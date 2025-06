'El modelo de negocio de Mail Boxes Etc. destaca por su rentabilidad y retorno sostenible

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 16 de junio de 2025.- En un sector con cientos de enseñas, pocos modelos explican con transparencia cómo se recupera la inversión inicial. Mail Boxes Etc. pone sobre la mesa los factores reales que marcan la diferencia en rentabilidad

A la hora de abrir una franquicia, la gran pregunta no es solo cuánto cuesta empezar, sino: ¿cuánto tarda en ser rentable? ¿Cuándo se recupera lo invertido? ¿Qué factores afectan al retorno?



Aunque muchos portales ofrecen rankings de "franquicias rentables", pocos explican los verdaderos ingredientes del retorno de inversión (ROI). En este contexto, Mail Boxes Etc. (MBE) destaca por ofrecer una combinación poco habitual: modelo probado, servicios recurrentes, y un enfoque de negocio pensado para generar ingresos estables y diversificados desde el primer año.



Rentabilidad no es lo mismo que rapidez

Uno de los errores comunes al emprender es pensar que una franquicia rentable es la que devuelve la inversión más rápido. Pero la realidad es otra: el ROI depende de múltiples factores, como:



• Margen de beneficio por servicio



• Costes fijos del local y equipo



• Tiempo de implantación



• Soporte y formación del franquiciador



• Y, sobre todo, la recurrencia de clientes y ámbito operativo





MBE, con más de 250 centros en España, ha demostrado que la clave está en la recurrencia y el valor añadido. Muchos de sus servicios —como los envíos para ecommerce, la importación o la logística integral — generan clientes habituales, no transacciones esporádicas.



"Lo que más valoran nuestros franquiciados es que no dependen de un solo producto o campaña. Aquí el negocio se construye sobre relaciones de largo plazo con empresas locales, y eso genera estabilidad", explica David Solé, Manager de Expansión de MBE Iberia.



Un negocio escalable y predecible

A diferencia de otros modelos más dependientes de temporadas o de un único canal, los centros MBE ofrecen una estructura escalable: es posible empezar con una base de servicios y crecer incorporando logística para tiendas online, almacenamiento de última milla, servicios de impresión o soluciones para autónomos.



Y eso no solo mejora el ticket medio: reduce el riesgo y acelera la consolidación del negocio.



MBE no promete milagros. Pero sí ofrece herramientas reales para construir un negocio rentable:



• Formación inicial y continua



• Apoyo en la captación de clientes



• Soporte tecnológico y operativo



• Herramientas de marketing local y nacional



• Y lo más importante: una marca reconocida que genera confianza desde el primer día





ROI responsable: una mirada realista al retorno de inversión

Mientras otras marcas evitan hablar del plazo medio de retorno, MBE sí proporciona escenarios estimados en su proceso de franquicia, incluyendo:



• Variables según la ubicación



• Tiempo estimado de maduración del negocio



• Factores que aceleran (o retrasan) el retorno





Esa transparencia y claridad son parte de lo que diferencia a MBE en un sector saturado de promesas sin datos.



"¿Buscas abrir una franquicia con rentabilidad sostenible? Solicita una reunión a través de la web de franquicia de Mail Boxes Etc. www.mbe-franchising.es y evalúa tú mismo cómo convertir tu inversión en un negocio con ingresos recurrentes y respaldo constante", animan.



