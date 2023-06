MolecuLight® condujo a cambios en el plan de tratamiento de heridas en hasta el 53% de los casos (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

- El mayor estudio publicado sobre imágenes de heridas en el mundo real indica que MolecuLight® condujo a cambios en el plan de tratamiento de heridas en hasta el 53% de los casos

Los resultados de 211 centros muestran que MolecuLight Imaging es una herramienta valiosa para mejorar el tratamiento de las infecciones bacterianas

TORONTO, 23 de mayo de 2023 /PRNewswsire/ -- MolecuLight Inc. , líder en imágenes de fluorescencia en el punto de atención que localiza y detecta cargas bacterianas patógenas elevadas en las heridas y alrededor de ellas, ha anunciado la publicación de su última publicación, " Lights, fluorescence, action—Influencing wound treatment plans including debridement of bacteria and biofilms "1 en International Wound Journal. Se trata del mayor estudio de imágenes de heridas en el mundo real. En él se describen las decisiones de tratamiento tomadas en un único momento en 1.000 heridas crónicas en 211 centros de atención a heridas de 36 estados de EE.UU.

El control de la carga bacteriana de las heridas, incluida la biopelícula, es fundamental para prevenir las infecciones y sus graves y costosas complicaciones. Durante el examen de un paciente, los médicos se basan en diversas herramientas para guiar sus decisiones de tratamiento; sin embargo, algunas de estas herramientas pueden ser subjetivas. Para abordar este problema, las imágenes de fluorescencia con MolecuLight proporcionan una herramienta valiosa y objetiva para la evaluación de heridas a pie de cama, llenando un vacío importante en la práctica clínica actual.

En el estudio, los médicos evaluaron inicialmente las heridas basándose en los signos y síntomas clínicos y documentaron una pauta de tratamiento. A continuación, se tomaron imágenes de las heridas con los dispositivos MolecuLight i:X® o DX™ para identificar la presencia y localización de cargas bacterianas nocivas. El estudio reveló que en el 70,8% de las heridas se observaron señales de fluorescencia que indicaban cargas bacterianas elevadas, mientras que sólo el 29,6% presentaba signos y síntomas clínicos de infección. En consecuencia, un porcentaje significativo de heridas con niveles bacterianos nocivos eran asintomáticas y carecían de signos y síntomas clínicos que los médicos podrían haber pasado por alto. Tras la obtención de imágenes de fluorescencia con MolecuLight, los médicos utilizaron información objetiva sobre el estado bacteriano de la herida para ajustar los planes de tratamiento inicialmente previstos en más del 50% de las heridas (528/1000). Algunos de los cambios de tratamiento fueron:

Desbridamiento más extenso (18,7%),

Higiene más extensa (17,2%),

Desbridamiento dirigido por fluorescencia (17,2%),

Nuevas terapias tópicas (10,1%),

Muestreo guiado por fluorescencia para análisis microbiológico (6,2%), y

Cambios en la selección de apósitos (3,2%).

Estos hallazgos coinciden con los resultados de ensayos clínicos anteriores en los que se utilizó MolecuLight e ilustran que la información de imagen en el punto de atención mejora la planificación y la gestión del tratamiento de la infección bacteriana. El estudio destaca el valor de los dispositivos MolecuLight como herramientas de diagnóstico objetivas para identificar bacterias patógenas e informar sobre la toma de decisiones clínicas en el cuidado de heridas.

"La mayoría de las heridas crónicas con alta carga bacteriana no presentan síntomas de infección, por lo que su detección y tratamiento resultan muy difíciles para el médico", afirmó el Dr. Robert Skerker , coautor y Director Médico del Centro de Curación de Heridas del Morristown Medical Center de Morristown, Nueva Jersey. "Como muestra el estudio, el dispositivo MolecuLight ofrece ahora a los médicos de heridas una herramienta objetiva de diagnóstico a pie de cama que proporciona información instantánea sobre la presencia de bacterias problemáticas para informar inmediatamente sobre nuestra toma de decisiones clínicas. MolecuLight se ha convertido en una herramienta inestimable en nuestra clínica y seguimos utilizando los resultados de las imágenes para respaldar decisiones que nos están ayudando a mejorar los resultados de los pacientes".

