- Mobileum amplía su asociación estratégica con Developing Solutions para proporcionar una solución de prueba de ciclo de vida completo para 5G

La solución se integra a la perfección en los procesos de la gama 5G CI/CD y asegura una prueba continuada desde el laboratorio hasta la producción

CUPERTINO, Calif., 4 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- Mobileum Inc. ("Mobileum"), destacado proveedor mundial de servicios de red y roaming basados en analítica, seguridad de telecomunicaciones, gestión de riesgo y soluciones de pruebas y control, se complace al anunciar la ampliación de su asociación con Developing Solutions, firma de pruebas de red centrada en las pruebas de interfaces centrales IMS e inalámbricas 3G/4G/5G.

El acuerdo ampliado va a permitir la integración del producto dsTest de Developing Solutions [https://www.developingsolutions.com/products/about-dstest/] con la plataforma SITE Active Testing de Mobileum [https://www.mobileum.com/products/testing-and-monitoring-int...] para proporcionar a los operadores de telecomunicaciones pruebas completas y soluciones de verificación para toda la red y servicio 5G, desde el laboratorio hasta la producción. La solución se integra a la perfección con procesos de la gama CI/CD, sirviendo al laboratorio con sus pruebas continuadas, al tiempo que automatiza las pruebas de servicios dentro de la misma plataforma.

Dentro del contexto de esta asociación, Mobileum actuará como canal de ventas para el producto dsTest, aventajándose de la huella de cliente de nivel mundial para aplicar el alcance en el mercado de Developing Solutions y la oferta para los operadores de telecomunicaciones dentro de una solución única integrada para probar y desplegar los nuevos servicios 5G.

La integración de las dos pilas de tecnología va a permitir las pruebas automatizadas en un entorno CI / CD, confiando en las amplias capacidades de emulación del núcleo 5G de Developing Solutions combinadas con las API de prueba activa de Mobileum y las capacidades de automatización de pruebas 5G. Uno de los beneficios más destacados de esta solución es que está completamente automatizada y facilita el desarrollo y la implementación de nuevas pruebas con alta flexibilidad, dejando que los usuarios puedan abordar cualquier escenario de prueba 5G de forma sencilla, lo que se traduce en lanzamientos de servicios más rápidos y menores costos operativos. Esta solución también podrá interoperar junto con él ecosistema de inteligencia activa de Mobileum y su cartera más amplia de soluciones analíticas procesables ayudando a fortalecer su propuesta de nivel mundial.

"Según se acelera la introducción de 5G independiente y la división de redes, la capacidad de los operadores de telecomunicaciones para automatizar completamente las pruebas de nuevos servicios y aplicaciones va a ser vital para aumentar la agilidad de su negocio y respaldar nuevas fuentes de ingresos. Nuestra solución conjunta proporciona pruebas y verificación completa utilizando canalización de CI / CD desde el laboratorio hasta la producción, y permite identificar y resolver continuamente problemas potenciales antes de que afecten al cliente ", explicó Dennis Foster, que es responsable de Ventas y Marketing en Developing Solutions.

"Estamos muy contentos de poder reforzar nuestra asociación con Developing Solutions. Nuestra oferta ampliada proporciona una plataforma de prueba de aplicaciones 5G completas personalizables que se integra de forma sencilla con otras herramientas de automatización y reduce los costes operativos al permitir una integración y entrega modernas y continuas con el enfoque DevOps. Gracias a la llegada de 5G, los operadores deben adaptarse a los cambios del mercado más rápidamente, al tiempo que mantienen el nivel de rendimiento más elevado para el servicio. Nuestra solución conjunta respaldará la necesidad de nuestros clientes de construir, probar, implementar y validar aplicaciones y servicios de software durante todo su ciclo de vida", comentó Goce Talaganov, responsable de productos de prueba y monitoreo de Mobileum

Active Testing, de Mobileum, es una solución de prueba completa diseñada para admitir implementaciones de tipo 5G, y otorga un rendimiento de servicio exclusivo y conocimientos sobre la calidad de la experiencia. Se trata de un permiso clave para los nuevos servicios 5G, y permite a los operadores cumplir con los requisitos de latencia y velocidades de datos 5G más elevados, a la vez que garantiza una fiabilidad y agilidad extremas. La plataforma está construida y optimizada para probar, controlar, solucionar problemas y comparar servicios de tipo r24/7, y puede escalar al tiempo que 5G sigue evolucionando.

Acerca de Developing Solutions

Developing Solutions, fundada en 2002, es una firma de equipamiento de pruebas con una amplia experiencia en las industrias de las telecomunicaciones y datacom. La compañía está situada en DFW Metroplex. Si desea conocer más, visite https://www.developingsolutions.com/ [https://www.developingsolutions.com/]

Acerca de Mobileum Inc.

Mobileum es un destacado proveedor de soluciones analíticas de la industria de las telecomunicaciones. Más de 900 proveedores de telecomunicaciones se basan en la plataforma Mobileum Active Intelligence para aumentar los ingresos por itinerancia, mejorar la seguridad en red, minimizar el fraude y el riesgo y optimizar las operaciones empresariales. Con un destacado registro dedicado a la innovación, Mobileum es reconocida por su capacidad para extraer un conocimiento profundo y visiones para con los clientes y convertirlas en acciones en tiempo real que aumentan los ingresos, mejoran la experiencia al cliente y reducen los costes. Con sede central sita en Silicon Valley, Mobileum cuenta con oficinas mundiales en Bélgica, Dubái, Alemania, La India, Portugal, Singapur y Reino Unido.

Aprenda más en la página web sita en https://www.mobileum.com/ [https://www.mobileum.com/] y siga a @MobileumInc en Twitter.

