Miramar se suma a la campaña ‘Inteligencia Generacional’ para conectar a jóvenes y mayores. - MIRAMAR

(Información remitida por la empresa firmante)

Durante los días 29 y 30 de mayo el centro comercial contará con diversas actividades gratuitas que buscan la interacción entre las personas mayores y jóvenes, tendiendo puentes a través de la experiencia

La iniciativa impulsará actividades como ‘la Cápsula de la Inteligencia Intergeneracional’ o ‘El Test de Inteligencia Generacional’ poniendo en valor el conocimiento acumulado, la memoria y el conocimiento de las nuevas generaciones

Fuengirola (Málaga), 29 de abril de 2026.- Con motivo de la celebración del Día Europeo de la Solidaridad y Cooperación entre generaciones que tiene lugar este miércoles, el centro comercial Miramar de Fuengirola presenta ‘Inteligencia Generacional’, la última campaña en la que participa. Con la idea de reducir las islas generacionales y buscar un punto de unión y colaboración entre jóvenes y seniors, durante los días 29 y 30 de mayo, el público de Miramar podrá participar en una serie de actividades donde cohabitarán e interconectarán generaciones de distintas épocas para compartir conocimientos.

Entre sus objetivos principales, la iniciativa busca poner en valor el conocimiento humano por encima de las respuestas rápidas que ofrecen las inteligencias artificiales (IAs) generativas, ya que, aunque estos modelos ya establecidos en la vida de las personas son capaces de procesar datos en segundos, carecen de elementos fundamentales como la ‘sabiduría del error’ y las experiencias personales. Líneas como ‘Para el punto del cocido no preguntes a la IA, mejor a tu tía’ o ‘El ser humano es el único animal que tropieza tres veces con el mismo phishing’ resumen de forma original el mensaje central de esta campaña.

En horario de 12,00 a 14,00 horas y de 16,00 a 21,00 horas, estará abierta la ‘Cápsula de la Inteligencia Generacional’, una gran urna de metacrilato que reunirá objetos representativos de distintas épocas. Cada participante podrá seleccionar la silueta de un objeto icónico que simbolice a su generación y, en el reverso de la tarjeta, compartir una enseñanza o aprendizaje que le haya marcado. Como recuerdo, los participantes recibirán una chapa exclusiva que será una insignia identificativa de su generación.

Otra de las actividades de la campaña ‘Inteligencia Generacional’ acercará a los visitantes de Miramar la posibilidad de realizar ‘el Test de Inteligencia Generacional’, respondiendo a una encuesta que mide las habilidades intergeneracionales. en pantallas en el propio centro comercial permitiendo mostrar los resultados en redes sociales como Instagram o LinkedIn. Con puntuaciones enmarcadas entre el 0-6 y del 7 al 10 el resultado mostrará al participante el nivel de inteligencia y conexión generacional.

Desde el departamento de marketing de Miramar, Sandra Iglesias, destaca que la iniciativa no busca desacreditar a la IA, sino recordar que estas herramientas siempre deben coexistir con el contacto personal, ya que de este modo “se crea un camino bidireccional entre generaciones separadas por el tiempo”. “Nos enorgullece que el centro comercial sea más que un espacio donde consumir y pueda convertirse en un lugar de cohesión social”.

Por otro lado, Miramar ha puesto en marcha un sorteo a través de sus redes sociales donde los participantes en ‘Inteligencia Generacional’ podrán ganar dos entradas para dos personas en el espacio virtual Zero Latency, además de dos entradas para el Karting Experience Miramar y dos localidades para el cine.

Sobre Miramar

Construido en el año 2004, Miramar cuenta con 50.000 metros cuadrados de superficie, que lo posicionan como uno de los centros comerciales más grandes de la Costa del Sol. El centro cuenta con 140 establecimientos distribuidos en dos plantas, un parking con 2.700 plazas y una terraza exterior de 10.000 metros cuadrados. Además, dispone de establecimientos de primer nivel como Primark, Carrefour, C&A, Sfera, H&M o grupo Inditex, y cuenta con una zona de restauración con los mejores restaurantes para disfrutar en familia, a los que se añaden 12 salas de cines Cinesur.

Enfocado en mejorar la experiencia de sus usuarios, Miramar ofrece una amplia variedad de servicios como parking gratuito, accesos especiales para personas con movilidad reducida, ludoteca infantil, retransmisión de deportes en pantalla gigante, sala de lactancia, y un punto de recarga eléctrico para móviles, entre otras funciones.

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