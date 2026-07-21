Molicel presenta su tecnología de celdas de última generación

(Información remitida por la empresa firmante)

-Molicel aprovecha el auge mundial de los vehículos híbridos y presenta su tecnología de celdas de última generación

TAIPEI, 21 de julio de 2026/PRNewswire/ -- Molicel, pionera en celdas de ultra alta potencia, ha llevado a cabo una demostración de su liderazgo tecnológico en la Conferencia Avanzada de Baterías para Automoción (AABC) Europa 2026, presentando la innovadora INR-21700-P70X de su serie PX. Diseñada para cerrar la brecha entre las baterías de iones de litio y los supercondensadores, esta celda de última generación establece un nuevo referente en la industria de la automoción al ofrecer una extraordinaria capacidad de 7.000 mAh, una asombrosa densidad de energía de 340 Wh/kg y una capacidad de descarga continua de alta velocidad de 30C.

Esta importante reestructuración táctica sirve para transformar la industria mundial de la automoción a medida que se desacelera el crecimiento de los vehículos eléctricos de batería (VEB). En su informe de perspectivas para 2026, la Agencia Internacional de Energía (AIE) destaca este cambio, señalando que los fabricantes están priorizando activamente los híbridos. En respuesta, un aumento masivo en la demanda de híbridos está redefiniendo regiones clave: en Estados Unidos, los híbridos se acercaron al 20% del volumen de ventas de vehículos nuevos a finales de 2025, según CNBC, mientras que en Europa, capturaron una cuota de mercado del 24%, según datos del Consejo Internacional de Transporte Limpio (ICCT). Simultáneamente, la región de Asia-Pacífico consolidó su dominio del mercado, capturando el 51,67% del valor del mercado mundial de vehículos híbridos en todos los segmentos, incluidos los híbridos ligeros, completos y enchufables. Este impulso multirregional está impulsando el mercado mundial de vehículos híbridos de 335.210 millones de dólares en 2026 a 570.780 millones de dólares en 2034.

Este cambio en el mercado sirvió para alterar de forma considerable los requisitos de las baterías. Los híbridos de próxima generación exigen una sinergia sin precedentes entre energía sostenida y potencia explosiva, un perfil que Molicel ofrece al romper la tradicional disyuntiva entre potencia y densidad. Con una duración de potencia máxima de 900 W en 5 segundos, la INR-21700-P70X permite una entrega inmediata de corriente durante maniobras de adelantamiento repentinas y una absorción instantánea de potencia durante un frenado regenerativo intenso. Además, la celda logra un tiempo de conmutación de potencia sin precedentes de menos de 200 microsegundos al aumentar la potencia de salida. Esta velocidad de respuesta imita eficazmente a un supercondensador, lo que permite que el vehículo gestione sin problemas pulsos de potencia de alta frecuencia sin pérdida de potencia.

"El panorama automovilístico mundial está experimentando una profunda diversificación. La demanda de potencia instantánea y de alta frecuencia se han vuelto primordiales", declaró Casey Shiue, presidente de Molicel. "Nuestra serie PX de próxima generación no es solo una mejora evolutiva; al combinar la capacidad de respuesta similar a la de un supercondensador con la alta densidad energética de las baterías de iones de litio, estamos redefiniendo lo que los sistemas de propulsión híbridos pueden lograr en términos de potencia bruta, seguridad y vida útil".

Al superar la rigurosa evaluación de fuga térmica UL9540A —el estándar internacional de seguridad definitivo para sistemas de almacenamiento de energía e infraestructura eléctrica crítica—, Molicel establece un nuevo referente en seguridad. Gracias a su avanzada tecnología de monocristal, la celda reduce la liberación de calor exotérmico en casi un 50% en comparación con los materiales policristalinos convencionales. Fundamentalmente, durante las pruebas de abuso más extremas, en lugar de provocar una explosión catastrófica simultánea, las celdas de Molicel simplemente emiten humo, lo que retrasa y aísla significativamente la propagación térmica. Esta contención táctica ofrece un nivel de defensa superior, valorado no solo por las unidades de respaldo de batería (BBU) de centros de datos de misión crítica, sino que ahora también constituye una garantía de seguridad sin precedentes para los fabricantes de automóviles que diseñan vehículos híbridos eléctricos (HEV) de próxima generación.

Además, en comparación con los BEV que experimentan ciclos diarios profundos, los híbridos someten las baterías a cientos de miles de fluctuaciones rápidas y superficiales. Al realizar pruebas que imitan este entorno bajo un perfil de supercondensador, la serie PX de Molicel retuvo una asombrosa capacidad del 96% después de 1.000.000 de ciclos (+10°C durante 10 s/-2°C durante 110 s, temperatura de corte 83°C). Esta durabilidad extrema garantiza que el tren motriz de la batería sobreviva al vehículo, eliminando las preocupaciones de los fabricantes de automóviles sobre la garantía.

Al combinar la densidad de energía de iones de litio convencional con la capacidad de respuesta de microsegundos, el bajo calor y la vida útil de un millón de ciclos de un supercondensador en condiciones de pulso de alta velocidad, Molicel se erige como el principal habilitador tecnológico para la transición híbrida global.

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