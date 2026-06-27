MoEngage adquiere Aampe para ofrecer toma de decisiones personalizada a los equipos de marketing B2C (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

Esta adquisición completa la visión de MoEngage de una plataforma de interacción con el cliente basada en agentes

LONDRES, 26 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- MoEngage, la plataforma de interacción con el cliente y que está basada en agentes en la que confían más de 1.350 marcas de consumo a nivel mundial, ha dado a conocer hoy la adquisición de Aampe, una empresa de infraestructura de IA con sede en San Francisco que proporciona un agente de IA autónomo y dedicado para cada cliente individual de una marca.

Esta adquisición supone un destacado hito dentro de la trayectoria de MoEngage como líder mundial en SaaS. Integra de forma nativa el motor de aprendizaje por refuerzo de Aampe en MoEngage, creando la primera plataforma de interacción donde los agentes de flujo de trabajo para los profesionales del marketing y los agentes de toma de decisiones que actúan para cada usuario operan desde un único sistema unificado, ofreciendo una personalización de tipo 1:1 real a gran escala.

La mayoría de los esfuerzos de personalización acaban alcanzando un límite. Según van creciendo las demandas, también lo hacen los segmentos, los recorridos, los experimentos y los recursos necesarios para gestionarlos. La mayoría de las herramientas de toma de decisiones suelen empezar desde cero con cada nueva iniciativa, lo que obliga a los equipos a reconstruir el contexto repetidamente en lugar de aprovechar los aprendizajes previos.

Contando con una presencia cada vez mayor en el mercado europeo, MoEngage se ha convertido en un socio de confianza para las marcas de consumo que se enfrentan a normativas de privacidad de datos cada vez más estrictas y a las crecientes expectativas de los clientes en cuanto a relevancia. La arquitectura de Aampe, que está centrada en la privacidad, que no almacena información de identificación personal y se basa en patrones de comportamiento anonimizados, es coherente con los principios de minimización de datos que constituyen la base de las normativas de privacidad globales, lo que permite la personalización a nivel individual sin comprometer la privacidad del usuario. MoEngage continúa expandiendo su presencia en mercados clave de todo el mundo, ayudando a las marcas de consumo a ofrecer una interacción personalizada con el cliente a gran escala.

"Todo profesional del marketing quiere llegar en el momento justo, con el mensaje adecuado, a cada usuario. El reto nunca ha sido la ambición, sino la infraestructura", afirmó Raviteja Dodda, cofundador y consejero delegado de MoEngage. "Aampe ha creado algo que el resto del mercado aún no ha logrado: un sistema que optimiza continuamente el contenido, el momento oportuno, el canal y la frecuencia de forma conjunta y a nivel individual. Lo que me impresionó igualmente fue el equipo que hay detrás de la tecnología. Paul, Schaun, Sami y todo el equipo de Aampe aportan una combinación excepcional de profundidad en la investigación y rigor en la producción para abordar uno de los problemas más complejos del marketing. Juntos, estamos construyendo el futuro del marketing de agentes, y nos entusiasma que formen parte de él".

Mientras que MoEngage ha invertido fuertemente en flujos de trabajo de marketing impulsados por IA a través de su plataforma Merlin AI, Aampe aporta una capacidad de toma de decisiones altamente especializada que ya ha demostrado su eficacia en algunas de las marcas de consumo más sofisticadas del mundo. Cada agente decide qué decir, cuándo decirlo, con qué frecuencia y en qué canal, componiendo el mensaje adecuado para cada persona y aprendiendo de cada resultado. Los profesionales del marketing definen el contenido, los objetivos y las directrices; los agentes se encargan del resto, con total transparencia en cada decisión tomada.

