MoEngage amplía sus agentes de IA de marketing y acelera su expansión en Norteamérica y EMEA

MoEngage recibe 100 millones de dólares para ampliar sus agentes de IA de marketing y acelerar su expansión en Norteamérica y EMEA

La inversión, liderada por Goldman Sachs Alternatives y A91 Partners, fortalecerá el liderazgo de MoEngage en Norteamérica y EMEA, en medio de una creciente demanda global de tecnología de marketing de próxima generación impulsada por IA.

LONDRES, 7 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- MoEngage, la plataforma de interacción con el cliente impulsada por IA, ha obtenido 100 millones de dólares en una nueva ronda de financiación liderada por Goldman Sachs Alternatives y A91 Partners, lo que pone de manifiesto la creciente demanda global de tecnología de marketing de última generación. Este nuevo capital acelerará la innovación de productos de MoEngage, impulsará su expansión global y consolidará su liderazgo en Norteamérica, Europa, Oriente Medio y África (EMEA), en un contexto de creciente demanda mundial de tecnología de marketing de última generación basada en IA.

La empresa, que ayuda a las marcas de consumo a automatizar y personalizar las experiencias digitales a través de canales web, móviles, sociales, de correo electrónico y de mensajería, ha superado los 250 millones de dólares en financiación total con esta ronda, lo que la sitúa entre los principales actores en el sector de la interacción con el cliente impulsada por IA.

Los nuevos fondos se utilizarán para ampliar su suite insignia Merlin AI , una colección de agentes inteligentes diseñados específicamente para que los equipos de marketing y producto tomen decisiones basadas en datos, automaticen la gestión de campañas y aumenten las conversiones de clientes.

"Nuestro impulso global, sumado a nuestro liderazgo en Asia, confirma que las marcas están dejando atrás las plataformas de marketing tradicionales", afirmóRaviteja Dodda, consejero delegado y cofundador de MoEngage. "Más de 300 empresas en todo el mundo han confiado en MoEngage por su agilidad y facilidad de uso basadas en IA. Esta inversión impulsará nuestra siguiente fase de crecimiento en Norteamérica y EMEA".

La compañía cuenta entre sus clientes con más de 1.350 marcas globales, entre ellas SoundCloud, McAfee, Domino's, Deutsche Telekom y Travelodge, llegando a más de 2.000 millones de consumidores cada mes.

"MoEngage ha sido un socio increíble en nuestro camino de crecimiento", explicó Hope Barrett, directora sénior de Martech en SoundCloud. "Su plataforma nos permitió migrar sin problemas a más de 120 millones de usuarios en tan solo 12 semanas y aprovechar la información basada en IA para acelerar los lanzamientos de productos que han fortalecido la retención en nuestra base de usuarios de pago".

Rajat Sood, director general de Goldman Sachs Alternatives, indicó: "Nuestra inversión en MoEngage refleja el compromiso de Goldman Sachs de respaldar plataformas tecnológicas líderes en su categoría que aprovechan la IA para brindar servicios a empresas de todo el mundo. Gracias a nuestra red global, nuestra experiencia y nuestro capital, esperamos ayudar a la empresa a acelerar su crecimiento, expandirse a nuevos mercados y ofrecer un valor duradero a sus clientes".

Kaushik Anand, socio de A91 Partners, añadió: "Hemos conocido al equipo de MoEngage durante los últimos seis años y nos ha impresionado su capacidad para innovar constantemente y ampliar su oferta de productos. Nos entusiasma respaldar a MoEngage en su objetivo de expandir su presencia global, proporcionando a los equipos de marketing y producto tecnología de vanguardia para construir y fidelizar relaciones con los clientes".

Fuerte impulso en todo el Reino Unido y Europa

Los mercados del Reino Unido y Europa se han convertido en una importante frontera de crecimiento para MoEngage. A medida que las economías aceleran sus agendas de transformación digital, la demanda de plataformas de datos y participación del cliente impulsadas por IA está aumentando vertiginosamente en todas las regiones.

Actualmente, la empresa cuenta con unos 800 empleados repartidos en sus 15 oficinas internacionales. Para consolidar su presencia en el mercado, MoEngage planea ampliar significativamente su plantilla, sobre todo en Norteamérica y Europa, mediante la ampliación de sus equipos de atención al cliente, soporte, ventas y marketing. Además, la empresa tiene previsto desarrollar nuevas capacidades de IA y contratar a más profesionales para respaldar estas iniciativas.

MoEngage ha expandido activamente su presencia en mercados clave de Europa, colaborando con empresas líderes de retail, comercio electrónico, servicios financieros y telecomunicaciones. Ayudamos a estas empresas a unificar y acceder a datos estructurados de clientes en tiempo real, y a ofrecer experiencias de marketing omnicanal personalizadas. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas de la región a aprovechar la IA para mejorar la retención y fidelización de clientes en el panorama digital cada vez más competitivo del Reino Unido y Europa.

Avendus actuó como asesor financiero exclusivo de la empresa y sus accionistas.

Acerca de MoEngage

Con oficinas en Bengaluru y San Francisco, MoEngage es una plataforma de interacción con el cliente basada en análisis de datos, en la que confían más de 1.350 marcas de consumo globales, como SoundCloud, McAfee, Flipkart, Kayak, Domino's, Deutsche Telekom, Travelodge y muchas más. MoEngage ofrece a los profesionales del marketing y a los responsables de producto información valiosa sobre el comportamiento del cliente y la capacidad de actuar en función de dicha información para interactuar con ellos a través de la web, dispositivos móviles, correo electrónico, redes sociales y mensajería. Su suite de IA Merlin, un equipo de agentes de IA, permite a los profesionales del marketing lanzar campañas con mayor rapidez y escalar las conversiones mediante la toma de decisiones basada en IA. Marcas de consumo de 75 países utilizan MoEngage para potenciar las experiencias digitales de más de 2.000 millones de personas cada mes.

MoEngage ha sido reconocida como una de las opciones preferidas por los clientes en el informe Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer para plataformas de marketing multicanal, mayo de 2025, y nombrada como una empresa de alto rendimiento en The Forrester Wave™: Plataformas de marketing multicanal, cuarto trimestre de 2024.

