MISUP: el proyecto que apuesta por el liderazgo migrante y la transformación social

Estudiantes migrantes - MISUP

(Información remitida por la empresa firmante)

Financiado por la Unión Europea, MISUP fortalecerá organizaciones que trabajan con personas migrantes para construir comunidades más sostenibles, participativas y cohesionadas en toda Europa

Madrid, 28 de mayo de 2026.- En un contexto donde Europa enfrenta uno de los mayores desafíos sociales de las últimas décadas —la integración real y sostenible de millones de personas migrantes— nace MISUP, un innovador proyecto financiado por la Unión Europea que busca transformar la manera en que las comunidades acompañan, integran y empoderan a las personas migrantes.



Con inicio el 1 de noviembre de 2024 y finalización prevista para el 30 de noviembre de 2026, MISUP trabajará junto a ONG, organizaciones sociales, líderes comunitarios y grupos de interés vinculados a la migración para fortalecer sus capacidades organizativas y multiplicar su impacto social.



Actualmente, más de 37 millones de personas nacidas fuera de la Unión Europea viven en territorio europeo, según datos recientes de Eurostat. Esta realidad plantea enormes retos, pero también grandes oportunidades: construir sociedades más diversas, resilientes e innovadoras. Sin embargo, muchas organizaciones que trabajan directamente con personas migrantes enfrentan limitaciones de recursos, formación y herramientas para responder eficazmente a las necesidades crecientes de inclusión y participación social.



Frente a este escenario, MISUP propone una respuesta concreta y transformadora. El proyecto desarrollará una metodología innovadora orientada a capacitar organizaciones locales y fortalecer a quienes trabajan diariamente con comunidades migrantes. A través de formación especializada, networking internacional e intercambio de buenas prácticas, MISUP busca mejorar las habilidades de liderazgo, gestión y acompañamiento de estas entidades para que puedan generar procesos de integración más humanos, sostenibles y efectivos.



Además, el proyecto promoverá la participación activa de las personas migrantes en la sociedad de acogida, impulsando espacios donde puedan convertirse en protagonistas de sus propios procesos de inclusión, desarrollo y contribución social.



Uno de los grandes valores diferenciales de MISUP es la fuerza de su consorcio internacional, integrado por organizaciones comprometidas con la innovación social, la inclusión y el desarrollo comunitario. Entre ellas destaca Incubadora CON VALORES, entidad reconocida por su trabajo en emprendimiento social, liderazgo consciente y proyectos con impacto humano.



La participación de Incubadora con Valores aporta al proyecto una mirada profundamente transformadora, centrada en las personas, el empoderamiento colectivo y la construcción de comunidades donde la diversidad sea entendida como una fortaleza y no como una barrera.



El proyecto representa una apuesta estratégica por una Europa más inclusiva y cohesionada, donde las organizaciones sociales tengan más herramientas para actuar y donde las personas migrantes puedan desarrollar plenamente su potencial dentro de las comunidades que las reciben.



MISUP no busca únicamente ofrecer formación: busca generar un cambio estructural en la manera en que se construyen las relaciones entre comunidades, organizaciones y personas migrantes en Europa.

Contacto

Nombre contacto: Susana Renjel

Descripción contacto: Incubadora CON VALORES

Teléfono de contacto: 722192615



