmarca en el programa Vigías creado por Miramar y que realiza a lo largo del año diversas iniciativas en apoyo a la comunidad. Con el objetivo de dar identidad a las distintas iniciativas que desarrolla Miramar en el ámbito ESG a lo largo del año, el programa Vigías se compromete desarrollando programas para personas, medioambiente y comunidad. Partiendo de estas tres verticales, las acciones que desempeña Miramar a lo largo del año refuerzan el compromiso por hacer de Fuengirola una comunidad más solidaria, inclusiva y próspera.

Entre otras acciones, Miramar respalda anualmente a la Asociación Española Contra el Cáncer de Fuengirola, recaudando fondos para la investigación. También colabora con la Asociación ADIMI Mijas y Down Málaga para fomentar la contratación de personas con discapacidad y organiza jornadas de concienciación sobre el Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Sobre Miramar

Construido en el año 2004, Miramar cuenta con 50.000 metros cuadrados de superficie, que lo posicionan como uno de los centros comerciales más grandes de la Costa del Sol. El centro cuenta con 140 establecimientos distribuidos en dos plantas, un parking con 2.700 plazas y una terraza exterior de 10.000 metros cuadrados. Además, dispone de establecimientos de primer nivel como Primark, Carrefour, C&A, Sfera, H&M o grupo Inditex, y cuenta con una zona de restauración con los mejores restaurantes para disfrutar en familia, a los que se añaden 12 salas de cines Cinesur.

Enfocado en mejorar la experiencia de sus usuarios, Miramar ofrece una amplia variedad de servicios como parking gratuito, accesos especiales para personas con movilidad reducida, ludoteca infantil, retransmisión de deportes en pantalla gigante, sala de lactancia, y un punto de recarga eléctrico para móviles, entre otras funciones.

