MMT FEST 2026 reúne a miles de personas en Maspalomas y consolida su edición más ambiciosa

Nancys Rubias en MMT 2026 - MMT Fest

(Información remitida por la empresa firmante)

Música, moda, talento emergente y grandes artistas nacionales e internacionales protagonizaron cinco días de experiencias en la Plaza Central de Yumbo Centrum

Madrid, 15 de junio de 2026.- MMT FEST 2026 bajó el telón este domingo tras cinco intensos días de música, moda, cultura y entretenimiento que volvieron a convertir a Maspalomas en uno de los grandes puntos de encuentro del verano en Canarias.



La nueva etapa del festival, que estrenaba imagen e identidad bajo el nombre de MMT FEST, reunió a miles de personas en la Plaza Central de Yumbo Centrum y consolidó un modelo que combina turismo, música, gastronomía, sostenibilidad, talento emergente y experiencias culturales.



La programación arrancó con la experiencia especial "NOMAD by MMT", celebrada en Sala Scala Gran Canaria, donde los participantes del Concurso Internacional de Cantantes compartieron escenario con la artista Drea Elis en una velada marcada por la gastronomía y el nuevo espectáculo inmersivo NOMAD.



La inauguración oficial llegó con los MMT AwARds 2026, una gala solidaria a beneficio de la Fundación Isabel Gemio que reconoció a personalidades y entidades destacadas como Paloma San Basilio, Almudena Cid, Olga Viza, María Lafuente, María José Suárez, ITB Berlín, Camino Viejo Producciones, Plántalo.org, Restaurante Rincón del Arroz y la propia Fundación Isabel Gemio. La noche acogió además la primera entrega del MMT Award Carlos Ferrando, concedido a Jacqueline de la Vega, y contó con las actuaciones de Drea Elis y Luis Muñoz y los conciertos de Paloma San Basilio y el artista alemán Captain Jack.



La moda y la música electrónica fueron protagonistas de la jornada del viernes con la sexta edición del MMT Fashion Show, que reunió sobre la pasarela a María Lafuente, José Perea, Mado Vigarok, Beatriz Hernández y Raysadot Couture. Posteriormente, la DJ's Battle volvió a demostrar el gran nivel del talento emergente nacional e internacional, proclamándose vencedor el colombiano DJ ANG3LLO, seguido por Raquel Maravilla como primera finalista y Diego Houses DJ como segundo finalista.



El sábado llegó uno de los momentos más esperados con la gran final del Concurso Internacional de Cantantes MMT 2026. Iam Campillo se alzó con la victoria, mientras que Runa, de Barcelona, obtuvo el reconocimiento como primer finalista y Laura Bera, de Asturias, se convirtió en segunda finalista. Los once participantes procedentes de España, Europa y América volvieron a reflejar el carácter multicultural del certamen, acompañados por las actuaciones de J Kbello, LucyCalys y Tony Grox, así como por las sesiones de Arthurman, Pablo Morillo, DJ ANG3LLO, Juani Reyes y Ulises Acosta.



El broche final llegó con el gran Multiconcierto MMT FEST, que reunió sobre el escenario a artistas nacionales e internacionales como Juan Magán, Cascada, Soraya, Bombai, Nancys Rubias, Sabrina, Divas, Ledes Díaz, Drea Elis y el propio Iam Campillo, ganador del Concurso Internacional de Cantantes 2026.



Con esta edición, MMT FEST reafirma su crecimiento como uno de los festivales más singulares de Canarias, un proyecto capaz de unir música, turismo, moda, gastronomía, sostenibilidad y acción social bajo una misma filosofía: celebrar el talento y las experiencias que conectan a las personas.



¿Qué es MMT FEST?

MMT FEST es un festival internacional nacido en Canarias que une música, turismo, moda, gastronomía, sostenibilidad y cultura en un mismo espacio. Celebrado anualmente en Maspalomas Costa Canaria, se ha consolidado como uno de los eventos más singulares del archipiélago gracias a una programación multidisciplinar que combina conciertos, concursos de talento, pasarelas de moda, experiencias gastronómicas y proyectos solidarios.



Bajo el lema de conectar personas, territorios y emociones, MMT FEST reúne cada año a artistas, profesionales, visitantes y creadores procedentes de distintos países, convirtiendo el sur de Gran Canaria en un punto de encuentro internacional donde conviven entretenimiento, innovación y promoción turística.



Tras su evolución desde Music Meets Tourism, MMT FEST afronta una nueva etapa con una imagen renovada y una propuesta más ambiciosa, experiencial e internacional, reafirmando su compromiso con la cultura, el talento emergente y el desarrollo turístico de las Islas Canarias.

Contacto

Nombre contacto: Elena Zamora Garcia

Descripción contacto: MMT Fest

Teléfono de contacto: 646492038