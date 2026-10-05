La moda de los copagos en salud; ¿por qué cada vez más familias los prefieren - segur.pro

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 5 de octubre de 2026.- El seguro privado de salud continúa creciendo en España, pero también está cambiando la forma en la que muchas familias afrontan su coste. Durante el primer semestre de 2026, las primas de seguros de salud alcanzaron los 7.251 millones de euros, un 6,91% más que durante el mismo periodo del año anterior, según los datos de ICEA publicados por UNESPA. Segur.pro señala que este crecimiento fue superior al registrado por el conjunto de los seguros de no vida.

La dimensión que ha alcanzado este mercado también resulta significativa. A cierre de 2024 había 12,6 millones de personas aseguradas en salud, aproximadamente el 26% de la población española, según la Memoria Social del Seguro de UNESPA. En este contexto, una modalidad tradicional está ganando protagonismo en las decisiones de muchas familias: el seguro médico con copagos.

Plataformas como Segur.pro permiten comparar diferentes opciones de seguros de salud y valorar las alternativas disponibles según las necesidades de cada persona.

La explicación tiene bastante menos que ver con reducir coberturas de lo que podría parecer.

Cuatro asegurados no significan cuatro usuarios habituales

Una de las particularidades de un seguro familiar es que el uso de los servicios médicos puede variar mucho entre sus miembros. Mientras uno puede necesitar varias consultas, otros pueden pasar meses sin acudir al médico.

Los datos de UNESPA muestran esta diferencia: en 2024, unas 800.000 personas con problemas graves de salud, el 6,3% de los asegurados, concentraron más de la mitad de las prestaciones de los seguros de salud.

Por tanto, tener acceso a la medicina privada y utilizarla con frecuencia son dos cosas distintas. Y ahí aparece el copago.

Pagar menos cada mes y asumir una parte cuando se utiliza

En un seguro con copagos, una parte mayor del coste queda vinculada al uso.

La cuota mensual puede ser inferior y, cuando se realizan determinadas consultas, pruebas o actos médicos, el asegurado abona una cantidad previamente establecida.

La existencia de copagos, por sí misma, tampoco determina las coberturas del seguro. Existen pólizas con acceso a especialistas, pruebas diagnósticas, hospitalización, intervenciones quirúrgicas y otros servicios tanto con copago como sin él.

Lo que cambia principalmente es cómo se reparte la factura.

Una familia que utiliza ocasionalmente el seguro puede preferir reducir la cantidad fija que paga cada mes y asumir determinados importes cuando efectivamente necesita asistencia.

Para quien utiliza servicios médicos con mucha frecuencia sucede lo contrario: pagar una cuota superior a cambio de eliminar o reducir esos pagos puede aportar mayor previsibilidad.

Por eso resulta cada vez más importante mirar algo más que el precio que aparece en la primera mensualidad.

El verdadero coste de una póliza se ve con los años

Contratar un seguro médico familiar supone tomar una decisión que, idealmente, debería durar muchos años.

Y ahí aparece una cuestión que cada vez pesa más en la economía doméstica.

Los seguros de salud cerraron 2025 con 13.443 millones de euros en primas, un 11,43% más que un año antes. Durante la primera mitad de 2026 continuaron creciendo, aunque a un ritmo más moderado, del 6,91%.

Estas cifras reflejan el crecimiento del volumen de primas del sector, y no equivalen directamente al incremento que experimenta cada póliza particular. Sí muestran, sin embargo, la evolución económica de un mercado en el que los costes médicos, la utilización de servicios y la tecnología sanitaria tienen cada vez mayor peso.

Para una familia, una diferencia mensual relativamente pequeña se multiplica por varios asegurados y por doce meses cada año.

De ahí que el debate esté cambiando.

La cuestión deja de ser simplemente cuánto cuesta el seguro hoy y pasa a ser qué nivel de protección puede mantenerse cómodamente durante muchos años.

Vivimos más, pero el objetivo también es vivir mejor

El debate sobre la salud también va más allá del precio. España alcanzó en 2024 una esperanza de vida de 84,01 años, según el INE, mientras que la población de 65 años o más ya representa el 21,1% y seguirá aumentando en las próximas décadas.

Por ello, cuando se piensa en salud a largo plazo, no solo importa vivir más, sino hacerlo con calidad. La prevención, el acceso a especialistas, el diagnóstico precoz y el seguimiento de enfermedades crónicas son factores clave. Además, las necesidades sanitarias de una familia pueden cambiar con el tiempo y, con ellas, la modalidad de seguro más adecuada.

El código postal también importa

Otro aspecto relevante al comparar seguros médicos es la diferencia de precios entre provincias. Una misma modalidad puede tener tarifas distintas según el lugar de residencia, debido a factores como la oferta de médicos, los centros disponibles y el coste de las prestaciones sanitarias.

Las tarifas publicadas en 2026 muestran diferencias entre territorios: algunas pólizas agrupan Girona y Madrid en una misma zona, mientras Barcelona o Baleares cuentan con tarifas superiores. En el caso de las islas, incluso pueden variar entre Mallorca, Menorca e Ibiza.

Por ello, hablar de un único precio medio del seguro médico en España resulta poco representativo. La edad, la provincia, el número de asegurados y el uso del seguro pueden modificar notablemente el coste.

Entonces, ¿copago o sin copago?

Probablemente ésta sea la pregunta equivocada.

Para alguien que necesita atención médica frecuente, revisiones constantes o numerosas pruebas, una modalidad sin copagos puede ofrecer una factura mucho más previsible.

Una familia cuyos miembros hacen un uso más ocasional puede llegar a una conclusión diferente.

En ese caso, pagar todos los meses una prima más elevada únicamente para evitar pequeños pagos cuando se utilicen determinados servicios puede resultar menos interesante que mantener una cuota mensual contenida.

El copago se convierte así en una forma de trasladar una parte del coste fijo al momento en que realmente existe utilización.

Y cuando el seguro cubre a varias personas, esa diferencia adquiere mucha más importancia.

La “moda” del seguro con copagos tiene poco de moda

Quizá dentro de unos años dejemos incluso de hablar de una moda. Lo que está cambiando es la forma en la que muchas familias entienden el seguro médico: buscan contar con alternativas sanitarias y acceso a especialistas, pero también mantener esa protección a largo plazo.

En este contexto, crece el interés por los copagos, que permiten combinar coberturas amplias con una cuota fija más contenida y una parte variable vinculada al uso de los servicios.

En definitiva, el auge de los seguros con copagos refleja la búsqueda de un equilibrio entre coberturas completas, acceso sanitario y un coste asumible a largo plazo.

Las diferentes posibilidades y modalidades de seguro médico para familias permiten comparar precisamente esas diferencias antes de tomar una decisión.

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