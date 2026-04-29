Miriad Global integra Insyte para seguir reforzando sus capacidades industriales

Insyte se incorpora al grupo Miriad, reforzando su capacidad en electrónica, fabricación de precisión e integración industrial para el desarrollo de sistemas de defensa autónomos

La operación refuerza el modelo industrial de Miriad Global, basado en integrar investigación, ingeniería, fabricación y electrónica propias en España para responder a la demanda de más capacidad tecnológica e industrial soberana

Insyte mantendrá su marca en los mercados civiles, donde cuenta con un reconocimiento consolidado en sectores como el ferroviario o la aeronáutica, y en defensa se integrará en la oferta industrial del grupo como Miriad Electronics

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 29 de abril de 2026.- Miriad Global, grupo industrial español de defensa especializado en la fabricación de sistemas no tripulados, subsistemas avanzados e integración industrial, ha incorporado Insyte para reforzar su capacidad productiva en España en electrónica, sistemas de misión crítica e inteligencia artificial embarcada.

Insyte aporta casi 40 años de experiencia en fabricación e integración de electrónica, trabajando con tier-1 de la defensa, la aeronáutica, el sector ferroviario y el naval. A lo largo de ese recorrido ha participado en los principales programas civiles y militares, lo que permite a Miriad reforzar en España una capacidad industrial de primer nivel en trazabilidad, test, certificación, industrialización y producción de subsistemas complejos.

Con la incorporación de Insyte, Miriad Global avanza en la construcción de un modelo industrial que reúne en España diseño, ingeniería, software, fabricación, integración y producción de subsistemas y electrónica. Este planteamiento refuerza una capacidad industrial y tecnológica nacional orientada a responder a los requisitos de programas de defensa y civiles, nacionales y europeos, tanto en sistemas completos como en subsistemas críticos para terceros.

Insyte, fundada en 1987 por Eduardo Rodríguez Piedrabuena, tiene su sede en Getafe en una planta de 4.400 m y cuenta con una plantilla de alrededor de 60 profesionales. Raquel Rodríguez, representante de la segunda generación de la compañía, ingeniera electrónica por la Saint Louis University y MBA por el IE, se incorpora a Miriad como directora general de Electronics y asumirá la responsabilidad sobre la planta actual y el desarrollo de una nueva planta prevista para impulsar en Getafe un polo de electrónica de misión de referencia.

Antonio Navarro, presidente ejecutivo de Miriad Global, sitúa esta integración dentro de la lógica de crecimiento del grupo. “Insyte aporta una experiencia y una cultura técnica que encajan de forma natural en lo que estamos construyendo. La incorporación de Raquel y de su equipo refuerza nuestras capacidades en electrónica e industrialización y nos aporta mayor solidez para llevar al mercado sistemas de inteligencia artificial embarcada, computadores de misión, soluciones de guerra electrónica e inteligencia de señales, y electrónica de control”, ha señalado. Ha añadido, además, que “Miriad Global tiene vocación de seguir incorporando capacidades industriales que refuercen nuestra posición en defensa a largo plazo”.

Eduardo Rodríguez, presidente de Insyte, enmarca el acuerdo como un paso natural en la evolución de la compañía. “La incorporación a Miriad Global nos permite dar continuidad y mayor alcance a una capacidad industrial construida durante cuatro décadas. Nos integramos en un proyecto sólido, con ambición industrial y vocación de servicio a los programas civiles y de defensa, manteniendo al mismo tiempo nuestro compromiso con los clientes, con el equipo y con la base productiva que hemos desarrollado en Getafe”, ha señalado.

Insyte mantendrá su marca y su actividad en los mercados civiles en los que ya opera. En defensa, su capacidad industrial se integrará en la oferta del grupo como Miriad Electronics, reforzando su posición en computadores de misión, electrónica de control y subsistemas orientados a inteligencia de señales y protección electrónica, áreas de creciente relevancia en los programas europeos de defensa.

Sobre Miriad

Miriad Global es un grupo industrial español de defensa, participado mayoritariamente por Funditec, especializado en sistemas no tripulados, subsistemas avanzados, electrónica e integración industrial. Reúne capacidades tecnológicas e industriales propias en diseño, ingeniería, software, fabricación e integración, aplicadas tanto al desarrollo de sistemas completos como al suministro de subsistemas críticos y electrónica para terceros en programas de defensa nacionales y europeos. Con centros en Madrid, Málaga y San Fernando de Henares, y acuerdos industriales en Cataluña y el País Vasco, su actividad se centra en plataformas autónomas terrestres, aéreas y navales, así como en inteligencia artificial embarcada, computadores de misión, electrónica de control y otros sistemas de misión crítica. Su modelo industrial se basa en la incorporación progresiva de capacidades productivas y tecnológicas complementarias para reforzar en España una base industrial y tecnológica con capacidad real de entrega de grandes programas de defensa.

Sobre Insyte

Insyte es una empresa española de electrónica con casi 40 años de experiencia, especializada en diseño, ingeniería, fabricación, testeo e integración de sistemas electrónicos complejos para sectores de misión crítica como la aeronáutica y el espacio, la defensa, el ferroviario, el naval y las telecomunicaciones. Desde Getafe, desarrolla capacidades propias de trazabilidad, industrialización, test, montaje de tarjetas y equipos, cableados y racks, desde prototipos hasta series y producto llave en mano. Cuenta además con certificaciones y homologaciones como ISO 9001, EN 9100, ISO 14001, ISO 13485, IRIS y PECAL 2110, junto con personal y procesos alineados con estándares IPC para electrónica y cableados, todos ellos necesarios en los grandes programas civiles y de defensa.

Para más información:

César Calvar — director de Comunicación, Miriad Global

ccalvar@miriad.es

+34 600 62 44 64