MODDO y Shopify refuerzan el comercio unificado en punto de venta físico

Madrid, 4 de marzo de 2026.- La decisión de compra es cada vez más digital, pero las ventas retail siguen concentrándose en tienda física. Esta aparente contradicción explica por qué la unificación de los canales de venta se ha convertido en uno de los principales retos estratégicos para el sector.

En este contexto, la compañía tecnológica española MODDO, con más de tres décadas de experiencia en soluciones para el punto de venta, ha decidido dar un paso más en esa dirección incorporando Shopify POS a su cartera de productos y servicios.

Con este movimiento, cumple con el objetivo de reforzar su posicionamiento como el socio tecnológico de referencia para retailers y cadenas de tiendas que estén en procesos de transformación omnicanal.

“La decisión responde a una demanda cada vez más extendida en el sector: disponer de una plataforma de comercio unificada, que conecte de forma real la tienda física con canales de venta digitales, pero que, al mismo tiempo, vaya acompañada de un despliegue adaptado a la operativa concreta de cada negocio”, explican desde la compañía.

Actualmente, las tiendas han dejado de ser un sistema aislado para convertirse en la pieza central de la estrategia omnicanal, por lo que contar con un socio especializado en retail físico resulta determinante para garantizar el éxito del proyecto.

Al servicio del punto de venta

MODDO ha desarrollado, implantado y mantenido programas informáticos para miles de tiendas y cadenas de retail, tanto en Europa como en Latinoamérica, ofreciendo los servicios que los comerciantes necesitan para sacar el máximo rendimiento a su tecnología en tienda.

Su conocimiento operativo del día a día del comercio físico les permite abordar todo tipo de proyectos con Shopify POS, que conllevan migraciones desde sistemas anteriores, nuevas integraciones con plataformas de gestión empresarial, contabilidad y logística, despliegues en tiendas y cadenas multitienda, formación de equipos, soporte funcional y técnico durante todo el horario comercial y el desarrollo de funcionalidades específicas cuando el negocio lo requiere.

Según explica Emilio J. Luján, director general de la compañía, “el valor de una solución de punto de venta no reside únicamente en la tecnología, sino en su correcta implantación e integración en los procesos reales de cada retailer”. A su juicio, la combinación entre la plataforma y la experiencia en entornos físicos permite convertir Shopify POS en una herramienta operativa con impacto directo en la eficiencia y en la capacidad de crecimiento de las tiendas.

Shopify POS Arena by MODDO en Madrid

La estrategia de impulso de esta combinación se materializará en un espacio permanente de demostración y pruebas que se inaugurará el próximo 12 de marzo en las oficinas de MODDO en Madrid.

Bajo el nombre de Shopify POS Arena by MODDO, el showroom permitirá a los retailers conocer la solución en un entorno real de tienda, analizar sus flujos operativos con especialistas, evaluar distintas configuraciones de hardware, estudiar las posibilidades de integración con otros sistemas y diseñar un plan de implantación ajustado a sus necesidades antes de tomar una decisión tecnológica.

“Este espacio está concebido para que los responsables de negocio puedan comprobar cómo funcionará Shopify POS en su operativa diaria y qué impacto tendrá en procesos clave como la gestión de stock, la atención al cliente o la coordinación entre tiendas y canales de venta digital”, explica Luján.

Una suite avanzada de funcionalidades para cadenas con múltiples tiendas

Junto con la puesta en marcha del showroom, la compañía aprovechará el acto de inauguración para presentar MODDOfy, una nueva suite de aplicaciones propias que estará disponible en la tienda de aplicaciones de Shopify a partir del mes de abril.

Esta capa funcional ha sido diseñada específicamente para cubrir las necesidades de cadenas con múltiples establecimientos y entornos operativos complejos.

La suite incorpora herramientas avanzadas para la gestión centralizada de compras para distintas tiendas, incluyendo el control de proveedores, la creación y validación de pedidos, la preasignación de producto y stock por punto de venta, la gestión de entregas parciales, la conciliación de facturas y la conexión opcional con sistemas ERP. A ello se suma un módulo de stock inteligente que ofrece información en tiempo real por ubicación y talla, así como un histórico completo de movimientos, devoluciones y recepciones.

En el ámbito de la distribución de producto entre tiendas, la suite incorpora funciones de reparto de stock asistido por inteligencia artificial que permiten combinar reglas automáticas con asignaciones manuales mediante interfaces visuales, teniendo en cuenta criterios como el stock objetivo, la reposición de ventas, la optimización de curvas de tallas o la retirada estacional. La solución incluye también generación y control de traspasos entre tiendas con validación por códigos de barras y seguimiento del stock en tránsito, así como un sistema avanzado de inventarios que permite realizar recuentos completos o parciales, con flujos de validación de discrepancias.

Con esta capa adicional, Shopify POS se convierte en una herramienta especialmente orientada a redes de tiendas que necesitan un mayor control operativo, una visión centralizada del inventario y una mayor capacidad de coordinación entre puntos de venta, condición estructural para la competitividad de la tienda física dentro del ecosistema digital.

Un movimiento estratégico para la modernización del retail

Con la incorporación de Shopify POS y el lanzamiento de su suite especializada, MODDO se posiciona como uno de los actores clave en la modernización del punto de venta físico, en un momento en el que la eficiencia operativa y la integración de canales se han convertido en factores decisivos para la rentabilidad del sector.

El movimiento refuerza una tendencia clara: el futuro del retail no pasa por elegir entre físico o digital, sino por integrar y unificar ambos bajo una misma estrategia tecnológica y operativa.

