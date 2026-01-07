Moggaro, primer astillero civil que comercializa embarcaciones construidas en titanio - Moggaro Aluminium Yachts

Madrid, 7 de enero de 2025.-

Tras varios meses de colaboración con la empresa española Titanium Technology, el astillero español Moggaro, ubicado en Segovia, ha construido el primer barco íntegramente de Titanio, solventando todas las dificultades técnicas que hasta la fecha hacían del titanio un material prácticamente inviable para la construcción naval.

Sus elevadas propiedades mecánicas y su excelente resistencia a la corrosión, que lo hacen virtualmente inmune a la corrosión en el medio marino, convierten al titanio en un material idóneo para la construcción naval. Sin embargo, las dificultades técnicas durante el proceso de soldadura dificultaban su utilización y la posibilidad de fabricar embarcaciones en este material.

Gracias a este proyecto, se han podido definir los procesos adecuados para fabricar embarcaciones con un material prácticamente eterno. Además, mediante la Tecnología Antifouling de Titanium Technology, que permite evitar el crecimiento biológico en las superficies sumergidas de titanio sin tener que aplicar pinturas antifouling periódicamente, se trata de la primera embarcación sin mantenimiento.

Esta construcción marca un hito en la construcción naval y en la trayectoria de Moggaro, una disruptiva apuesta por la innovación, la calidad y la sostenibilidad. Este proyecto abre una nueva línea de producto que apuesta por las excelentes propiedades que ofrece el titanio, y en la que Moggaro en la actualidad aparece como único exponente.

Esta fabricación se ha llevado a cabo en colaboración con Titanium Technology dentro del proyecto BLUEBOATS: Investigación de un nuevo sistema productivo para la fabricación de componentes con propiedades antiincrustantes para la industria naval, que ha sido financiado mediante ayudas a actuaciones de integración y transformación de la cadena de valor industrial del sector naval, en el marco del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica para la modernización y diversificación del ecosistema naval español (PERTE NAVAL), dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea y gestionado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

