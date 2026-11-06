Modulya ficha a Enrique Nieto e invierte 2 millones para su nueva línea de fabricación de baños y fachadas - Modulya

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 06 de noviembre de 2026.- La nueva unidad de negocio contará con una planta de unos 3.000 m en la provincia de Toledo y capacidad para fabricar unos 2.000 baños al año, con soluciones para BTR, hoteles, senior living y residencias de mayores y estudiantes.

Modulya ficha a Enrique Nieto-Márquez Hernández-Franch para liderar modussPods, su nueva línea de negocio especializada en el desarrollo y la fabricación de baños, fachadas y otros componentes industrializados. El directivo se incorporó como CEO el pasado 1 de noviembre y tendrá como misión impulsar el lanzamiento y el desarrollo industrial del proyecto.

La iniciativa contempla una inversión inicial prevista de 2 millones de euros y una planta de unos 3.000 m en la provincia de Toledo, con capacidad para fabricar unos 2.000 baños al año. Con esta apuesta, Modulya refuerza su crecimiento industrial y amplía su radio de acción hacia la zona centro y el Levante peninsular.

modussPods se dirige a promotores, inversores, constructoras y operadores de build to rent (BTR), hoteles, senior living, residencias de mayores y residencias de estudiantes. En estos proyectos, la repetición de unidades, los requisitos de uso y los calendarios de apertura hacen especialmente relevante coordinar el diseño, la fabricación y la ejecución.

Diseño y fabricación coordinados desde el proyecto

Un baño concentra instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, junto con impermeabilización, revestimientos y equipamiento. Su ejecución exige coordinar distintos oficios y fases de trabajo. La fachada, por su parte, condiciona la envolvente, el comportamiento energético del edificio y la secuencia de ejecución. modussPods nace para trasladar estos trabajos a un entorno de fabricación controlado y planificar su integración en la obra.

La propuesta combina el desarrollo técnico en BIM, la metodología Lean y la definición temprana de instalaciones, acabados y requisitos de calidad. Su objetivo es mejorar la previsibilidad de plazos y costes y facilitar el control de la ejecución. Las soluciones y el alcance de los servicios se adaptarán a los requisitos técnicos, de uso y de accesibilidad de cada proyecto, en coordinación con sus equipos técnicos.

Los baños y las fachadas son donde una obra se juega el plazo, la calidad y buena parte del margen, explica Juan José Medero, fundador de Modulya. Con modussPods queremos que promotores e inversores dejen de gestionar esa incertidumbre en obra y pasen a recibirla resuelta desde fábrica.

Enrique Nieto aporta más de 30 años de experiencia industrial

La trayectoria de Nieto-Márquez abarca producción, dirección técnico-comercial, I+D+i, desarrollo internacional y dirección general, con especialización en baños y unidades habitacionales industrializadas. Su incorporación busca conectar las necesidades de promotores, constructoras, arquitectos e ingenierías con el desarrollo de soluciones fabricables y adaptadas a cada proyecto.

En su etapa como director general de Indus House, lideró el desarrollo de una fábrica de baños y cocinas industrializados, desde el diseño en BIM y la selección de proveedores hasta la definición de la línea de producción y el desarrollo de producto, incluidos los Bathpods y las unidades habitacionales.

Inició su carrera en 1994 en Maderas Jumilla, donde asumió la dirección técnico-comercial en 2000. Allí desarrolló una red de agentes en Europa, Australia y Turquía, implantó Lean Manufacturing en oficina técnica y fábrica y desarrolló un baño industrializado de cartón-yeso y estructura de acero, protegido mediante un modelo de utilidad en 2006.

Su experiencia incluye también la dirección de I+D+i y comercial en proyectos de baños industrializados de estructura ligera y trabajos de certificación de huella de carbono. Compagina su actividad profesional con la docencia: impartió durante tres años el curso de construcción industrializada del Colegio de Aparejadores de Madrid y, desde 2023, es docente del Máster en Formación Permanente en Construcción Industrializada de UNIR.

Un baño industrializado no empieza en la fábrica, empieza en el proyecto, señala Enrique Nieto-Márquez. Cuando se define desde las primeras fases, la fabricación deja de ser un riesgo y se convierte en una herramienta para dar al promotor certidumbre de plazo, coste y calidad.

Con el lanzamiento de modussPods, Modulya amplía su actividad hacia la fabricación de componentes y refuerza un modelo en el que diseño, producción y necesidades del cliente se abordan de forma conjunta. En las próximas semanas, la compañía prevé presentar sus líneas de actividad y explorar oportunidades de colaboración para incorporar estas soluciones desde las primeras fases de las promociones.

Sobre Modulya

Modulya es una empresa orientada a la construcción industrializada que integra diseño, sistemas constructivos, metodología Lean y colaboración para desarrollar soluciones de edificación. Su visión se centra en impulsar espacios más humanos, eficientes y sostenibles.

Sobre modussPods

modussPods es una nueva línea de negocio impulsada por Modulya, especializada en el desarrollo y la fabricación de baños, fachadas y otros componentes industrializados. Su propuesta busca mejorar la coordinación entre diseño, fabricación y ejecución en función de las necesidades de cada proyecto.



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