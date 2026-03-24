ModulEdge y Comino se asocian para ofrecer infraestructura de IA llave en mano para empresas europeas

(Información remitida por la empresa firmante)

PRAGA y RIGA, Letonia, 24 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- ModulEdge , fabricante checo de centros de datos modulares, y Comino , líder europeo en soluciones de refrigeración líquida, anunciaron hoy una alianza para ofrecer infraestructura de IA integrada en las instalaciones del cliente en toda Europa y la región MENA.

Esta alianza aborda un problema cada vez más frecuente para las empresas que adoptan la IA: los ciclos tradicionales de adquisición de infraestructura, que duran entre 12 y 18 meses y obligan a las organizaciones a esperar mientras sus competidores avanzan. Al combinar los centros de datos modulares de ModulEdge con los sistemas de GPU refrigerados por líquido de Comino, la solución conjunta reduce el tiempo de implementación a entre 3 y 6 meses, con total soberanía de los datos y control local.

Las opciones de GPU incluyen RTX Pro 6000, H200, B200, B300 y GB300. El sistema de refrigeración líquida de Comino logra un PUE de 1,05–1,1 frente a 1,4–2,0 para los sistemas típicos de refrigeración por aire, lo que se traduce en menores costes operativos y una menor huella de carbono.

"Las empresas nos dicen lo mismo: necesitan computación de IA in situ, la necesitan rápido y sin la complejidad de gestionar múltiples proveedores. Esta alianza con ModulEdge nos permite ofrecer precisamente eso: tecnología de refrigeración líquida de eficacia probada en una instalación robusta y desplegable que llega lista para funcionar".

– Alexey Chistov, director de Tecnología y cofundador de Comino

"El debate sobre la infraestructura de IA ha cambiado. Las organizaciones ya no se preguntan si necesitan computación local, sino con qué rapidez pueden implementarla sin comprometer la seguridad ni la fiabilidad. Nuestra colaboración con Comino responde a esta pregunta con una solución probada y desplegable que no requiere 18 meses de construcción y obtención de permisos".

– Yuri Milyutin, director comercial y socio de ModulEdge

ModulEdge y Comino aceptan pedidos de inmediato, con un plazo de entrega que sigue el ciclo de fabricación habitual de 3 a 6 meses.

Acerca de ModulEdge

ModulEdge diseña y fabrica centros de datos modulares para computación de alta densidad in situ, en el borde de la red y bajo condiciones reales. Fundada en 2023, cuenta con más de 30 implementaciones en 8 países. Sus módulos están diseñados para cumplir con los estándares Tier I-IV, soportan de 5 a 150 kW por rack y ofrecen diversas opciones de refrigeración, incluyendo refrigeración gratuita. Su sede central se encuentra en la República Checa.

Acerca de Comino

Comino es un proveedor internacional de tecnología de refrigeración líquida con más de 15 años de experiencia en soluciones multi-GPU de alto rendimiento. La empresa ha refrigerado más de 20.000 GPU, FPGA y ASIC para más de 100 clientes en todo el mundo mediante su tecnología patentada de refrigeración por contacto. Su línea de productos incluye sistemas multi-GPU, soluciones en contenedores y kits de integración para servidores existentes. Su sede central se encuentra en Riga, Letonia.

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