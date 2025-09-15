Moda y música se encuentran; RAMS 23 & LOS40 en el evento de la Mercè de Barcelona - RAMS 23

Madrid, 15 de septiembre de 2025.-

La moda urbana continúa encontrando en la música en directo un aliado estratégico para conectar con nuevas audiencias. En un contexto en el que las marcas buscan vincularse con experiencias culturales de gran repercusión, las colaboraciones con festivales y eventos multitudinarios se consolidan como herramientas eficaces para fortalecer el posicionamiento.

RAMS 23, marca de ropa de estilo casual con inspiración universitaria americana, refuerza su visibilidad a través de una colaboración con la cadena musical líder en Cataluña. Así, RAMS 23 & LOS40 vuelven a unirse en uno de los acontecimientos culturales más destacados del calendario barcelonés: las Fiestas de la Mercè.

RAMS 23 estará presente en el escenario LOS40 de la Playa del Bogatell

Del 23 al 28 de septiembre, Barcelona celebra una nueva edición de la Mercè con más de cien conciertos gratuitos en dieciséis escenarios distribuidos por toda la ciudad. Dentro del festival Música Mercè, el escenario LOS40, situado en la Playa del Bogatell, acoge el sábado 27 una de las noches más destacadas del programa musical.

La jornada arranca con Mama Dousha, artista catalán cuya propuesta de pop urbano ha ganado notoriedad desde el lanzamiento de Rikiti y su más reciente álbum La Criollas, que incluye temas como Catalan Society o Sant tornem-hi. A continuación, Doctor Prats, banda festiva de Terrassa, presenta su nuevo trabajo F5 en un concierto que también marca su décimo aniversario sobre los escenarios.

Ya entrada la madrugada, será el turno de The Tyets, dúo de Mataró que ha popularizado el trapetón, un estilo que fusiona trap, reguetón, ritmos latinos y elementos del pop, con letras que tratan con humor la vida cotidiana y las tradiciones catalanas. Canciones como RRHH (Tinc una casa), Hamaking o Menorca han consolidado su presencia en la escena urbana. Cerrará la noche Vicco, artista revelación del pop español, cuya carrera se consolidó tras el éxito viral de Nochentera y que continúa evolucionando con temas como Stic paprika y Rampi pampi.

En este marco, RAMS 23 participará como marca colaboradora de la cita, estrechando así su vinculación con el universo juvenil y urbano que representa. La acción reforzará su presencia en la escena barcelonesa y se integrará de forma natural con la identidad visual y estilística de la firma, reconocida por su apuesta por sudaderas, camisetas y chaquetas varsity de inspiración universitaria.

RAMS 23 & LOS40: una colaboración alineada con el estilo urbano contemporáneo

La alianza entre RAMS 23 & LOS40 se articula como un reflejo de las sinergias actuales entre moda, cultura y entretenimiento. La presencia de la marca en el evento supone una proyección directa hacia un público juvenil y de mediana edad, interesado en propuestas con personalidad y estética definida. Esta colaboración no solo potencia la visibilidad de RAMS 23 en un entorno multitudinario, sino que también refuerza su compromiso con iniciativas culturales de gran alcance.

La participación de la firma en el escenario LOS40 consolida su posicionamiento como referente en el ámbito de la moda urbana con ADN europeo, alineado con un estilo de vida activo, social y musicalmente conectado. En un entorno donde convergen miles de asistentes, la marca encuentra una plataforma idónea para seguir construyendo su comunidad desde la autenticidad y el diseño.

A medida que se intensifican los vínculos entre las industrias creativas, RAMS 23 continúa trazando alianzas estratégicas que fortalezcan su identidad visual en espacios donde la moda y la música se retroalimentan con coherencia y naturalidad.

