(Información remitida por la empresa firmante)

- Molicel obtiene la certificación RBA Silver, estableciendo un nuevo referente en la fabricación ética de baterías

TAIPEI, 16 de marzo de 2026/PRNewswire/ -- Molicel se enorgullece en anunciar que nuestra planta ha recibido oficialmente la certificación Plata de la Responsible Business Alliance (RBA). Este prestigioso reconocimiento marca un hito importante en el camino de Molicel hacia la sostenibilidad global y el liderazgo en la cadena de suministro ética.

La RBA es la mayor coalición industrial del mundo dedicada a la responsabilidad social corporativa (RSC) en las cadenas de suministro globales. Alcanzar la categoría Plata significa que la planta de Molicel superó un riguroso Programa de Evaluación Validada (VAP), una auditoría in situ realizada por un tercero de alto nivel.

La certificación RBA Silver Status refleja el cumplimiento integral de Molicel en los cinco pilares esenciales del Código de Conducta de la RBA. Al integrar altos estándares en materia laboral y de salud y seguridad, garantizamos el trato justo y el bienestar físico de cada miembro del equipo mediante protocolos de seguridad de primer nivel. Además, nuestro compromiso con la responsabilidad ambiental y la ética nos impulsa a minimizar nuestro impacto ecológico y a mantener la máxima integridad empresarial, incluyendo el abastecimiento responsable de minerales. Todos estos esfuerzos se sustentan en sólidos sistemas de gestión que garantizan el cumplimiento a largo plazo y una cultura de mejora continua.

En una era donde la Transición Verde es primordial, la certificación RBA Silver sirve como un poderoso símbolo de confianza para los socios globales de Molicel en los sectores de vehículos eléctricos, eVTOL, aeroespacial y centros de datos de IA.

"Haber obtenido la certificación RBA Silver es una prueba de nuestro compromiso con la Energía con Responsabilidad", declaró Casey Shiue, director general de Molicel. "A medida que ampliamos nuestra producción para satisfacer las demandas de las tecnologías más avanzadas del mundo, desde la robótica humanoide hasta el almacenamiento de energía de alta gama, garantizamos que cada celda que producimos esté respaldada por prácticas éticas e integridad social".

Para los clientes globales de primer nivel, esta certificación proporciona la transparencia y la garantía ESG (ambiental, social y de gobernanza) necesarias para construir asociaciones sostenibles a largo plazo en el mercado global altamente regulado actual.

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