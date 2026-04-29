MiTAC Computing regresa con novedades a OCP EMEA 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

- MiTAC Computing regresa a OCP EMEA 2026 con nuevos servidores OCP refrigerados por líquido e integración de software

BARCELONA, España, 29 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- MiTAC Computing Technology, proveedor global de soluciones de servidores de alto rendimiento y eficiencia energética, y filial de MiTAC Holdings Corporation (TWSE:3706), regresa a la Cumbre OCP EMEA 2026, que se celebrará del 29 al 30 de abril en el Centro Internacional de Convenciones de Barcelona. En el expositor A21, MiTAC presentará sus últimas innovaciones en refrigeración líquida inspiradas en OCP y sus desarrollos de OpenFW, que impulsan una infraestructura de centros de datos más abierta, colaborativa y sostenible.

Promoviendo un diseño térmico abierto y eficiente

MiTAC Computing ha ampliado sus capacidades para ofrecer soluciones de racks tanto refrigerados por aire (C2810Z5) como refrigerados por líquido (C2811Z5) a través de su serie de racks HPC MR2200, abarcando la integración, validación, ensamblaje y entrega.

El MiTAC C2810Z5, presentado en 2025, ya está disponible. Este servidor de 2U, 2 nodos y un solo socket, equipado con procesadores AMD EPYC™ 9005, admite configuraciones de almacenamiento NVMe E3.S y U.2 flexibles y cuenta con un diseño térmico optimizado, lo que lo hace ideal para microservicios y entornos en la nube.

El MiTAC C2811Z5 es un servidor multinodo de alta densidad con refrigeración líquida, donde cada nodo cuenta con procesadores AMD EPYC™ serie 9005 y memoria DDR5 ampliable. Su diseño de refrigeración líquida permite una mayor eficiencia energética, manteniendo el rendimiento y la fiabilidad incluso para las cargas de trabajo más exigentes.

Fortaleciendo los ecosistemas abiertos mediante la integración de software

MiTAC Computing ha ampliado su ecosistema mediante la integración de Canonical Ubuntu 26.04 LTS en toda su cartera de hardware de IA, incluidas las plataformas construidas sobre los principios de diseño de OCP.

En el evento, MiTAC ofrecerá demostraciones en vivo de sus últimas soluciones de firmware de código abierto, incluyendo MiOPF, un firmware de host de sistema (BIOS basado en EDK2), y MiOBMC, basado en la distribución OpenBMC. Ambas soluciones están diseñadas para entornos de TI avanzados y son totalmente compatibles con DMTF Redfish, lo que permite una gestión flexible y escalable de grandes clústeres de IA. En conjunto, proporcionan un enfoque abierto y transparente para la gestión de centros de datos, lo que contribuye a una mayor seguridad y sostenibilidad a largo plazo.

Estas demostraciones ponen de relieve el enfoque de MiTAC hacia la integración abierta entre hardware y software, lo que fomenta una mayor flexibilidad y colaboración en los centros de datos modernos.

Plataformas inspiradas en OCP para infraestructuras escalables y colaborativas

MiTAC Computing presentará el servidor MiTAC Capri y el sistema JBOD Lake Erie, ambos inspirados en OCP y compatibles con ORv3. Diseñados para entornos de almacenamiento definidos por software y en la nube, estos sistemas ofrecen modularidad y una expansión flexible para implementaciones en centros de datos a hiperescala.

Por último, el MiTAC R2520G6 es un servidor empresarial equipado con dos procesadores Intel Xeon 6, hasta 32 módulos DDR5-6400 RDIMM y almacenamiento NVMe U.2 escalable compatible con hasta 24 unidades. Cuenta con una arquitectura modular tipo OCP para redes, administración y E/S de alto ancho de banda, lo que permite una flexibilidad y consistencia a nivel hiperescalable en entornos de centros de datos modernos.

Únase a MiTAC Computing en el expositor A21 para explorar cómo la colaboración abierta puede ayudar a construir una infraestructura en la nube más eficiente y escalable.

En colaboración con Murata, proveedor global de soluciones de energía avanzadas, MiTAC también exhibirá servidores OCP listos para su implementación en el expositor B21.

Haz clic para ver las plataformas de servidores AMD de MiTAC.

Haz clic para ver las plataformas de servidores Intel de MiTAC.

Acerca de MiTAC Computing Technology Corporation

MiTAC Computing Technology Corp., filial de MiTAC Holdings, ofrece soluciones de servidores integrales y de bajo consumo energético, respaldadas por una amplia experiencia en el sector desde la década de 1990. Especializada en IA, computación de alto rendimiento (HPC), computación en la nube y computación perimetral, MiTAC Computing emplea metodologías rigurosas para garantizar una calidad excepcional en todos sus componentes: servidores, racks y clústeres, logrando así un rendimiento e integración óptimos. Este compromiso con la calidad en cada nivel distingue a MiTAC Computing en el sector.

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