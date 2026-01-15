Los módulos ligeros de DMEGC Solar completan un proyecto de 4,3 MW en azoteas

(Información remitida por la empresa firmante)

JINHUA, China, 15 de enero de 2026/PRNewswire/ -- DMEGC Solar puso en marcha recientemente un proyecto de 4,3 MW para tejados comerciales e industriales, utilizando sus módulos ligeros, en una importante empresa de equipos para vehículos de ingeniería en Hangzhou, China. Se espera que el proyecto genere aproximadamente 4,82 millones de kWh de electricidad limpia al año.

Utilizando los módulos fotovoltaicos ligeros desarrollados independientemente por DMEGC, este proyecto no solo proporciona a la empresa energía verde rentable, sino que también sienta las bases para la aplicación a gran escala de la energía fotovoltaica distribuida en tejados estructurales ligeros. Ofrece un modelo innovador para la transformación verde y baja en carbono del sector industrial.

Un desafío importante para muchas plantas industriales son sus techos de tejas de acero de color, que a menudo tienen una capacidad de carga y una resistencia estructural limitadas. La instalación de módulos fotovoltaicos tradicionales más pesados y el montaje de estructuras suelen requerir un costoso refuerzo del techo, lo que deja sin utilizar muchos recursos que de otro modo serían adecuados.

En comparación con los módulos tradicionales del mismo tamaño, este producto ligero reduce el peso en un 44%, adaptándose perfectamente a los límites de carga de los techos de tejas de acero de color. Los módulos presentan un diseño clásico estandarizado en cuanto a dimensiones externas e interfaces de montaje, compatible con estructuras de estantería tradicionales, lo que garantiza una instalación sencilla y una alta fiabilidad. Además, las áreas clave del módulo incorporan un diseño de soporte de carga reforzado, lo que reduce el peso sin comprometer la resistencia al viento, garantizando así la fiabilidad del proyecto a largo plazo.

El proyecto opera con un modelo de autoconsumo, con excedentes para la red, maximizando el valor de la energía verde. La electricidad generada se prioriza para su uso en la producción in situ, compensando directamente el consumo de la red. Se proyecta que el propietario ahorrará más de 3,2 millones de RMB anuales en costes de electricidad, convirtiéndose en un importante activo verde para la empresa. El excedente de electricidad que se inyecta a la red genera ingresos adicionales.

Al proporcionar 4,82 millones de kWh de electricidad limpia al año, el proyecto equivale a ahorrar aproximadamente 1.446 toneladas de carbón convencional y a reducir las emisiones de dióxido de carbono en unas 2.752 toneladas anuales. Este efecto de secuestro de carbono es comparable a la plantación de más de 107.000 árboles, lo que contribuye significativamente a que la empresa manufacturera alcance sus objetivos de neutralidad de carbono y mejore su imagen de marca ecológica y su competitividad en el mercado internacional.

Entre los diez principales fabricantes de módulos fotovoltaicos del mundo, DMEGC Solar es reconocido por su diversa y diferenciada cartera de productos. Actualmente, sus módulos de la serie Infinity RT lideran la industria en eficiencia de conversión. La empresa también cuenta con una amplia gama de productos que incluye módulos completamente negros, módulos antiacumulación de polvo, módulos antideslumbrantes, módulos agrofotovoltaicos y módulos ligeros.

