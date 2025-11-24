MIRDC consigue dos premios R&D 100

(Información remitida por la empresa firmante)

- MIRDC gana dos premios R&D 100 por su sistema interactivo de terapia del habla y el lenguaje guiado por IA

KAOHSIUNG, 24 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El Centro de Investigación y Desarrollo de Industrias del Metal (MIRDC) ha sido galardonado con dos premios R&D 100 2025 en la categoría de Software/Servicios y el Reconocimiento Especial: categoría de Responsabilidad Social Corporativa por su Sistema de Terapia del Habla y el Lenguaje Interactivo Guiado por IA.

Taiwán cuenta con alrededor de 2.200 logopedas certificados, una cifra insuficiente para satisfacer las necesidades de cientos de miles de niños con retrasos en el habla y trastorno del espectro autista. Esta escasez expone a muchos niños al riesgo de perderse el período crítico para el desarrollo del lenguaje. Las herramientas terapéuticas actuales se centran principalmente en la articulación y la pronunciación, pero son de poca ayuda para mejorar la expresión oral y la comprensión del lenguaje de los niños.

El Sistema Interactivo de Logopedia Guiado por IA ofrece una solución personalizada, continua y con fundamento clínico que combina módulos de terapia basados en juegos, orientación generativa impulsada por IA y evaluación del lenguaje posterior a la sesión. Los módulos gamificados integran enfoques clínicamente validados —incluyendo ejercicios de imitación, tarjetas con imágenes, libros ilustrados e indicaciones conversacionales— en niveles de juego interactivos que se centran en objetivos terapéuticos específicos, como la denominación, la formulación de oraciones, la comprensión y la respuesta. Esta estructura ayuda a los niños a desarrollar habilidades lingüísticas progresivamente dentro de un currículo secuenciado.

El módulo del sistema, impulsado por IA, interpreta las respuestas del niño en tiempo real y genera automáticamente una guía terapéutica personalizada, como técnicas de imitación, modelado, expansión y extensión, según el contexto conversacional, lo que permite a los niños lograr una expresión verbal precisa y completa. Esta función interactiva facilita una práctica eficaz y sostenida en casa.

Después de cada sesión, el sistema realiza automáticamente una evaluación lingüística que mide el rendimiento mediante 20 indicadores objetivos de semántica, sintaxis y pragmática. Estos datos proporcionan a los profesionales sanitarios y a los padres información clara y basada en la evidencia sobre el progreso del niño y la eficacia general de la terapia.

La recepción de dos premios R&D 100, incluido el Premio de Plata a la Responsabilidad Social Corporativa, ha reforzado la determinación del equipo de seguir desarrollando tecnologías sanitarias inclusivas. También reafirma el propósito fundacional del proyecto: "ayudar a cada niño a encontrar su voz y conectar con el mundo". MIRDC mantiene su compromiso de promover soluciones de salud digital y de apoyar la comunicación y el aprendizaje de los niños a través de la innovación.

