- MIRO ANUNCIA UNA SOLUCIÓN BASADA EN LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA POTENCIAR LA INNOVACIÓN EN EMPRESAS DE TODO EL MUNDO

'Miro AI', un conjunto de funciones de inteligencia artificial líder en el sector, ayudará a los equipos a acelerar la comercialización de nuevos productos y servicios

SAN FRANCISCO y ÁMSTERDAM, 24 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- Miro ®, el espacio de trabajo visual para la innovación, ha anunciado hoy Miro AI , un conjunto de funciones basadas en Inteligencia Artificial (IA) que optimizan los flujos de trabajo más comunes y complejos en Miro. Las funciones están disponibles para todos los clientes y usuarios empresariales. Miro AI aprovecha el poder de los grandes modelos de lenguaje y la IA generativa -incluyendo el aprovechamiento de los propios modelos internos de Miro- para agilizar una variedad de procesos y flujos de trabajo, ayudando a los equipos a llevar productos y servicios al mercado más rápidamente.

Miro es una herramienta fundamental en entornos de trabajo híbridos en los que equipos distribuidos y multifuncionales deben colaborar en flujos de trabajo complejos, como análisis de investigación de clientes, talleres de estrategia, diagramación técnica y diseño de productos centrados en el cliente. Miro AI está optimizado para estos flujos de trabajo y funciona en toda la plataforma para garantizar que todos los miembros del equipo tengan acceso a la misma información y capacidades diseñadas para la innovación.

Como solución de nivel empresarial, Miro AI está diseñada teniendo en cuenta la seguridad y la privacidad. Miro se ha asociado con Azure OpenAI Service de Microsoft, un socio de IA seguro y preparado para empresas, lo que le permite crear funciones preparadas para empresas a escala. La utilización de la IA de Miro no altera los sólidos controles de administración de la plataforma, por lo que los administradores de la empresa pueden seguir controlando, gestionando y actualizando los permisos con facilidad. Los datos de entrada sólo se conservan durante el periodo en que se procesan para generar el resultado. No se almacenan datos de entrada después de eso, y la información colocada en Miro no se utiliza para entrenar modelos de IA.

"Miro AI desempeña un papel fundamental a la hora de ayudar a los equipos a acelerar todas las fases del ciclo de vida del producto. Es especialmente valiosa para ayudar a los equipos de producto de las empresas responsables de la investigación y el desarrollo a acelerar la creación de nuevos productos y servicios", indicó Varun Parmar, responsable de producto de Miro. "Miro AI puede realizar tareas como crear diagramas técnicos, interpretar código y agrupar y resumir el contenido de los tableros. El objetivo es maximizar el rendimiento y eliminar los tediosos gastos generales".

"La IA debería enriquecer y apoyar el trabajo que haces, y ya estoy viendo múltiples formas en las que Miro AI beneficiará a mi equipo", afirmó Vlore Krug, responsable de desarrollo organizativo de mobile.de , el mayor mercado de vehículos en línea de Alemania. "Nuestros ágiles coaches facilitan a menudo aportación de ideas con hasta 15 participantes. Al final de una actividad pasamos mucho tiempo agrupando comentarios e ideas en notas adhesivas. Con Miro AI, estas notas pueden organizarse y resumirse automáticamente en cuestión de segundos. Esto significa dedicar menos tiempo a tareas manuales que requieren mucho tiempo y en las que corremos el riesgo de perder la concentración y el impulso, y más tiempo a colaborar con clientes o colegas".

Miro introducirá inicialmente en el mercado 12 funciones de IA. Entre ellas se incluye la capacidad de generar, resumir y agrupar ideas en función del sentimiento y las palabras clave, dar vida a las ideas generando automáticamente imágenes a partir del texto y visualizar al instante la complejidad mediante diagramas de secuencia.

"Miro AI tendrá un valor incalculable para apoyar nuestras actividades de cara al cliente", explicó Martin Gleitsmann, estratega empresarial de not yet normal , una agencia de desarrollo empresarial con sede en Hamburgo (Alemania). "Queremos que todos los participantes, desde el diseñador hasta el director de marketing, se sientan incluidos y capacitados en nuestros procesos creativos y de innovación. La tecnología basada en IA ayudará a eliminar las lagunas de conocimiento de los participantes durante los sprints, proporcionándoles una útil herramienta de expresión. Además, con Miro AI apoyando nuestras operaciones, podemos realmente profundizar con nuestros clientes en Miro para hacer observaciones que nos aporten una comprensión más profunda y compleja de las tendencias, eliminando el sesgo humano de la investigación y haciendo esto en segundos, en lugar de horas o días".

Miro AI ejemplifica la capacidad de Miro para dar vida a grandes ideas innovadoras a través de la iteración y la experimentación constantes, y se ha creado a propósito pensando en sus usuarios, abordando los retos más comunes y más complejos que frenan la innovación. Las nuevas funciones y mejoras se introducirán de forma continua. Miro invita a su comunidad a compartir las funciones que les gustaría ver próximamente visitando la Miro AI Wish List .

Acerca de MiroMiro es un espacio de trabajo visual para la innovación que permite a los equipos distribuidos de cualquier tamaño construir la próxima gran cosa. El lienzo infinito de la plataforma permite a los equipos organizar talleres y reuniones interesantes, diseñar productos, aportar ideas y mucho más. Miro, con sedes conjuntas en San Francisco y Ámsterdam, presta servicio a más de 50 millones de usuarios en todo el mundo, incluido el 99% de las empresas incluidas en la lista Fortune 100. Miro se fundó en 2011 y actualmente cuenta con más de 1.500 empleados en 12 centros repartidos por todo el mundo. Para obtener más información, visite https://miro.com .

