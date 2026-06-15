La moda y la música conquistan MMT FEST 2026 con el MMT Fashion Show y la DJ's Battle

DJ Ang3llo, ganador de la Batalla de DJs MMT 2026 - MMT Fest

(Información remitida por la empresa firmante)

La sexta edición de la MMT Fashion Show reunió en Maspalomas a María Lafuente, José Perea, Mado Vigarok, Beatriz Hernández y Raysadot Couture en una noche de creatividad y espectáculo, mientras que el colombiano DJ Ang3llo se proclamó vencedor de la MMT DJ's Battle 2026 en una edición marcada por el gran nivel de todos los participantes

Madrid, 15 de mayo de 2026.- La Plaza Central de Yumbo Centrum acogió este viernes una de las jornadas más esperadas de MMT FEST 2026, donde la moda y la música electrónica compartieron protagonismo en una noche que reunió a miles de personas en Maspalomas.



La sexta edición del MMT Fashion Show volvió a convertirse en uno de los grandes escaparates creativos del festival. La pasarela reunió propuestas muy diferentes, desde la apuesta sostenible e innovadora de la reconocida María Lafuente, hasta las creaciones de José Perea, que regresó por quinto año consecutivo al festival, la moda artesanal y comprometida de Mado Vigarok, los detalles únicos de Beatriz Hernández y la elegancia de Raysadot Couture.



Los diseñadores ofrecieron un desfile lleno de color, personalidad y diversidad, consolidando una vez más al MMT Fashion Show como uno de los eventos de referencia dentro de la programación del festival.



Tras la moda, la música electrónica tomó el relevo con una nueva edición de la MMT DJ's Battle, que reunió a seis participantes nacionales e internacionales. Todos ellos demostraron un gran nivel artístico, ofreciendo sesiones de gran calidad y poniendo muy difícil la decisión del jurado.



Finalmente, el DJ y productor colombiano DJ ANG3LLO se alzó con la victoria de la edición 2026. La valenciana Raquel Maravilla obtuvo el reconocimiento como primera finalista, mientras que Diego Houses DJ, procedente de Cádiz, se convirtió en el segundo finalista del certamen.



Completaron la competición AKNNA (Brasil), Ibañex (Castilla-La Mancha) y Felipe Nogueira (Málaga), en una edición que destacó por el alto nivel de todos los participantes y por la diversidad de estilos musicales presentes sobre el escenario.



La noche contó además con la presencia de destacados nombres de la escena electrónica nacional como Sofía Cristo, DJ Valdi, conocido por ser el DJ de El Hormiguero, Pablo Morillo, Antonio Boada y el DJ argentino Juani Reyes, que formaron parte del jurado y acompañaron a los concursantes en una auténtica fiesta de la música electrónica.



Tras el éxito del viernes, MMT FEST 2026 continuará este sábado con la gran final del Concurso Internacional de Cantantes y las actuaciones de J Kbello y del dúo LucyCalys y Tony Grox, antes de poner el broche final el domingo con el gran Multiconcierto MMT FEST, encabezado por artistas como Juan Magán, Cascada, Soraya, Bombai, Nancys Rubias y Sabrina.

Contacto

Emisor: MMT Fest

Nombre contacto: Elena Zamora Garcia

Descripción contacto: MMT Fest

Teléfono de contacto: 646492038