El Dr. Raymond Abdo , coautor y podólogo del St. Louis Foot & Ankle de St. Louis, MO, explica que el uso del dispositivo MolecuLight para obtener imágenes de las heridas es muy beneficioso para los planes de tratamiento personalizados. "Revela cargas bacterianas perjudiciales que de otro modo serían invisibles. Se trata de información que necesitamos para optimizar los planes de tratamiento de una herida, lo que ocurre con frecuencia. Además, la función avanzada de medición digital de heridas del dispositivo permite documentar de forma precisa y coherente las medidas de las heridas de los pacientes y el progreso de la cicatrización, alertándonos de cualquier retraso en la cicatrización. Esto se integra perfectamente en el flujo de trabajo, sin entorpecer la ajetreada carga de trabajo de los pacientes de mi clínica".

Además de estas ventajas, una publicación reciente " Skin Pigmentation Impacts the Clinical Diagnosis of Wound Infection: Imaging of Bacterial Burden to Overcome Diagnostic Limitations "2 demostró que la obtención de imágenes mediante MolecuLight también tiene un gran potencial clínico para servir de indicador más objetivo y equitativo de las bacterias de las heridas en todos los tonos de piel.

MolecuLight i:X y DX son los únicos dispositivos de diagnóstico por imagen para la detección en tiempo real de una carga bacteriana elevada en heridas que cuentan con la autorización de la FDA y la aprobación de la CE y Health Canada. Con pruebas clínicas que incluyen más de 80 publicaciones revisadas por pares en las que participaron 2.600 pacientes , son utilizados por los principales centros de atención de heridas de todo el mundo.

Acerca de MolecuLight Inc.

MolecuLight Inc. es una empresa de imágenes médicas de propiedad privada que ha desarrollado y comercializa su tecnología patentada de plataforma de imágenes fluorescentes en múltiples mercados clínicos. El conjunto de dispositivos comerciales de MolecuLight, que incluye los sistemas de imágenes por fluorescencia MolecuLight i:X® y DX™ y sus accesorios, son dispositivos portátiles de imágenes en el punto de atención para la detección y localización en tiempo real de la carga bacteriana en heridas y medida digital de heridas. Los procedimientos de MolecuLight realizados en los Estados Unidos se benefician de una vía de reembolso disponible que incluye dos códigos CPT® para el trabajo del médico para realizar "imágenes de fluorescencia para la presencia, ubicación y carga de bacterias" y el pago del centro para el Departamento de pacientes ambulatorios del hospital (HOPD) y el Centro quirúrgico ambulatorio (ASC) a través de una asignación de Clasificación de pago ambulatorio (APC). La compañía también está comercializando su exclusiva tecnología de plataforma de imágenes de fluorescencia para otros mercados globales con necesidades relevantes no satisfechas en seguridad alimentaria, cosméticos de consumo y otros mercados industriales clave.

Imágenes:

Pie de foto: Cambios en el plan de tratamiento informados por fluorescencia utilizando imágenes MolecuLight para una úlcera de pie diabético (UPD) estancada que presentaba un retraso en la cicatrización, pero ningún signo o síntoma de infección. Se capturaron imágenes estándar (ST) y de fluorescencia (FL) (MolecuLight) (a) tras una limpieza suave para eliminar sangre/restos superficiales, (b) tras un desbridamiento por curetaje para tratar el callo, (c) tras un nuevo desbridamiento por curetaje para tratar la fluorescencia roja brillante revelada tras el desbridamiento inicial, y (D) durante el muestreo con hisopo de Levine de una zona de fluorescencia roja restante para análisis microbiológico. La señal de fluorescencia roja indica la presencia de bacterias con cargas elevadas >104 CFU/g.

Adjuntar y descargar en: https://moleculight.box.com/s/933ixn6iufbgzg8g5750brvl4v1eauvn

Rob Sandler, director de Marketing, MolecuLight Inc., T. +1.647.362.4684, rsandler@moleculight.com, www.moleculight.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2082401/MolecuLight_Largest_Published_Real_World_Wound_Imaging_Study_Rep.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/moleculight-condujo-a-cambios-en-el-plan-de-tratamiento-de-heridas-en-hasta-el-53-de-los-casos-301831178.html