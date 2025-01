Moderna gana la licitación para el suministro de su vacuna COVID-19 de ARNm en la Unión Europea

(Información remitida por la empresa firmante)

El Acuerdo ofrece a los países participantes la oportunidad de diversificar su suministro de vacunas COVID-19 de ARNm y acceder a formatos de vacunas de jeringa precargada

Cambridge, 31 de enero de 2025.- Moderna, Inc. (NASDAQ:MRNA) ha anunciado hoy que ha resultado adjudicataria de una licitación para el suministro de su vacuna COVID-19 de ARNm en la Unión Europea (UE), Noruega y Macedonia del Norte. En virtud del acuerdo resultante, 17 países participantes podrán acceder a la vacuna COVID-19 de ARNm de Moderna durante un máximo de cuatro años.



"Este acuerdo representa una oportunidad para que Moderna apoye y refuerce las campañas nacionales de vacunación COVID-19 en todos los países participantes", dijo Chantal Friebertshäuser, Vicepresidenta Senior, Directora General - Europa y Oriente Medio, Moderna. "La diversidad del suministro y la disponibilidad de formatos de vacunas como las jeringuillas precargadas son vitales para ayudar a aumentar las tasas de vacunación y mejorar la eficiencia de las campañas de vacunación, reforzando en última instancia la seguridad sanitaria".



En virtud del acuerdo, Moderna puede suministrar su vacuna COVID-19 en varios formatos, incluidas jeringas precargadas. Esta es la presentación de producto preferida por los profesionales sanitarios, ya que puede disminuir el riesgo de errores de administración y ahorrar tiempo, lo que en última instancia puede mejorar la eficiencia de las campañas de vacunación.



En septiembre de 2024, la Comisión Europea concedió la autorización de comercialización para una formulación actualizada de la vacuna de ARNm contra la COVID-19 Spikevax de Moderna, dirigida a la variante JN.1 del SARS-CoV-2, para la inmunización activa con el fin de prevenir la COVID-19 causada por el SARS-CoV-2 en individuos a partir de los seis meses de edad.



Sobre Moderna

Moderna es líder en la creación del campo de la medicina del ARNm. Mediante el avance de la tecnología del ARNm, Moderna está reimaginando cómo se fabrican los medicamentos y transformando la forma en que tratamos y prevenimos las enfermedades para todos. Al trabajar en la intersección de la ciencia, la tecnología y la salud durante más de una década, la empresa ha desarrollado medicamentos a una velocidad y con una eficacia sin precedentes, incluida una de las primeras y más eficaces vacunas COVID-19.



La plataforma de ARNm de Moderna ha permitido el desarrollo de terapias y vacunas para enfermedades infecciosas, inmuno-oncología, enfermedades raras y enfermedades autoinmunes. Con una cultura única y un equipo global impulsado por los valores y la mentalidad de Moderna para cambiar de forma responsable el futuro de la salud humana, Moderna se esfuerza por ofrecer el mayor impacto posible a las personas a través de medicamentos de ARNm.



Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene previsiones de futuro en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995 y sus modificaciones, incluidas las afirmaciones relativas a: La obtención por Moderna de un acuerdo en la Unión Europea para el suministro de su vacuna COVID-19 de ARNm; la oportunidad y el potencial de que hasta 17 países participantes hagan pedidos de vacunas COVID-19 a Moderna durante un período de cuatro años; y las preferencias de los proveedores de atención sanitaria por las jeringuillas precargadas. Las afirmaciones de carácter prospectivo contenidas en este comunicado de prensa no constituyen promesas ni garantías, por lo que no debe confiarse indebidamente en ellas, ya que entrañan riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores, muchos de los cuales escapan al control de Moderna y podrían provocar que los resultados reales difieran materialmente de los expresados o implícitos en dichas afirmaciones. Estos riesgos, incertidumbres y otros factores incluyen, entre otros, los riesgos e incertidumbres descritos bajo el título Factores de riesgo en el Informe Anual de Moderna en el Formulario 10-K para el ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2023 y en los documentos presentados posteriormente por Moderna ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU., que están disponibles en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Salvo en la medida en que lo exija la ley, Moderna rechaza cualquier intención o responsabilidad de actualizar o revisar las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa en caso de nueva información, acontecimientos futuros u otros motivos. Estas declaraciones prospectivas se basan en las expectativas actuales de Moderna y se refieren únicamente a la fecha de este comunicado de prensa.







