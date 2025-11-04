Modular Home celebra la inauguración de su nueva oficina en Málaga

(Información remitida por la empresa firmante)

Málaga, 4 de noviembre de 2025.- Modular Home ha llegado a Málaga con Urban Souls “Retratos sobre Hormigón”: una inauguración estelar en Porcelanosa junto a la élite de la arquitectura española.

Modular Home celebró ayer la inauguración de su nueva oficina en Málaga con un evento exclusivo en el showroom de Porcelanosa, rindiendo homenaje a la arquitectura de autor a través de la presentación en la provincia de su iniciativa Urban Souls "Retratos sobre Hormigón". El evento reunió a las figuras más brillantes del panorama arquitectónico español en una noche que exploró el futuro de la vivienda modular.

"El Nuevo Lenguaje de la Arquitectura Modular" fue el hilo conductor de la velada, con la participación de Tristán López Chicheri (CEO de L35 Architects), Álvaro Estúñiga (cofundador de Archidom Studio), Ignacio Carmona (director comercial de Porcelanosa) y Ángel Cava (fundador y presidente de Modular Home). Estos nombres clave compartieron sus perspectivas sobre la evolución del sector, la sostenibilidad y la creación de espacios que trascienden lo funcional.

Urban Souls, la plataforma de Modular Home que impulsa la excelencia y la innovación, presentó la exposición "Retratos sobre Hormigón", mostrando cómo este material puede ser una fuente inagotable de creatividad en manos de arquitectos visionarios.

"La idea ha sido crear una experiencia que realmente reflejara la pasión por la arquitectura y el compromiso con la innovación que tiene Modular Home", comentó Elena Pereira, Directora de Marketing de Modular Home. "Málaga tiene una energía especial, y había que aprovecharla para encender una conversación sobre el futuro de la vivienda. Con Urban Souls, se busca inspirar a otros a pensar de manera diferente sobre el diseño y la sostenibilidad". Además, añadió: "Anoche no solo se celebró una inauguración, sino que se reafirmó la apuesta por un futuro donde la arquitectura modular juegue un papel clave en la creación de espacios más habitables y respetuosos con el planeta".

Durante el evento, los asistentes pudieron conocer de cerca la propuesta de valor de Modular Home, basada en la construcción de viviendas modulares personalizadas, eficientes y respetuosas con el medio ambiente. La noche concluyó con un cóctel y una cena, que sirvieron como punto de encuentro para fomentar la conexión y el intercambio de ideas.

Acerca de Modular Home:

Modular Home es una empresa líder en el sector de la vivienda modular en España, con más de 15 años de experiencia en el diseño y construcción de viviendas de alta calidad. Su enfoque se basa en la industrialización del proceso constructivo, lo que permite ofrecer soluciones habitacionales personalizadas, eficientes y sostenibles, con plazos de entrega reducidos y precios competitivos. Modular Home utiliza materiales de primera calidad y aplica rigurosos controles en todas las etapas del proyecto, garantizando la satisfacción de sus clientes. Su compromiso con la innovación y la sostenibilidad la ha posicionado como un referente en el sector, impulsando el desarrollo de nuevas soluciones habitacionales adaptadas a las necesidades del siglo XXI.

Emisor: Modular Home



Contacto: Modular Home

Número de contacto: 900102368