Moho en la comida; quitar 'lo verde' no siempre basta - CONSUMER

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 28 de abril de 2026.-

La revista Consumer advierte de que retirar la parte visible del moho en cualquier alimentos no garantiza eliminarlo por completo: aunque solo se aprecie una pelusa superficial, el hongo puede penetrar en el interior del alimento mediante ramificaciones microscópicas invisibles al ojo humano. Por este motivo, y salvo contadas excepciones, la recomendación general ante un alimento enmohecido es desecharlo.

El riesgo no se limita al deterioro del aspecto o del sabor. Algunos mohos producen micotoxinas, sustancias tóxicas que pueden causar efectos adversos en la salud, desde trastornos gastrointestinales —como diarrea, dolor abdominal o vómitos— hasta daño renal, toxicidad aguda, alteraciones genéticas e incluso cáncer. Además, en alimentos alterados por el moho también pueden desarrollarse bacterias patógenas sin que existan señales visibles de su presencia.

Estas sustancias tóxicas pueden acumularse en el organismo y provocar daños crónicos a largo plazo. Entre ellas destaca la aflatoxina B1, considerada uno de los carcinógenos naturales más potentes y relacionada con el desarrollo de cáncer de hígado.

Qué se puede salvar (y cómo)

El reportaje identifica únicamente tres grupos de alimentos en los que, con precaución, puede retirarse la parte afectada y consumir el resto: frutas y verduras de carne firme, embutidos curados y quesos duros con bajo contenido de humedad. En el caso de frutas y hortalizas como manzanas, zanahorias o pimientos, se recomienda cortar la zona visible del moho y añadir un margen de unos dos centímetros alrededor. En embutidos curados, como jamón o salchichón, puede rasparse el moho superficial, mientras que en quesos duros basta con retirar la parte afectada. Aun así, algunos especialistas aconsejan desechar el alimento si existe cualquier duda.

Micotoxinas: una exposición cotidiana

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición señala que, debido a su peso en la dieta, los cereales, las harinas y sus derivados constituyen la principal vía de exposición humana a micotoxinas. Estas sustancias pueden resistir procesos como el horneado a altas temperaturas o la fermentación. Para prevenir su aparición, Consumer recuerda la importancia de limpiar y desinfectar la nevera con regularidad, así como utilizar métodos de conservación como la congelación, el envasado al vacío, la deshidratación y el uso de recipientes herméticos. Si se ingiere moho de forma accidental, no suele ser motivo de alarma, aunque se recomienda estar atentos a posibles síntomas.

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