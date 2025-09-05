(Información remitida por la empresa firmante)

-MolecuLight presenta 10 pósteres científicos en SAWC Fall y anuncia próximas imágenes de oxigenación en la plataforma MolecuLightDX+

TORONTO, 5 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc. , líder mundial en imágenes de fluorescencia en el punto de atención para el cuidado de heridas, anuncia su continua innovación en tecnología para el cuidado de heridas y su presencia en el Simposio sobre Cuidado Avanzado de Heridas (SAWC) de otoño de 2025, del 3 al 6 de septiembre en Las Vegas, Nevada. Los asistentes pueden visitar MolecuLight en el stand n° 327 para ver el dispositivo MolecuLightDX+ en acción, que ofrece una plataforma de imágenes portátil todo en uno para la detección de bacterias, la medición precisa de heridas, la termografía y sus próximas capacidades de imágenes de oxigenación.

Como la principal conferencia multidisciplinaria sobre el cuidado de heridas en Norteamérica, SAWC Fall reúne a miles de profesionales clínicos e investigadores comprometidos con el avance de la atención al paciente. MolecuLight contribuirá significativamente al programa científico de este año con 10 presentaciones en póster. Estos pósteres destacan una amplia gama de aplicaciones clínicas de la plataforma de imágenes multimodales de MolecuLight, entre ellas:

Participación y educación del paciente: Mejorar la comunicación y la toma de decisiones compartida mediante imágenes.

Mejorar la comunicación y la toma de decisiones compartida mediante imágenes. Uso intraoperatorio y preoperatorio: Apoyo a los equipos quirúrgicos con información sobre la herida en tiempo real.

Apoyo a los equipos quirúrgicos con información sobre la herida en tiempo real. Higiene y desbridamiento de heridas: Mejora de las prácticas de desbridamiento mediante la identificación de focos bacterianos.

Mejora de las prácticas de desbridamiento mediante la identificación de focos bacterianos. Imágenes térmicas en el cuidado de heridas: Exploración del papel del mapeo de temperatura para la evaluación objetiva de heridas.

MolecuLight está avanzando en su tecnología al ampliar la plataforma de imágenes MolecuLightDX+ para incluir imágenes de oxigenación, lo que permite obtener imágenes esenciales para el cuidado de heridas en un sistema compacto y portátil que optimiza el tiempo y la documentación del profesional sanitario. Su presentación a la FDA está prevista para el cuarto trimestre de 2025. Esta nueva capacidad permitirá a los profesionales sanitarios evaluar la oxigenación, detectar la carga bacteriana, medir con precisión las heridas y observar los cambios térmicos desde un solo dispositivo, eliminando la necesidad de depender de múltiples tecnologías.

El dispositivo DX+ ya se integra a la perfección con los principales registros médicos electrónicos (como Epic), y esta incorporación impulsa aún más la eficiencia clínica y agiliza los flujos de trabajo. Como producto totalmente seguro, conforme con la HIPAA y con certificación SOC 2, respaldado por una amplia evidencia clínica que incluye más de 100 publicaciones revisadas por pares, MolecuLight puede utilizarse con confianza en cualquier herida y en cualquier centro de atención. Además, MolecuLight espera obtener la certificación MDDT (Herramienta de Desarrollo de Dispositivos Médicos) ante la FDA este otoño para la función de medición DX. Esta designación validará aún más la precisión y reproducibilidad de la tecnología de medición de heridas de MolecuLight y la calificará como una herramienta confiable para evaluar los resultados de ensayos clínicos para otros productos y empresas de cuidado de heridas.

"SAWC Fall es un foro líder para el avance del cuidado de heridas, y nos enorgullece contribuir con 10 pósteres científicos que demuestran el amplio valor clínico de la tecnología de MolecuLight", afirmó Anil Amlani, consejero delegado de MolecuLight. "Desde la participación de los pacientes en su atención, hasta la guía intraoperatoria de los cirujanos, la mejora del desbridamiento y la introducción de novedosas perspectivas de imagen térmica, nuestra plataforma está transformando la evaluación de heridas. Con la próxima incorporación de la imagen de oxigenación y la prevista aprobación de la FDA para nuestra tecnología de medición de heridas como herramienta de desarrollo de dispositivos médicos, MolecuLightDX+ se convertirá en la solución de imagen portátil todo en uno más completa, tanto para médicos como para investigadores".

Los asistentes a la SAWC Fall están invitados a visitar MolecuLight en el stand nº 327 para ver demostraciones en vivo de su tecnología de imagen y ver cómo MolecuLightDX+ está transformando la evaluación de heridas, la documentación y los resultados de los pacientes, integrándose a la perfección en los flujos de trabajo clínicos diarios.

Acerca de MolecuLight y sus dispositivos de imágenes de heridas:MolecuLight es una empresa privada de imágenes médicas con presencia global que fabrica y comercializa los dispositivos de imagen de heridas MolecuLight i:X y DX. Estos dispositivos de imagen de clase II, aprobados por la FDA, permiten la detección en tiempo real de una carga bacteriana elevada en heridas, además de proporcionar imágenes térmicas y una medición digital precisa para un manejo integral de las mismas, con el respaldo de una sólida evidencia clínica que incluye más de 100 publicaciones revisadas por homólogos .

www.moleculight.com

Acerca del Symposium for Advanced Wound Care:SAWC Fall es la conferencia multidisciplinaria líder en el país sobre el cuidado de heridas, que reúne a médicos, investigadores y líderes de la industria para definir el futuro del manejo de heridas. A través de su diverso programa de formación, talleres y presentaciones científicas, SAWC promueve la colaboración y la innovación que mejoran los resultados de los pacientes en todo el mundo.

Para consultas sobre ventas, medios de comunicación, o para obtener más información, comuníquese con: Danielle Dunham, Directora de Producto y Marketing, MolecuLight Inc., T. +1.416.542.5524, ddunham@moleculight.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2764191/MolecuLight_MolecuLight_Showcases_10_Scientific_Posters_at_SAWC.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2764190/MolecuLight_MolecuLight_Showcases_10_Scientific_Posters_at_SAWC.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/moleculight-presenta-10-posteres-cientificos-en-sawc-fall-302547245.html