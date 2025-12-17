Miramar inaugura la segunda parte del programa navideño con los Reyes Magos y un Escape Room - Centro Comercial Miramar

Desde el 26 de diciembre y hasta el 5 de enero los Reyes Magos de Oriente desembarcan en el centro comercial Miramar. A partir de las 13.00 horas, Gaspar Melchor y Baltasar saludarán a los visitantes inaugurando así la segunda parte de la programación navideña del centro

Miramar contará en la segunda fase de la programación con talleres, teatros infantiles y su propio Escape Room navideño para disfrutar de la ilusión de las Fiestas

(Información remitida por la empresa firmante)

Fuengirola (Málaga), 17 de diciembre de 2025.- El segundo tramo de la programación navideña arranca el próximo viernes 26 de diciembre en el centro comercial Miramar con el desfile de los Reyes Magos. Gaspar, Melchor y Baltasar recorrerán los pasillos del centro a partir de las 13.00 horas y se instalarán desde ese día y hasta el 5 de enero en la jaima exterior de la Terraza superior para recoger las cartas de todos los niños.

Los visitantes no tendrán que pedir cita para entregar sus cartas y hacer sus peticiones, podrán presentarlas a sus Majestades desde ese mismo 26 de diciembre y hasta el 5 de enero hasta las 19.00 horas. La jaima real estará abierta todos los días, exceptuando el 31 de diciembre y el 5 de enero, que Sus Majestades tendrán horario especial hasta las 15.00 horas por ser Nochevieja y la misma Noche de Reyes.

Sandra Iglesias, directora de marketing de Miramar, ha puesto en valor el esfuerzo realizado para la campaña de Navidad. “El 26 de diciembre comienza la segunda parte de la programación navideña en Miramar con Escape Room de Navidad incluido”. “Trabajamos volcados a lo largo del año para esta programación y para que la ilusión se refleje en todos aquellos que nos visitan. Son fechas mágicas y queremos formar parte de la ilusión que desprende la Navidad”, subraya Iglesias.

El resto del mes de diciembre y hasta el 5 de enero las familias podrán seguir disfrutando de la programación ideada por Miramar para aprovechar estas fechas de magia, ilusión y vacaciones.

Además, de la visita a los Reyes Magos, los pequeños de la casa pueden apuntarse al Escape Room de Navidad que tendrá lugar en el poblado navideño desde el 26 al 30 de diciembre. Un total de 36 pases diarios que se realizarán en estas fechas desde las 12.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. En cada pase, ocho personas podrán formar parte de esta actividad en donde la ilusión y la magia acompañarán a los participantes que harán uso de la astucia y su olfato navideño.

Los talleres infantiles estarán activos hasta el 5 de enero. El entretenimiento está asegurado en Miramar con el Taller de Construcciones de Ensueño, el Taller de Juegos y Diversión Soñada o al Taller de Sueños en Escena. Desde el mediodía y hasta las 20.30 hora las familias podrán disfrutar de las actividades gratuitas con una duración aproximada de 45 minutos.

Hasta el día 4 de enero, el centro comercial mantiene activos también los dos pases del Teatro de la Navidad. La ilusión y la magia se representará a las 17.00 horas y a las 18.30 horas. Los fines de semana habrá pases extraordinarios a las 13.00 horas y a las 16.45 horas llenando el centro de imaginación, ilusión y sorpresas con bailes, nieve y teatro en Miramar.

Sobre Miramar

Construido en el año 2004, Miramar cuenta con 50.000 metros cuadrados de superficie, que lo posicionan como uno de los centros comerciales más grandes de la Costa del Sol. El centro cuenta con 140 establecimientos distribuidos en dos plantas, un parking con 2.700 plazas y una terraza exterior de 10.000 metros cuadrados. Además, dispone de establecimientos de primer nivel como Primark, Carrefour, C&A, Sfera, H&M o grupo Inditex, y cuenta con una zona de restauración con los mejores restaurantes para disfrutar en familia, a los que se añaden 12 salas de cines Cinesur.

Enfocado en mejorar la experiencia de sus usuarios, Miramar ofrece una amplia variedad de servicios como parking gratuito, accesos especiales para personas con movilidad reducida, ludoteca infantil, retransmisión de deportes en pantalla gigante, sala de lactancia, y un punto de recarga eléctrico para móviles, entre otras funciones.

Contacto prensa:

Leopoldo Eduardo Alonso Llofriu- 600 90 56 25

leopoldoalonso@europapress.es

Sandra Delgado- 600 90 50 85

sandradelgado@europapress.es

Virginia García- 679 17 79 45

virginiagarcia@europapress.es