"Aampe se basa en una convicción: un agente por usuario, no un modelo por segmento", declaró Paul Meinshausen, cofundador y consejero delegado de Aampe. "Un agente personalizado para cada usuario desarrolla un conocimiento profundo y en constante evolución de cada cliente, su ritmo de vida, sus preferencias de contenido y lo que realmente lo impulsa a actuar. Y como aprende a partir de significados, en lugar de mensajes específicos, todo lo que sabe se aplica a la siguiente interacción; es por ello que nada parte de cero. MoEngage nos proporciona la infraestructura, la profundidad de canales y las relaciones con los clientes que son necesarias para que esto se convierta en la norma para todas las marcas, no en la excepción".

Como parte de la adquisición, el equipo fundador de Aampe, Paul Meinshausen, Schaun Wheeler y Sami Abboud, se unirá a MoEngage para liderar sus iniciativas de toma de decisiones basadas en agentes. Los clientes actuales de Aampe seguirán recibiendo servicio sin interrupciones y se beneficiarán de los recursos adicionales de ingeniería, ciencia de datos y atención al cliente que ofrece MoEngage.

Los agentes de Aampe están en producción en marcas líderes de consumo, como Taxfix, ZenBusiness, Grab y Swiggy. A gran escala, la plataforma gestiona cientos de millones de agentes de IA dedicados y procesa más de 200 mil millones de decisiones cada semana.

Taxfix, la plataforma de IA líder en Europa para la gestión digital de impuestos, implementó una infraestructura basada en agentes, asignando un agente de IA a cada usuario en lugar de depender de segmentos y flujos estáticos.

"Llevamos a cabo la prueba de Aampe en paralelo con un sistema CRM basado en reglas que habíamos estado perfeccionando durante cuatro años. Aampe lo superó en un 50%, generó un aumento de ingresos del 40% en comparación con un sistema de referencia global y alcanzó el punto de equilibrio en treinta días. Al comparar el coste total de operar Aampe con lo que gastamos en publicidad para fomentar el mismo comportamiento de fidelización de clientes, Aampe resultó ser entre 120 y 150 veces más eficiente", indicó Alex Beresford, director de Crecimiento de Taxfix.

Esta adquisición posibilita lo que MoEngage denomina un enfoque de Comienza en cualquier lugar. Las marcas B2C pueden integrar los agentes por usuario de Aampe en su plataforma de interacción con el cliente o automatización de marketing existente sin interrupciones; los clientes de MoEngage obtienen Aampe de forma nativa, sin necesidad de realizar ningún cambio. En cualquier caso, la toma de decisiones basada en agentes individuales se vuelve accesible para todas las marcas.

Además, unifica los laboratorios de IA de ambas compañías bajo un mismo objetivo: desarrollar la próxima generación de marketing basado en agentes, proporcionando al equipo de investigación de Aampe un contexto a escala de producción en la base de clientes global de MoEngage para acelerar lo que ya funciona.

Acerca de Aampe

Aampe se fundó en 2020 y tiene su sede en San Francisco, con un equipo totalmente distribuido en 14 países. La empresa fue fundada por un trío de científicos: Paul Meinshausen (consejero delegado), Schaun Wheeler (científico jefe) y Sami Abboud (responsable de tecnología). La infraestructura de aprendizaje por refuerzo de Aampe, que incorpora el muestreo de Thompson y algoritmos de bandido multi-brazo, con inferencia causal a nivel de usuario individual, se utiliza en producción en marcas líderes de consumo en fintech, entrega de comida, viajes, medios de comunicación y comercio electrónico a nivel mundial, ayudándolas a potenciar su personalización. Obtenga más información en aampe.com

Acerca de MoEngage

MoEngage es una plataforma de interacción con el cliente que está basada en agentes, en la que confían más de 1.350 marcas de consumo globales, como Farfetch, Kayak, SoundCloud, Domino's y Deutsche Telekom. La plataforma combina análisis profundos del cliente, flujos de trabajo de marketing basados en agentes a través de sus agentes de IA Merlin y orquestación omnicanal en mensajería y superficies, lo que ayuda a los equipos de marketing y producto a ofrecer experiencias personalizadas a cualquier escala. MoEngage opera a nivel mundial con 15 oficinas en Norteamérica, EMEA y Asia. Obtenga más información en la página web sita en moengage.com.

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