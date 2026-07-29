MMT FEST presenta en Madrid su edición de 2027 y refuerza su compromiso social

Rueda de prensa - MMT Fest

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 29 de julio de 2026.- Arno Richartz, Isabel Gemio, Gema Fernández e Iam Campillo participaron en una rueda de prensa en la que se hizo balance de MMT FEST 2026, se anunciaron las fechas de la próxima edición y se entregó un cheque solidario de 10.000 euros a la Fundación Isabel Gemio

MMT FEST celebró este martes 21 de julio en Madrid una rueda de prensa para repasar los resultados de su edición de 2026 y presentar las primeras novedades de 2027.



El encuentro contó con la participación de Arno Richartz, presidente de MMT FEST; Isabel Gemio, periodista y presidenta de la Fundación Isabel Gemio; la periodista Gema Fernández; e Iam Campillo, ganador del Concurso Internacional de Cantantes de MMT FEST 2026.



Balance de MMT FEST 2026

Tras la proyección de un vídeo resumen, Arno Richartz destacó el crecimiento experimentado por el festival en programación, calidad y proyección nacional e internacional.



"Ha sido, sin duda, nuestra edición más completa hasta la fecha", afirmó el presidente de MMT FEST.



La edición de 2026 reunió en Maspalomas a artistas nacionales e internacionales, diseñadores, DJs, cantantes emergentes, instituciones, empresas, medios de comunicación y miles de asistentes.



Durante la rueda de prensa también se repasaron algunos de los momentos más destacados del festival, como los MMT Awards, el MMT Fashion Show, la DJ’s Battle, el Concurso Internacional de Cantantes y los conciertos celebrados en la Plaza Central de Yumbo Centrum.



Gema Fernández puso en valor la personalidad diferencial de MMT FEST y su capacidad para reunir música, turismo, moda, gastronomía, cultura y compromiso social en una misma experiencia.



La periodista también destacó el papel del festival como herramienta para promocionar Maspalomas y Gran Canaria, mostrar el talento de las islas y generar nuevas oportunidades.



10.000 euros para la Fundación Isabel Gemio

Uno de los momentos más importantes del encuentro fue la entrega de un cheque solidario de 10.000 euros a la Fundación Isabel Gemio.



La aportación estará destinada a apoyar la investigación de enfermedades raras y distrofias musculares, uno de los principales objetivos de la fundación.



Isabel Gemio agradeció el respaldo de MMT FEST y recordó la importancia de que instituciones, empresas e iniciativas culturales contribuyan a financiar proyectos de investigación.



Esta acción vuelve a demostrar que el compromiso social ocupa un lugar esencial dentro de la identidad y la programación del festival.



MMT FEST 2027 se celebrará del 9 al 13 de junio

Durante la rueda de prensa, Arno Richartz confirmó que MMT FEST 2027 se celebrará del 9 al 13 de junio en Maspalomas, Gran Canaria.



La organización ya trabaja en una novena edición más ambiciosa, con nuevas propuestas y el objetivo de continuar reforzando la proyección turística, cultural y mediática del festival.



Las próximas novedades relacionadas con la programación, los concursos, los artistas y las diferentes experiencias de MMT FEST 2027 se anunciarán progresivamente.



Iam Campillo comparte su experiencia

Iam Campillo explicó lo que ha supuesto para su carrera ganar el Concurso Internacional de Cantantes de MMT FEST 2026 y animó a otros jóvenes artistas a confiar en su talento y aprovechar este tipo de oportunidades.



Su participación reflejó uno de los principales objetivos del festival: descubrir nuevas voces y acompañar el crecimiento de los artistas emergentes más allá del concurso.



El cantante cerró el encuentro interpretando en directo "Ay, Ay", antes del turno de preguntas y la fotografía oficial con los participantes.



La rueda de prensa contó con la cobertura audiovisual de Europa Press y permitió presentar ante los medios nacionales la evolución de un festival nacido en Canarias que continúa creciendo como plataforma para la música, el turismo, la cultura, el talento y la acción social.

Contacto

Nombre contacto: Juan Reyes

Descripción contacto: MMT Fest by Viajes Canarias Europa S.L.

Teléfono de contacto: 626496826