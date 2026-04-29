Por qué el modelo SASE lidera la agenda empresarial en España - Grupo LINKA

(Información remitida por la empresa firmante)

España, 29 de abril de 2026.- En un entorno corporativo donde el teletrabajo y el uso de aplicaciones en la nube son la norma, las arquitecturas de red tradicionales han quedado obsoletas. La seguridad ya no puede limitarse a las paredes de una oficina. Hoy, las organizaciones necesitan proteger sus datos allá donde estén, y es aquí donde la convergencia entre red y seguridad marca la diferencia. En este contexto, GRUPO LINKA se posiciona como un actor relevante en la evolución hacia modelos de conectividad más seguros, eficientes y adaptados a las nuevas necesidades digitales de las empresas.

La vanguardia tecnológica: Netskope y la arquitectura SASE

La adopción de soluciones de vanguardia es crítica para mantener la competitividad. En este contexto, contar con el soporte de un Netskope Partner Oficial Nº1 en España se ha convertido en un factor diferencial para las grandes cuentas y pymes tecnológicas. Netskope, a través de su arquitectura SASE (Secure Access Service Edge), permite una visibilidad total y un control granular sobre las actividades en la nube, la web y las aplicaciones privadas.

Como referentes en el sector, las empresas de seguridad informática subrayan que no basta con tener herramientas; se necesita la especialización técnica para configurarlas. En este ámbito, GRUPO LINKA se posiciona como el aliado estratégico ideal, proporcionando la experiencia necesaria para implementar estas soluciones complejas de forma ágil y eficiente.

La importancia de las Auditorías de ciberseguridad proactivas

Incluso con la mejor tecnología del mercado, el riesgo cero no existe. Por ello, las auditorias de CiberSeguridad para empresas actúan como la segunda línea de defensa indispensable. No se trata solo de un requisito de cumplimiento legal, sino de un ejercicio de transparencia y salud digital.

Realizar una auditorias de CiberSeguridad para empresas de manera periódica permite a los responsables de IT:

Identificar configuraciones erróneas en entornos de nube híbrida.

Detectar fugas de información sensible de forma prematura.

Evaluar la eficacia de los controles de acceso de los empleados.

Garantizar que la infraestructura técnica evoluciona al mismo ritmo que las amenazas.

Un enfoque integral para la España digital

La gestión de la seguridad ya no puede entenderse de forma fragmentada. Las empresas de ciberseguridad que aportan valor real son aquellas capaces de integrar el mantenimiento diario con una visión de consultoría profunda. La combinación de una plataforma líder como Netskope junto con evaluaciones constantes de vulnerabilidades garantiza que el flujo de datos de la empresa sea, ante todo, seguro.

Confiar en expertos para gestionar estas áreas permite a las organizaciones reducir su superficie de exposición de manera drástica. La especialización técnica de GRUPO LINKA asegura que cada implementación responda a una necesidad real del negocio, evitando inversiones innecesarias y maximizando la protección.

El panorama de la ciberseguridad en 2026 exige profesionalización y visión de futuro. La integración de servicios de un partner certificado y la ejecución recurrente de diagnósticos técnicos son las mejores herramientas para que cualquier entidad se consolide como una empresa de seguridad informática responsable y resiliente. En la era del dato, la prevención es la única estrategia que garantiza el crecimiento sin interrupciones.

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