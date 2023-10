(Información remitida por la empresa firmante)

- El módulo solar HJT Hyper-ion de Risen Energy obtuvo la certificación de huella de carbono de Certisolis, logrando un valor récord de huella de carbono

NINGBO, China, 26 de octubre de 2023/PRNewswire/ -- Risen Energy, fabricante líder mundial de productos solares fotovoltaicos (PV) de alto rendimiento, se complace en anunciar que la empresa ha recibido la certificación francesa de huella de carbono para su módulo solar Hyper-ion de heterounión (HJT). Este importante hito allana el camino para los planes de Risen Energy de ampliar su presencia en el mercado en el país mientras continúa potenciando la nueva transición energética global con productos solares más ecológicos, de alta eficiencia y alta calidad.

La certificación, concedida por Certisolis, una institución externa designada por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) francesa como el único laboratorio para evaluar y certificar el rendimiento de los productos fotovoltaicos, confirma que el módulo Hyper-ion de Risen Energy alcanza un valor de huella de carbono de 376,5 kg eq CO2/kWc. Este módulo solar establece un nuevo estándar de la industria en cuanto a la huella de carbono de los productos, ofreciendo un diseño respetuoso con el clima combinado con innovaciones de vanguardia que ayudan a reducir costos y aumentar la generación de energía.

"En una era en la que el impacto global del cambio climático es cada vez mayor, la neutralidad de carbono se ha convertido en un imperativo universal. Como líder en la industria solar, Risen Energy se dedica a ser pionero en productos solares de alta eficiencia y bajas emisiones de carbono de la serie Hyper-ion marca un nuevo hito para Risen Energy, una solución de próxima generación que reduce el coste por kilovatio-hora al tiempo que mejora el valor del carbono, además de su generación de energía superior. Es una prueba de nuestro compromiso con el avance de la tecnología fotovoltaica y nuestra ambición de capacitar al mundo para acelerar hacia un futuro sin emisiones de carbono con productos innovadores", afirmó Liu Yafeng, director sénior de I+D de Risen Energy.

La serie Hyper-ion de Risen Energy aprovecha su última tecnología HJT con capas dopadas microcristalinas en ambos lados de la celda. La adopción de una pasta a base de cobre recubierta de plata reduce el consumo de plata, lo que reduce los costes generales.

El módulo también está equipado con Hyper-Link, una tecnología de interconexión especial desarrollada por Risen Energy. Además, el diseño sin barra colectora elimina las barras colectoras de las celdas para mejorar aún más la interconectividad.

Con una eficiencia que alcanza hasta el 23,9 %, el módulo cuenta con un coeficiente de temperatura extremadamente estable y una alta bifacialidad de hasta el 85 % ±10 %. La oblea más delgada y el proceso de baja temperatura de HJT permiten que el módulo alcance un valor de huella de carbono de menos de 400 kg eq de CO2/kWc. Lanzado en 2022, el módulo ha sido certificado para cumplir con los estándares IEC 61215/IEC 61730.

Con el creciente impacto del cambio climático global, la neutralidad de carbono se ha convertido en un consenso global. Como actor líder en la industria fotovoltaica, Risen Energy siempre ha adoptado el concepto de desarrollo sostenible. Responde activamente al llamado nacional para un desarrollo bajo en carbono y está comprometido a investigar y desarrollar productos de alto rendimiento y bajas emisiones de carbono.

Acerca de Risen Energy

Risen Energy is a leading, global, Tier1, "AAA" credit-rated manufacturer of high-performance solar photovoltaic products and a provider of total business solutions for power generation. Founded in 1986 and publicly listed in 2010, the company delivers value generation for its global customers. Techno-commercial innovation, underpinned by consummate quality and support, defines Risen total Solar PV business solutions, which are among the most powerful and cost-effective in the industry. With a local market presence and strong financial bankability status, we are committed and able to build strategic, mutually beneficial collaborations with our partners as we together capitalize on the rising value of green energy.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/el-modulo-solar-hjt-hyper-ion-de-risen-energy-obtuvo-la-certificacion-de-huella-de-carbono-de-certisolis-301968985.html