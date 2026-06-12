Los MMT AwARds 2026 inauguran una nueva etapa para MMT FEST en Maspalomas

Galardonados de los MMT AwARds 2026 - MMT Fest

(Información remitida por la empresa firmante)

La gala reunió a destacadas personalidades de la música, el deporte, la comunicación, la moda, el turismo y la acción social en una noche marcada por la emoción, la solidaridad y el espectáculo. Paloma San Basilio, Almudena Cid, Olga Viza, María Lafuente y Jacqueline de la Vega fueron algunas de las protagonistas de una velada que abrió oficialmente MMT FEST 2026

Maspalomas, 12 de junio de 2026.- La Plaza Central de Yumbo Centrum acogió anoche la celebración de los MMT AwARds 2026, la gala benéfica que inauguró oficialmente una nueva edición de MMT FEST, el festival internacional que une música, turismo, moda, gastronomía, sostenibilidad y acción social en el sur de Gran Canaria.



Presentada por el periodista canario Ibán Padrón y con la participación del popular showman Torito, la ceremonia volvió a reunir a representantes del mundo de la cultura, la empresa, el turismo, la comunicación y la sociedad en una noche que combinó reconocimientos, actuaciones musicales y solidaridad.



La gala tuvo además un importante componente benéfico a favor de la Fundación Isabel Gemio, entidad referente en la investigación de enfermedades raras y distrofias musculares.



Durante la noche se entregaron los galardones a Paloma San Basilio (Excelencia a la Música), Almudena Cid (Deporte), Fundación Isabel Gemio (Proyecto Social), ITB Berlín (Turismo), María Lafuente (Moda), Camino Viejo Producciones (Gestión Empresarial), Plántalo.org (Medioambiente), Restaurante Rincón del Arroz (Gastronomía), María José Suárez (Moda e Imagen) y Olga Viza (Excelencia en Comunicación).



Uno de los momentos más emotivos de la velada fue la entrega del primer MMT AwARd Carlos Ferrando, creado para mantener vivo el legado del periodista y gran amigo del festival. La encargada de recibir esta primera distinción fue la presentadora Jacqueline de la Vega, en un homenaje cargado de recuerdos y emoción.



La gala contó además con las actuaciones de Drea Elis, Luis Muñoz, una exhibición especial del espectáculo NOMAD de Sala Scala Gran Canaria y el esperado concierto de Paloma San Basilio, que emocionó al público congregado en Maspalomas. La noche concluyó con la actuación del artista alemán Oli P, poniendo el broche final a una inauguración llena de música y celebración.



Continúa MMT FEST 2026

Tras la celebración de los MMT AwARds, el festival continúa este viernes con el MMT Fashion Show, que reunirá a diseñadores como María Lafuente, José Perea, Mado Vigarok, Beatriz Hernández y Raysadot Couture, seguido de la esperada DJ's Battle, donde participarán DJs nacionales e internacionales junto a invitados como Sofía Cristo, DJ Valdi, Pablo Morillo, Antonio Boada, Arthurman y Juani Reyes.



La programación continuará el sábado con el Concurso Internacional de Cantantes MMT 2026 y culminará el domingo con el gran Multiconcierto MMT FEST, encabezado por artistas como Juan Magán, Cascada, Soraya, Bombai, Sabrina, Nancys Rubias, Divas, Ledes Díaz y Drea Elis.



Con esta nueva edición, MMT FEST consolida su evolución como uno de los eventos culturales, musicales y turísticos más importantes de Canarias, reuniendo durante cinco días a miles de personas en torno a la música, la creatividad, el talento y las experiencias compartidas.

Contacto

Nombre contacto: Elena Zamora Garcia

Descripción contacto: MMT Fest

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