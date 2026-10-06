MIRNAX alcanza un 96,9 % de precisión en la detección del cáncer colorrectal - MIRNAX

(Información remitida por la empresa firmante)

MIRNAX alcanza una precisión diagnóstica global de casi 97 % en una nueva evaluación clínica de su test de detección del cáncer colorrectal.

La tecnología española obtiene una precisión diagnóstica global del 96,9 % tras el análisis de 160 pacientes en el Instituto de Salud Carlos III.

Madrid, octubre de 2026.— MIRNAX Biosens ha obtenido una precisión diagnóstica global del 96,9 % en una nueva evaluación clínica de su tecnología para la detección molecular del cáncer colorrectal, realizada sobre 160 pacientes en el marco de una investigación desarrollada en el Instituto de Salud Carlos III.

Los resultados refuerzan la evidencia acumulada sobre una tecnología que ha superado ya la fase exclusivamente investigadora y que se encuentra actualmente en proceso de implantación en el entorno hospitalario español, al tiempo que MIRNAX desarrolla su expansión internacional.

La tecnología ha sido además licenciada en cinco países, como parte de la estrategia de internacionalización de la compañía y de implantación progresiva de su sistema de detección molecular del cáncer colorrectal.

El resultado aporta nueva evidencia sobre la capacidad de la tecnología para detectar la firma molecular asociada a la presencia de cáncer colorrectal. La evaluación registró una precisión diagnóstica global del 96,9 %.

La realización de esta evaluación en el Instituto de Salud Carlos III representa un nuevo paso dentro del programa de evaluación clínica desarrollado por MIRNAX y se suma a los estudios realizados durante el desarrollo de la tecnología.

De la investigación a la práctica clínica



Los nuevos resultados llegan en un momento relevante para MIRNAX. Tras años de investigación, desarrollo y evaluación de su tecnología, la compañía ha iniciado una nueva etapa centrada en su implantación clínica y expansión comercial.

La nueva evaluación aporta datos adicionales sobre el rendimiento clínico del sistema y se integra en el programa de desarrollo de MIRNAX, orientado a continuar estudiando su aplicación en el entorno sanitario.

Una aproximación molecular y no invasiva

La tecnología de MIRNAX se basa en el análisis de una firma específica de microARN (miARN) asociada al cáncer colorrectal. A diferencia de aproximaciones dirigidas a identificar directamente la presencia de sangre, lesiones macroscópicas u otros indicadores convencionales, la tecnología desarrollada por MIRNAX analiza alteraciones moleculares relacionadas con la enfermedad mediante técnicas de biología molecular.

La muestra se obtiene mediante un procedimiento no invasivo, facilitando su integración en circuitos asistenciales y permitiendo que el análisis molecular pueda realizarse posteriormente en laboratorio.

El objetivo de MIRNAX es que esta aproximación contribuya a identificar señales asociadas al cáncer colorrectal en fases tempranas, complementando las herramientas actualmente disponibles y facilitando la derivación de los pacientes que requieran procedimientos diagnósticos posteriores.

El cáncer más diagnosticado en España

El cáncer colorrectal representa uno de los principales retos de salud pública en España. Según las estimaciones de REDECAN para 2026, se producirán 44.132 nuevos diagnósticos de cáncer de colon y recto, de los cuales 26.477 corresponderán a hombres y 17.655 a mujeres.

Estas cifras sitúan al cáncer colorrectal como el cáncer con mayor número de nuevos diagnósticos en España considerando conjuntamente ambos sexos.

En este contexto, el desarrollo de herramientas que permitan mejorar la detección temprana adquiere una especial relevancia clínica y sanitaria.

Sobre MIRNAX Biosens

MIRNAX Biosens es una compañía biotecnológica española especializada en el desarrollo de tecnologías de diagnóstico molecular basadas en microARN y otros biomarcadores genéticos.

La compañía ha desarrollado una plataforma tecnológica dirigida a la identificación molecular de distintas patologías mediante procedimientos mínimamente invasivos, con especial atención al diagnóstico y la detección temprana.

La cartera de MIRNAX Biosens se extiende también a otras áreas de diagnóstico y medicina personalizada. Entre sus desarrollos destacan varios test ya certificados, un test de genotipado para la estimación del riesgo cardiovascular y cerebrovascular, incluido el riesgo de ictus, que analiza variantes genéticas y otros factores clínicos para ofrecer una estimación porcentual del riesgo individual de sufrir determinados eventos cardiovasculares. La compañía trabaja asimismo en el próximo lanzamiento de un test molecular para cáncer de próstata, basado en biomarcadores específicos y orientado a apoyar la identificación de la enfermedad y el seguimiento de posibles recidivas bioquímicas. A esta línea se suma el desarrollo de soluciones para enfermedades neurodegenerativas, concebidas para contribuir a su identificación en fases tempranas y facilitar la diferenciación entre distintos cuadros clínicos. El objetivo es aportar información molecular que ayude al especialista a orientar la evaluación diagnóstica ante sospechas de deterioro cognitivo, enfermedad de Alzheimer u otros trastornos neurodegenerativos, incluidos los síndromes parkinsonianos.

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Emisor: Mirnax Biosens SL

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