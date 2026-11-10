Miravia lanza su «Festival de descuentos» por el 11.11 y el Black Friday, con descuentos de hasta el 60%

(Información remitida por la empresa firmante)

Del 1 de noviembre al 3 de diciembre, la plataforma reúne promociones especiales, el Icónico del día, el Cyber Monday y su cuarto aniversario.

MADRID, 10 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Miravia celebra su Festival de descuentos, una campaña que reúne el 11.11 y el Black Friday del 1 de noviembre al 3 de diciembre, con descuentos de hasta el 60 % en productos seleccionados. Durante este periodo, los consumidores encontrarán oportunidades de compra en categorías como tecnología, belleza, hogar, moda, deporte, juguetes y alimentación. El calendario incluye franjas especiales de promociones, un producto icónico destacado cada día, el Cyber Monday y el cuarto aniversario de Miravia, el 1 de diciembre.

Del 11.11 al Black Friday: promociones hasta el 3 de diciembre

La campaña se desarrolla en dos fases: 11.11, del 1 al 18 de noviembre, y Black Friday, del 19 de noviembre al 3 de diciembre. Ambas incluyen promociones en productos seleccionados, cupones disponibles en la plataforma y horarios especiales para descubrir nuevas ofertas. Las condiciones de cada promoción se pueden consultar en Miravia.

11.11 (del 1 al 18 de noviembre): incluye dos Evening Drops, los días 3 y 11 de noviembre, de 18:00 a 00:00 horas.

Black Friday (del 19 de noviembre al 3 de diciembre): contará con un Evening Drop el 19 de noviembre, de 18:00 a 00:00 horas, y un Midnight Drop el viernes 27 de noviembre, de 00:00 a 02:00 horas.

Cyber Monday (30 de noviembre): contará con una franja especial de promociones de 18:00 a 00:00 horas.

Cuarto aniversario (1 de diciembre): formará parte de la campaña de Black Friday e incluirá un Evening Drop de 18:00 a 00:00 horas.

Marcas, categorías y productos para descubrir nuevas oportunidades

Entre las marcas destacadas por Miravia para esta campaña se encuentran LEGO, Oral-B, Braun, Dodot, Gillette, L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline New York, Nivea, Xiaomi, Philips, Nintendo, PlayStation, Cecotec, Tefal y BRA, entre otras. Las promociones abarcan categorías como pequeños electrodomésticos, smartphones, alimentación gourmet y charcutería, cuidado personal, sets de regalo, perfumes, juguetes, deporte, moda de nueva temporada y accesorios, incluidos relojes.

Como ejemplos de la selección de ofertas del 11.11 previstas para los días 16, 17 y 18 de noviembre, Miravia destaca el robot aspirador Cecotec Conga 999 Map Genesis, el calendario de Adviento de maquillaje Maybelline New York 2026 y la paleta ibérica loncheada Faustino Gil. Los descuentos de cada artículo estarán sujetos a las fechas y condiciones indicadas en sus fichas.

Cecotec Conga 999 Map Genesis — Un robot aspirador pensado para facilitar las tareas de limpieza del hogar y hacer más cómodo el día a día. Una opción para quienes buscan incorporar soluciones tecnológicas a su rutina doméstica y dedicar menos tiempo al mantenimiento de la casa.

Maybelline New York Calendario de Adviento 2026 — Una propuesta de belleza para anticipar la llegada de la Navidad, con un calendario de 12 días que convierte la cuenta atrás de las fiestas en una experiencia de descubrimiento de productos de maquillaje. También se presenta como una alternativa de regalo para los aficionados a la cosmética.

Paleta ibérica de cebo, 50 % raza ibérica (10 100 g) Faustino Gil — Un producto gastronómico elaborado con paleta ibérica de cebo, 50 % raza ibérica, presentado en diez sobres de 100 gramos. Su formato loncheado resulta práctico para compartir en reuniones familiares, preparar aperitivos o incorporar productos ibéricos a la mesa durante las celebraciones.

La iniciativa Icónico del día destaca un producto diferente cada jornada, del 1 de noviembre al 3 de diciembre. Miravia ha señalado marcas como L'Oréal Paris, LEGO y De'Longhi entre las que pueden participar. La selección y las ofertas concretas cambian a diario y se pueden consultar en la página de Icónico del día.

El cuarto aniversario, integrado en el Festival de descuentos

El 1 de diciembre, Miravia celebrará su cuarto aniversario dentro del calendario de Black Friday. Aunque el 11.11 es la principal prioridad comercial de este periodo, la plataforma mantendrá diferentes oportunidades de compra y activaciones hasta el 3 de diciembre.

En Miravia queremos que comprar sea una experiencia que vaya más allá de encontrar una buena oferta. Nuestro Festival de descuentos reúne algunos de los momentos de compra más esperados del año, desde el 11.11 hasta el Black Friday, y ofrece a los consumidores en España más oportunidades para descubrir las marcas y los productos que les gustan a precios atractivos. Al celebrar nuestro cuarto aniversario, seguimos centrados en acercar las marcas a los consumidores y en hacer que cada experiencia de compra resulte más gratificante, afirma Yann Fontaine, CEO de Miravia.

Sobre Miravia

Miravia es una plataforma de comercio electrónico del Grupo Alibaba, operativa en España y Portugal. Forma parte de Alibaba International Digital Commerce Group y combina marketplace, tiendas de marcas y contenidos digitales, conectando vendedores, marcas y consumidores.

* Se aplican términos y condiciones. Las ofertas están sujetas a disponibilidad y pueden variar según el producto y el periodo promocional. Más información en www.miravia.es.

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