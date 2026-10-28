MolecuLight, nombrada «Empresa global del año 2026» por Frost & Sullivan en imagenología de heridas

(Información remitida por la empresa firmante)

Este reconocimiento destaca las aprobaciones de la FDA, la mejora en los resultados de los pacientes, la evidencia clínica, la integración de imágenes de heridas y el compromiso con la atención al cliente

PITTSBURGH, 28 de octubre de 2026/PRNewswire/ -- MolecuLight ha anunciado hoy la recepción del premio Empresa Global del Año 2026 de Frost & Sullivan en el sector de la obtención de imágenes de heridas. Este reconocimiento destaca el liderazgo de MolecuLight en el avance hacia una evaluación objetiva de las heridas, la evidencia clínica que respalda la mejora en los resultados de los pacientes, así como su programa integral de formación y atención al cliente.

La evaluación de Frost & Sullivan reconoce la capacidad de MolecuLight para integrar, en una plataforma portátil, la visualización de bacterias mediante fluorescencia —incluyendo su ubicación y carga bacteriana—, la medición digital de heridas y la termografía. Estas funcionalidades ayudan a los profesionales clínicos a detectar una carga bacteriana elevada que podría pasar inadvertida durante una evaluación visual, realizar un seguimiento preciso de los cambios en el tamaño de la herida y tomar decisiones de tratamiento mejor fundamentadas. La conectividad con los registros de salud electrónicos (EHR, por sus siglas en inglés) favorece, además, una documentación eficiente y la continuidad asistencial. Las certificaciones SOC 2 Tipo II y FIPS de MolecuLight refuerzan su compromiso con la seguridad de la documentación clínica y una ciberseguridad sólida.

El informe también destaca la evidencia clínica que respalda una mejor cicatrización de las heridas, un menor uso de antibióticos y una reducción de las complicaciones infecciosas mediante la atención guiada por fluorescencia, además del compromiso de MolecuLight de ayudar a los equipos clínicos a utilizar esta tecnología de manera eficaz.

Este reconocimiento refleja nuestro compromiso de proporcionar a los profesionales clínicos información objetiva que les ayude a mejorar la atención a los pacientes con heridas, afirmó Anil Amlani, consejero delegado de MolecuLight. Al combinar imágenes validadas clínicamente con flujos de trabajo prácticos, formación, capacitación y apoyo continuo, ayudamos a los equipos asistenciales a transformar esa información en decisiones terapéuticas que favorecen una mejor cicatrización.

El reconocimiento Empresa del Año de Frost & Sullivan evalúa a las organizaciones en función de la innovación, el desempeño y el impacto en los clientes.

Para obtener más información sobre la evaluación de MolecuLight realizada por Frost & Sullivan, consulte el informe completo.

Acerca de MolecuLight

MolecuLight es una empresa privada de diagnóstico por imagen médica con presencia a escala mundial, dedicada a la fabricación y comercialización de dispositivos de diagnóstico por imagen para heridas, diseñados para su uso en el punto de atención al paciente. Sus sistemas MolecuLight i:X y DX —que cuentan con la autorización de la FDA— permiten la detección en tiempo real de una elevada carga bacteriana, así como la medición digital precisa de las heridas. Por su parte, el sistema MolecuLightDX+ ofrece, además, capacidad de diagnóstico por imagen térmica. La eficacia y la utilidad clínica de estas tecnologías están respaldadas por más de 100 publicaciones revisadas por pares.

Acerca de Frost & Sullivan

Los reconocimientos a las mejores prácticas de Frost & Sullivan distinguen a empresas, tanto en mercados regionales como globales, que demuestran logros excepcionales y una excelencia constante en ámbitos como el liderazgo, la innovación tecnológica, la experiencia del cliente y el desarrollo estratégico de productos. Cada reconocimiento es el resultado de un riguroso proceso analítico en el que los expertos de Frost & Sullivan evalúan el desempeño mediante entrevistas exhaustivas, análisis en profundidad e investigaciones secundarias extensas. El objetivo es identificar a aquellas organizaciones que realmente destacan como las mejores de su categoría, impulsando un crecimiento transformador y estableciendo nuevos estándares en el sector.

Para consultas sobre ventas, medios u otros asuntos, o para obtener más información, póngase en contacto con: MolecuLight, Danielle Dunham, directora de Producto y Marketing, T. +1.416.542.5524, ddunham@moleculight.com, www.moleculight.com

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