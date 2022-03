Mobileum se hace con los máximos honores en 2022 Telco Innovation de Juniper Research

Premios Future Digital a la mejor dirección de roaming, mejor cortafuegos de SMS y elección de los jueces por excelencia en innovación de telecomunicaciones

CUPERTINO, Calif., 22 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- Mobileum Inc. ("Mobileum"), un proveedor global líder de soluciones analíticas para servicios de red y roaming, seguridad, gestión de riesgos, pruebas y garantía de servicio e inteligencia de suscriptor, se complace en anunciar que ha sido seleccionado como ganador de tres categorías para los premios Juniper Research Future Digital: ganador de platino por mejor dirección de roaming, ganador de oro por mejor cortafuegos de SMS y elección de los jueces por excelencia en innovación de telecomunicaciones. El programa Juniper Future Digital Awards reconoce a las empresas de tecnología a la vanguardia de su industria en función de cinco criterios clave: innovación de productos, características y beneficios, asociaciones de productos, certificación y cumplimiento, y perspectivas comerciales futuras.

Elección de los jueces por la excelencia en innovación de telecomunicaciones

"Mobileum tiene el honor de recibir tres de los premios Future Digital de Juniper para 2022. La elección de los jueces por la excelencia en la innovación de telecomunicaciones reconoce nuestras destacadas contribuciones a la industria y nuestra posición para tener un impacto significativo en el futuro. El crecimiento de Mobileum durante el año pasado a través de nuestras expansiones de clientes, nuevas adquisiciones y adquisiciones exitosas, incluida la integración de Developing Solutions, Convene Networks y Niometrics, han permitido a Mobileum fortalecer su posición como proveedor líder mundial de análisis de telecomunicaciones. Quiero agradecer a nuestros clientes y socios por su confianza y apoyo a medida que continuamos nuestro viaje para ser el proveedor elegido para soluciones de análisis de telecomunicaciones", afirmó Bobby Srinivasan, consejero delegado de Mobileum.

Ganadora de plata para el mejor Steering of Roaming

La solución Steering of Roaming de Mobileum ayuda a los operadores a maximizar los márgenes de roaming al enrutar dinámicamente el tráfico de roaming en función de los conocimientos basados en análisis sobre la calidad del servicio, los costes mayoristas y las previsiones comerciales. Además, mantiene un estricto control sobre la experiencia del cliente y admite múltiples tecnologías, como VoLTE, NFV y 5G. La dirección de roaming controla la distribución de roamers salientes en redes extranjeras, lo que permite a los operadores elegir socios de forma dinámica en función del precio, las ofertas de tráfico mutuo o la calidad entregada. Juniper también reconoció a la solución Steering of Roaming de Mobileum en 2021 como ganadora de oro en gestión de roaming.

Ganadora de oro para el mejor SMS Firewall

La solución SMS Firewall de Mobileum ayuda a los operadores a proteger del fraude tanto sus ingresos por SMS como a sus suscriptores. La solución utiliza algoritmos basados en IA y aprendizaje automático para descubrir patrones de amenazas desconocidos y bloquear mensajes no deseados, evitando que el SPAM y los ataques Smishing maliciosos lleguen a los suscriptores. Además, SMS Firewall de Mobileum reduce la fuga de ingresos al controlar el tráfico de ruta gris A2P, bloqueando el tráfico no comercializado donde no hay acuerdos entre las redes de envío y recepción. Cuando se combina con la solución de gestión de fraudes de Mobileum, el SMS Firewall de Mobileum puede proteger la base de suscriptores de un operador contra varios tipos de amenazas, incluido el fraude de Wangiri, mediante la realización de análisis contextuales entre las fuentes de seguridad y gestión de fraudes.

Acerca de Mobileum Inc.

Mobileumes un proveedor líder de soluciones de análisis de telecomunicaciones para roaming, red central, seguridad, gestión de riesgos, pruebas de conectividad nacional e internacional e inteligencia de clientes. Más de 1.000 clientes confían en su plataforma Active Intelligence, que proporciona soluciones de análisis avanzadas, lo que permite a los clientes conectar redes profundas e inteligencia operativa con acciones en tiempo real que aumentan los ingresos, mejoran la experiencia del cliente y reducen los costes. Con sede en Silicon Valley, Mobileum tiene oficinas globales en Australia, Alemania, Grecia, India, Portugal, Singapur, Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos.

