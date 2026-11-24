Momcozy - Momcozy

(Información remitida por la empresa firmante)

Momcozy destaca en España su cubo para pañales Triple-Seal, cuyo sistema patentado de triple sellado ayuda a contener los olores al depositar los pañales usados, durante su almacenamiento y al retirar la bolsa. El cubo puede manejarse con una sola mano, es compatible con la mayoría de las bolsas de basura domésticas de unos 49 litros y está disponible por 99,99 € en la tienda oficial de Momcozy España

Madrid, 24 de noviembre de 2026.- Momcozy, marca internacional especializada en productos para madres y bebés, pone en valor las características de su Cubo de pañales Momcozy Triple-Seal, diseñado para facilitar la eliminación de pañales usados y ayudar a controlar los malos olores en el día a día. Gracias a su sistema patentado de triple sellado, su manejo con una sola mano y su compatibilidad con bolsas de basura domésticas convencionales, el producto ofrece una solución práctica para mantener la zona de cambio del bebé más ordenada y confortable.



Cambiar pañales varias veces al día forma parte de la rutina de cualquier familia con un bebé. Sin embargo, deshacerse de ellos de forma cómoda, especialmente cuando se tiene al pequeño en brazos, no siempre resulta sencillo. El cubo Momcozy Triple-Seal responde a estas necesidades con un diseño pensado para facilitar tanto el depósito de los pañales como la retirada de la bolsa, al tiempo que ayuda a evitar la propagación de malos olores.



Un sistema de triple sellado para ayudar a contener los malos olores

El cubo para pañales Momcozy Triple-Seal incorpora un sistema patentado de triple sellado con un mecanismo de esfera giratoria que ayuda a contener los olores en tres momentos clave: al depositar el pañal, durante su almacenamiento y al retirar la bolsa.



Para utilizarlo, basta con introducir el pañal usado por la abertura superior y girar la manivela. Este movimiento permite que el pañal pase al compartimento inferior, mientras que la esfera giratoria contribuye a cerrar la abertura y limitar la salida de olores.



Una vez depositado el pañal, la manivela vuelve a su posición inicial y el mecanismo interno crea una barrera entre la abertura y la bolsa de basura. El cubo también cuenta con un compartimento específico en la parte superior de la tapa para colocar una bolsita desodorizante que ayuda a controlar los olores residuales. El producto incluye una bolsita desodorizante de cortesía con una duración aproximada de 30 días, tras los cuales es necesario adquirir una nueva para sustituirla.



Con una altura aproximada de 73,3 cm y una abertura extraancha, el cubo permite introducir pañales de mayor tamaño sin necesidad de agacharse tanto. Su mecanismo de accionamiento con una sola mano resulta especialmente práctico cuando se está sujetando al bebé.



La retirada de la bolsa también se ha tenido en cuenta en el diseño. El borde de la bolsa permanece sujeto mediante un sistema de fijación y se eleva junto con la tapa, lo que facilita su extracción y cierre y ayuda a reducir la exposición a los olores acumulados.



Una solución práctica para el día a día en casa

El cubo es compatible con la mayoría de las bolsas de basura domésticas convencionales de aproximadamente 49 litros, por lo que no requiere recambios exclusivos de la marca.



Su capacidad permite almacenar hasta 60 pañales de recién nacido o 24 pañales de mayor tamaño, según las dimensiones de cada pañal. También incorpora un sistema de doble bloqueo que ayuda a mantener asegurados tanto la tapa como el compartimento interior.



El Momcozy Triple-Seal Diaper Pail está disponible en España por un precio habitual de 99,99 € a través de la tienda oficial de Momcozy España. También puede encontrarse en Amazon España.



Acerca de Momcozy

Fundada en 2018, Momcozy es una marca internacional especializada en productos para la maternidad y el cuidado del bebé, dedicada a ayudar a las madres a sentirse cómodas, seguras y acompañadas durante todas las etapas de la maternidad. A través de una innovación cuidadosamente desarrollada, basada en la tecnología y en productos diseñados para responder a necesidades reales, Momcozy acompaña a las familias durante el embarazo, la recuperación posparto, la lactancia y el cuidado diario de los más pequeños.

Contacto

Nombre contacto: Jasmine Huang

Descripción contacto: Momcozy

Teléfono de contacto: 34 930 343 248



