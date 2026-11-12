MIRIAD Global da entrada en su capital al grupo riojano Aresol - Funditec

Los hermanos Joaquín y Raúl Sáenz adquieren a través de Grupo Aresol una participación en el grupo industrial de defensa español y se incorporan a su Consejo de Administración

Ambos directivos preparan a través de la sociedad Renertia Investment SGEIC, participada mayoritariamente por ellos, el lanzamiento de un vehículo de inversión de hasta 100 millones de euros para atraer capital hacia la industria de defensa

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 12 de noviembre de 2026.- MIRIAD Global, grupo industrial español de defensa especializado en sistemas autónomos terrestres y aéreos, anuncia un nuevo hito en su actual estrategia de crecimiento, con la entrada en su capital de nuevos inversores estratégicos.

Los hermanos Joaquín y Raúl Sáenz han adquirido, con fecha 11 de noviembre y a través de la compañía holding del Grupo Aresol, líder dentro del ámbito de las energías renovables y las tecnologías sostenibles, una participación del grupo español de defensa. La participación obtenida por los dos directivos riojanos estaba hasta esa fecha en manos de la Fundación Funditec.

La operación les dará acceso al Consejo de Administración de MIRIAD Global, sociedad cabecera del grupo MIRIAD, y llega en pleno ciclo expansivo de la defensa europea: en 2027 está previsto que la inversión conjunta a realizar en este sector por la Comisión Europea y los Estados miembros supere los 500.000 millones de euros. El grueso de esos fondos será vehiculado hacia proyectos industriales capaces de responder a los grandes programas de modernización destinados a reforzar la autonomía estratégica de los Veintisiete.

La operación ha contado con el asesoramiento legal de la firma Broseta, cuyo equipo ha estado liderado por los abogados Rubén Aísa y Catalina Smith, quienes han acompañado a las partes en la estructuración jurídica y ejecución de esta alianza estratégica.

Vehículo de inversión de 100 millones

La inversión anunciada hoy forma parte de una alianza estratégica más amplia, que tiene como objetivo desarrollar alrededor de MIRIAD una plataforma industrial de defensa.

A tal efecto, los hermanos Sáenz, cuentan con Renertia Investment, gestora de vehículos de inversión con sede en La Rioja, registrada ante la CNMV y especializada en proyectos de energía y activos reales, y trabajarán en la estructuración de un vehículo de inversión con un tamaño objetivo de hasta 100 millones de euros para atraer capital hacia la industria de defensa.

Dicho vehículo podrá participar en proyectos de escalado industrial de MIRIAD y otras operaciones de consolidación del sector.

Nueva fábrica de turbinas a reacción

El primer proyecto de escalado en el que podría entrar este nuevo vehículo de inversión es la planta de propulsión que MIRIAD estudia levantar en España para fabricar en serie de turborreactores de diseño propio que irán destinados a equipar a sus drones e interceptores. La iniciativa, por la que ya han mostrado interés los gobiernos de varias comunidades autónomas, consistirá en una planta de impresión 3D en metal, inspección y banco de pruebas.

Para Antonio Navarro, presidente ejecutivo de MIRIAD Global, “poder contar en el capital de MIRIAD Global con empresarios como los hermanos Joaquín y Raúl Sáenz es una gran oportunidad para acelerar nuestro crecimiento, ya que a ambos les avalan su experiencia y sus resultados en ingeniería y financiación de grandes proyectos”.

Raúl Sáenz explicó que tanto él como su hermano y socio “vemos MIRIAD Global como el núcleo industrial y tecnológico sobre el que construir una plataforma de defensa de mayor escala. El vehículo de inversión que estamos preparando nos permitirá acompañar ese crecimiento y el de otras empresas del sector, con capital y nueva capacidad productiva”.

“De MIRIAD Global nos ha gustado el modelo de integración vertical promovido desde Funditec, la transferencia de tecnología y conocimiento desde la propia fundación y su estrategia de escalado de la producción mediante asociaciones. Es un estilo de alianzas y colaboraciones con una sólida base de ingeniería como el que aplicamos en Aresol”, señaló Joaquín Sáenz.

Por su parte, Begoña García Fau, CEO de Funditec, afirmó que la Fundación mantiene su interés por facilitar la entrada en el capital de MIRIAD Global de nuevos socios estratégicos y la integración de más empresas industriales, en línea con su misión de impulsar la competitividad empresarial.

Interceptores y vehículos en FEINDEF

MIRIAD Global presentará en FEINDEF 2027 su misil Strike X, el primero de una gama de interceptores diseñados para combatir las nuevas amenazas capaces de atacar en oleadas como los drones a reacción, drones misil y misiles de crucero de bajo coste. Además, exhibirá el vehículo autónomo de reconocimiento TAURUS RECON y su nueva lanzadora autónoma de misiles (AML, por sus siglas en inglés) sobre su vehículo autónomo de combate RHINOS, actualmente en construcción.

Sobre MIRIAD Global

MIRIAD Global es un grupo industrial español de defensa, participado por Funditec y especializado en sistemas no tripulados, subsistemas avanzados, electrónica de misión e integración industrial. Reúne capacidades propias en diseño, ingeniería, software, fabricación e integración, aplicadas tanto al desarrollo de sistemas completos como al suministro de subsistemas críticos y electrónica para terceros. Con sedes en Madrid, San Fernando de Henares, Getafe y Málaga, la compañía centra su actividad en plataformas autónomas terrestres e interceptores para combatir las nuevas amenazas, inteligencia artificial embarcada, electrónica de control y subsistemas críticos de misión. MIRIAD Global cimenta su modelo industrial sobre la integración progresiva de capacidades productivas y tecnológicas complementarias para reforzar en España una base industrial y tecnológica con capacidad real de entrega de grandes programas de defensa.

Sobre Aresol

Grupo Aresol es un grupo pionero en energías renovables, que en la actualidad trabaja a nivel nacional e internacional, con sedes en España, Argentina e Italia, con más de 250 profesionales en plantilla, con alta especialización no solo en energías renovables, sino también en otros modelos de negocio como la valorización de residuos, y los prefabricados de hormigón. Su trayectoria de más de 45 años en el sector de las energías renovables le permite ejecutar sus proyectos llave en mano, desde la ingeniería, el suministro y la construcción hasta la operación y el mantenimiento. Entre sus últimos logros destaca la inauguración de uno de los mayores desarrollos fotovoltaicos de La Rioja y uno de los proyectos más importantes impulsados por Aresol Renovables, junto con el grupo inversor Renertia, los proyectos Casafuerte. Se trata de un complejo integrado por nueve parques solares independientes que cuenta con una potencia agregada de 360 MW y con una inversión de 320 millones de euros, que generará más de 600 GWh anuales, lo que equivale a más de un tercio del consumo energético de La Rioja. A través de Renertia Investment, gestora registrada en la CNMV, el grupo promueve vehículos de inversión colectiva, o también denominados de capital riesgo.

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César Calvar — director de Comunicación, Miriad Global

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